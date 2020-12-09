白俄羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭談民主與未來

逃亡到立陶宛的白俄羅斯民主派領導人季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya） 接受BBC採訪，談她如何在歐洲國家進行游說，讓她的國家民主化。