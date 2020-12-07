中美關係：美國宣佈制裁14名中國副國級領導人

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美國財政部周一（7日）宣佈制裁14名中國官員，指他們涉嫌參與取消4名香港立法會反對派議員的資格。

這一輪中受制裁官員皆為第二高級別的領導幹部，並未涵蓋最高級別的中國官員。分析人士稱，這顯示華盛頓並不希望嚴重打擊兩國關係。

有哪些中國官員受制裁？

登上制裁名單的14名中國官員包括：蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更·依明巴海、吉炳軒、沈躍躍、萬鄂湘、王晨、王東明、武維華、張春賢。

他們都是本屆全國人民代表大會常務委員會副委員長，中國人大常委委員會上月發佈決議，對香港立法會議員資格增加「愛國」規定，港府隨即宣佈四名泛民主派議員即時被撤職，反對派議員隨後總辭。

新一批受制裁的中國官員與此前已在制裁名單上的中央政治局委員、新疆黨委書記陳全國，同屬副國級官員，是中國公務員體系中第二高級別的領導幹部。副國級與正國級官員合稱為「黨和國家領導人」。

然而，人大常務委員會委員長、中央政治局排名第三的常委栗戰書並不在新一輪制裁名單之列。

中國觀察家、新聞信「Sinocism」的創辦人利明璋（Bill Bishop）在推特上表示，這顯示美方並不打算讓事態過度升溫。

中方作何反應？

中國外交部發言人華春瑩在7日較早前的記者會上重申，中方一直堅決反對並強烈譴責美方借香港問題干涉中國內政，對中方人員進行「所謂制裁」。她指責，美方持「雙重標凖」，並稱公職人員宣誓效忠國家制度是國際慣例，美國國會議員也必須效忠美國憲法。

包括香港行政長官林鄭月娥、新疆黨委書記陳全國在內的多名被制裁官員曾表示，被美國施加「不公平」的制裁倍感「光榮」。

美方在去年與今年7月宣佈針對新疆官員的兩波制裁， 8月對香港行政長官林鄭月娥及多名香港高官進行制裁。11月，華盛頓再對涉港安全機構中的另外四名中港官員實施制裁。當時，美國國家安全顧問羅伯特·奧布萊恩（Robert O'Brien）就曾警告，不排除進一步對參與損害香港自由的人員施加制裁。

中方曾在8月出台反制措施，制裁美國國會參議員盧比奧 、克魯茲、霍利、科頓、圖米、眾議員史密斯以及多家非政府組織的負責人。上述議員都是美國國會中的對華強硬派。

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美方制裁有何效果？

美國的制裁意味著，被制裁人及其直系親屬亦被禁止入境美國。被制裁人直接或間接在美國持有的房產和權益，都會被凍結封鎖，並需要上報至財政部的海外資產控制辦公室。

除非得到特別批准，被制裁人與美國人或在美國境內的交易，都會遭到禁止，即無法買賣任何涉美基金、貨品與服務。包括銀行在內的商業及金融機構無法與其進行重大商業往來。

分析人士指出，美方制裁具有標誌性意義，但實際打擊效果有限。

在美方制裁名單上的新疆黨委書記陳全國此前受訪時表示，「根本沒有興趣去美國，在美國也沒有一分一厘的資產」。

分析人士進一步指出，在國際金融行業發達的香港，美國制裁的主要威力在於斷絶銀行服務。

據報，由於無法使用銀行賬戶，林鄭月娥以現金支薪，將現鈔放在家中。香港警務處處長鄧炳強此前受訪時承認被局部暫停銀行服務，但指「影響微不足道」。香港媒體「香港01」報道，多名被美國制裁的香港官員在制裁公布當日，選擇一筆支付還請房貸。

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特朗普、拜登的香港政策有何異同？

儘管處於即將離任的「跛腳鴨」階段，特朗普政府預期將在任期的最後幾周內，持續對北京施壓，意圖留下對華強硬的政治遺產。預期特朗普政府在卸任前，將對更多中國企業、政府部門及官員施加制裁，而香港與新疆的人權議題更是首當其衝。

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美國約翰·霍普金斯大學社會學及政治經濟學副教授孔誥烽預期，拜登政府不會對香港政策作大調整，將主張制裁個別官員，反對系統性制裁香港。孔誥烽此前對BBC表示，由於《香港民主與人權法案》、《香港自治法》等已成功立法，這意味著以後「無論誰做國務卿都有義務繼續遵守」。

美國白宮與國務院日前分別發表聲明譴責民主派議員被取消資格，而已成立過渡團隊的拜登陣營則對此保持沉默，引發香港民主派的焦慮。

《香港人權與民主法案》的幕後推手、香港民主委員會總監朱牧民則表示，總統當選人通常不在過渡期高調評論外交事務。「這個國家在同一時間只有一個總統，」他早前對BBC表示，「期望拜登當選之後就開始就香港發表言論，並不現實。」