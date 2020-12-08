CIA的國際領袖心理分析員：傑羅德·珀斯特

圖像來源，Pegasus Books 圖像加註文字， 傑羅德·珀斯特（Jerrold Post）博士生前是美國中央情報局（CIA）的心理分析師，2020年11月因新冠病毒感染引起併發症去世，享年86歲

他生前是美國中央情報局（CIA）的心理分析師，負責解讀世界各地領袖人物的心理特徵，勾勒心理素描。曾被他「讀心」的包括薩達姆·侯賽因和金正日。

他還寫了一本分析美國特朗普總統心理特徵的書。

傑羅德·珀斯特（Jerrold Post）生前是一名政治心理學家、心理分析師和作者，2020年11月下旬因新冠病毒感染引起併發症去世，享年86歲。

他生前的友人、心理學家肯尼斯·德克萊瓦（Kenneth Dekleva）說，珀斯特生前是領導力分析領域的翹楚，也是「中情局的拓荒者」。

歐盟激進化認知網絡（EU Radicalisation Awareness Network）的麥格納斯·蘭斯道普（Magnus Ranstorp）稱珀斯特為人「儒雅、善良，思維敏銳」。

Pegasus出版社編輯傑西卡·凱斯（Jessica Case）曾經與珀斯特寫作出版那本關於特朗普總統心理分析的專著時有過合作。

她對英國廣播公司BBC表示：「他在心理學方面的知識和洞見無與倫比。他的好奇心永無止境。」

世界領導人

據《華盛頓郵報》報道，珀斯特1934年出生在美國康涅狄格州紐黑文，耶魯大學本科畢業，先後在哈佛大學醫學院和國家精神健康研究院攻讀j精神科研究生專業。

他在美國中情局工作了20多年，1970年代早期創辦了CIA旗下的「人格與政治行為分析中心」（Centre for the Analysis of Personality and Political Behaviour）。

這個心理分析中心曾經對古巴的卡斯特羅、伊拉克的薩達姆·侯賽因和利比亞的卡扎菲做過心理特徵分析，分析報告供美國總統和高級官員在位談判和制定危機應對計劃時作參考。

珀斯特在「戴維營人物特徵」（Camp David Profiles）中對時任埃及總統薩達特和時任以色列總理貝京所作的心理特徵描述，據稱對當時美國總統卡特為1978年戴維營中東斡旋策略的制定有很大影響。

戴維營位於馬里蘭州，是美國總統的度假地。

那次戴維營談判直接導致1979年埃及和以色列簽署和平協議。

圖像來源，Getty Images

珀斯特在《保持信念》（Keeping Faith）一書中寫道：「自戴維營談判之後，很少有重大峰會前不來找我們提供外國領導人的（心理思維）特徵和評估的。」

1979年，珀斯特獲頒中情局功勳獎章。

後來，他一度進入學術界，擔任喬治·華盛頓大學艾略特國際事務學院政治心理學專業負責人，直到美國政府請他重回體制，在圍繞伊拉克和薩達姆·侯賽因的決策中提供指引。

珀斯特博士說，這種追逐榮耀、豐碑的幻想使得侯賽因養成了「惡性自戀型」性格特徵。

美國總統

珀斯特曾撰寫過不少題材廣泛的書籍，從恐怖主義分子的思維特徵到具有自戀型人格的政界要人增多現象。

他的職業生涯中也曾受到批評，被指責背離美國精神醫學學會（APA）訂立的戈德華特守則（Goldwater rule）；這條職業道德操守規定對公眾人物必須在親自檢查診斷並得到本人許可之後，才可對其精神健康加以評估、發表評論。

珀斯特的辯解是，在某些情況下，保持沉默是違反道義的。

2017年，他接受《紐約人》雜誌採訪時表示，發出警告是職責所在，「圍繞那個不可點名者的脾氣和是否稱職出現了不少嚴肅的問題。」他指的是特朗普總統。

2019年，他把這個觀點進一步展開，與斯泰芬妮·杜賽特（Stephanie Doucette）合作寫了本書，題目是：《危險的魅力：唐納德·特朗普及其追隨者的政治心理》（Dangerous Charisma: The Political Psychology of Donald Trump and His Followers）。

這本書公開出版前，珀斯特在接受新聞網站Salon 採訪時曾就2020年大選之後特朗普可能採取的行動做了預言：

「如果特朗普像2016年那次一樣勝選了，他會極度誇大這場勝利，並喋喋不休地談論民主黨方面在選舉中獲得的欺詐性的支持。但如果特朗普以微弱差距敗選，我認為可以肯定他不會早早認輸......特朗普可能根本不承認選舉的合法性。」

這本書出版後，珀斯特的健康狀況開始走下坡路，2020年7月曾經有過一次中風，11月中新冠檢測陽性，一周後於11月22日在家中去世。