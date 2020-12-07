特朗普稱其私人律師朱利安尼感染新冠肺炎

美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）表示，其私人律師魯迪·朱利安尼（Rudy Giuliani ）新冠病毒檢測結果呈陽性。

特朗普發表推文稱：「快點好起來魯迪，我們會繼續前進！」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 魯迪·朱利安尼

朱利安尼是特朗普團隊針對2020總統選舉結果發起一系列法律訴訟的帶頭人物，他是特朗普身邊人感染新冠肺炎的最新病例。

特朗普及其團隊此前一直因不遵守防護指引措施而受批評。特朗普本人曾在10月確診。

美國媒體報道稱，今年76歲的朱利安尼已經被送往位於華盛頓特區的治療之星喬治城大學醫院（Medstar Georgetown University Hospital）。

朱利安尼本人也發表推特，對所有人的關心與祝願表示感謝，同時表示自己正在「迅速恢復」。

他的兒子安德魯·朱利安尼（Andrew Giuliani）在白宮工作，11月已經確診。安德魯·朱利安尼在推特上表示，他父親正在「休息、得到很好的照顧，且感覺良好」。

外界目前尚不清楚朱利安尼是否出現症狀，以及他是何時感染病毒的。

根據約翰斯·霍普金斯大學（Johns Hopkins University）數據，美國目前已有近1460萬人感染新冠，28萬1234人因此去世，這兩項數字均是全世界所有國家中的最高數據。

白宮新冠病毒工作組協調員黛博拉·伯克斯（Deborah Birx）在周日批評特朗普政府稱，他們無視指引要求，散播有關疫情的「迷思」。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 10月10日，特朗普在凖備向支持者發表講話時摘掉口罩。

「我聽到有社區成員鸚鵡學舌地重覆那些事情，重覆說口罩不管用，重覆說我們應該朝著群體免疫的方向走，」她向NBC表示。

「這是這個國家將要面臨的最糟糕的事情，」她說。

自11月3日美國大選以來，朱利安尼為推翻特朗普選舉失利的結果穿梭於美國不同地區，但這些工作均未見效。在他參加的許多活動中，他曾多次被見到不戴口罩且無視社交距離。

上周四他還前往佐治亞州（Georgia），在那裏舉辦的一場關於選舉安全的州參議院委員會聽證會上重覆未經證實的選舉舞弊論調。

自10月以來，特朗普周圍已有數十人據稱確診新冠病毒。朱利安尼在白宮擔任助理的兒子安德魯上月已被確診。

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特朗普的另一位顧問鮑里斯·艾普斯汀（Boris Epshteyn）曾在11月25日一場新聞發佈會上與魯迪·朱利安尼一同出現，站在他的身邊。艾普斯汀在發佈會不久之後確診。

特朗普的幕僚長馬克·梅多斯（Mark Meadows）、新聞秘書凱利·麥肯尼（Kayleigh McEnany）、妻子梅拉尼婭（Melania）、兒子小唐納德（Donald Jr）及巴倫（Baron）此前也已確診。

特朗普在距離大選不到一個月之前確診，這次確診及入院阻擋了他追求連任的競選之旅。

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他在選舉結果出爐後拒絶承認敗選，在沒有證據的情況下堅稱選舉結果遭到竊取或操控。美國司法部長比爾·巴爾（Bill Barr）上周稱，司法部沒有見到任何證據支持廣泛傳播的足以改變選舉結果的選舉舞弊的說法。