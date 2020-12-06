「斷骨增高」手術風險高 專家警告仔細考慮以免後悔

圖像來源，DR S. ROBERT ROZBRUCH 圖像加註文字， 山姆2015年接受手術，身高從162變為170

據估計全球每年有上百人忍受痛苦接受斷骨增高手術，但是醫療專家和衛生部門警告這種手術風險極高，增高不成功卻可能會變殘疾。

家住美國紐約的山姆·貝克（Sam Becker）進中學時是全校同年級中最高的，但是到了高中畢業的時候，大多數人身高都追了上來。

「我進大學時發現，大多數同學都比我高，甚至女孩子也比我高。這的確影響你的生活，坦白說，女人通常不跟比她們矮的男人約會，我很擔心這一輩子找不到老婆。」

現在山姆30歲了，身高只有162厘米。他希望自己還能長高，但他的心裏知道這不可能。「我一直相信身高和成功之間的聯繫，我一定要想辦法長高。」

我還能走路嗎？

山姆研究了一些長高的辦法，他不想穿「矮子樂」鞋子，也不相信伸展運動能幫他長高。後來他看到「斷骨增高」手術並為之著迷。在和母親討論並衡量風險與得失之後，他決定通過這種激進的手術將身高延長到170厘米。

「第一次諮詢醫生就明白告訴我手術的困難度，我很擔心為了這短短的8厘米，我會不會這輩子再也不能走路跑步了。」

「手術過後我開始複健工作，每周3至4次，每次好幾個小時。複健工作大概進行了半年，非常痛苦。這聽起來很瘋狂，整個過程就像是打斷雙腿重新學走路。有人認為這是為了外表美容，但對我而言這影響到我的心理健康。」

圖像來源，DR S. ROBERT ROZBRUCH 圖像加註文字， 山姆的腿部掃描圖片顯示手術前後的對比

全世界有斷骨增高手術的國家不多，一些人最多能夠增加13公分的身高。很難凖確的說每年全球有多少人接受斷骨增高手術，但提供這類手術的醫療機構說接受手術的人越來越多。

在美國、德國和韓國，每年大約有100至200個人接受這種手術，在西班牙、意大利、土耳其和印度，大約20至40人，英國大約只有15人。

這種手術風險高，價格也不低，在英國至少要5萬英鎊，在美國價格更高，大約介於75000美元至28萬美元。除了價格高之外，手術後複健過程長，而且痛苦。

斷骨增高手術最早是蘇聯醫生伊里扎洛夫（Gavril Ilizarov）在二次大戰之後治療受傷士兵的時候開創的，此後70年手術的基本方法維持不變。

醫生先在病人的腿骨上鑽洞，再將腿骨斷開，在腿骨內安裝一支金屬棒，用數根螺絲固定，金屬棒每次延長1毫米，骨骼會隨之生長，直到病人預定的身高達到為止。

病人身高達到之後還需要長達數個月的恢復複健過程，手術之後到複健完成期間併發症風險很高，從腿骨神經受損到血栓，或是腿骨生長中斷等。

我的腿骨少了8厘米

意大利人巴爾尼2015年接受了斷骨增高手術，起先他被診斷為腿骨彎曲需要拉直，於是他決定同時間一併接受斷骨增高手術，身高從167增加到175厘米。

醫生告訴他兩種治療可以一起進行，不會影響復原時間，但在那之後他不斷出現問題。「如果我是16歲的話也許不會有問題，但我接受手術時46歲，腿在拉長的同時骨頭生長沒有趕上速度，兩段腿骨中間有將近8厘米的間隔只靠金屬棒支撐。」

回想斷骨增高手術期間承受的肢體痛苦，巴爾尼說，「就好像雙腿的每一根神經都被拉緊，有時候那種痛持續存在根本逃不了。」

雖然他的雙腿現在靠著金屬棒支撐，但巴爾尼還能走路，只是承受整個身體的重量有點吃不消，經常需要家人照顧。

圖像加註文字， 巴爾尼承受許多肢體疼苦

以整容為目的的肢體延長術只能在私人的醫療機構進行，因此有多少病人出現問題並沒有全面的具體統計數字，英國整形外科協會（British Orthopaedic Association）對這種手術的危險提出警告。

「過去幾十年來，醫療技術和科技已經有許多改進，但是這種手術仍然非常複雜和危險，不但要長出新的骨骼，新的肌肉，神經組織，血液和皮膚都要增長。」

現在，巴爾尼腿骨內的金屬棒已經取出，這距離一開始的手術已經有5年了，儘管花了錢又受罪，多年的複健過程，巴爾尼說他沒有後悔。