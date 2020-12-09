華為孟晚舟案：認罪換自由是陷阱還是「快刀斬亂麻」

圖像來源，Reuters

加拿大時間12月7日，孟晚舟再次回到法院出席聽證會。此前，有報道稱，美國司法部正在與孟晚舟討論達成一項認罪協議的可能。

作為交換條件，認罪後她將被回到中國，前提是承認部分不當行為。

一份認罪協議帶來諸多疑問。比如，孟晚舟在加拿大的法庭上面對加拿大檢方，為何與美國司法部達成協議？再比如，如果孟晚舟承認部分指控，對華為影響如何？以及如果孟晚舟拒絶該協議，那麼該案件將如何終結？

BBC中文採訪法律專家，就這些問題一一解答。

從法律上講，什麼是認罪協議？

圖像來源，Reuters

「在民法國家（比如中國）的人看來，認罪協議難以理解，有罪就該罰，無罪就釋放，哪有討價還價的。」香港城市大學法學院教授王江雨介紹，在普通法國家，這種做法特別常見，尤其是美國。

王江雨介紹，美國司法系統每年要處理大量案件，而法庭審判特別冗長，成本極高。如果每個案件都開庭審理，時間、人力、財力都難以支撐，因此認罪協議提供一種機制，被告人承認罪責，換取更輕的處罰。

「你可能看到檢方對被告說，原本可能判你十年，現在只讓你服刑八年，不上庭了，被告律師可能會討價還價問，三年行不行。檢方考慮一下說，三年不行，五年吧。雙方達成協議，被告減少刑期，整個法律體系則節省成本。」

孟晚舟就面臨一個這樣的選擇——美國司法部提出較為誘人的條件，比如可以不必服刑，立即回國，換取孟晚舟承認某些指控，為這個綿延兩年的案件畫上句號。

2004年開始美國司法部門開始採用延遲檢控協議（DPA）和不起訴協議（NPA）。據目前披露消息來看，美國司法部向孟晚舟提出的是DPA，即延遲檢控協議。

延遲檢控協議不是放棄監控，也就是說未來依然有可能會在同案中被檢控。而且協議中會附加條件，比如，要求被告人再次被檢控時必須配合，否則會被視為新的罪責，或者要求被告人不得再從事某類活動。

為何與美國司法部談協議？加拿大扮演什麼角色？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 加拿大公民康明凱（右）和斯帕弗（左）於2018年底在中國被捕。

孟晚舟在加拿大機場被皇家騎警逮捕，並在加拿大法庭出庭受審，面對的也是加拿大的檢控方。為何試圖與孟晚舟達成協議的是美國司法部？

王江雨解釋，加拿大的法庭審理的並不是孟晚舟案本身，而是孟晚舟是否符合美加引渡協議，最終作出決定也只是引渡與否。

「加拿大逮捕和審理孟晚舟，都是根據美國司法部提出的指控，如果孟晚舟和美國司法部達成認罪協議，那麼後者會撤回引渡請求，加拿大法庭就沒有必要繼續審理，將會立即放人。」

值得注意的是，加拿大因為孟晚舟案，與中國關係急劇惡化。兩名加拿大公民康明凱（Michael Kovrig）和斯帕沃爾（Michael Spavor）目前被北京方面拘留。

美國試圖庭外處理此案，令加拿大的角色更加尷尬。

加拿大對雙方的潛在協議保持緘默，總理特魯多上周五拒絶置評，稱其首要任務是讓被拘押在中國的兩名加拿大公民回國。

不過，加拿大前駐華大使趙樸(Guy Saint-Jacques)表示，「讓我們希望相關討論是認真的，並能找到解決辦法，否則我認為我們將長期處於狼狽境地。」

加拿大廣播公司也援引溫哥華律師庫蘭德（Richard Kurland）稱，傳出這一消息可以幫助美加政客測試民意的水溫，如果鋪天蓋地的輿論支持終結此案，那麼美加政府都更有動力達成協議，以脫身。

但對於加拿大而言，即便達成認罪協議後放人也不見得可以修復與中國的關係。王江雨認為，美國和孟晚舟談妥，加拿大必須放人，抓人之舉被中國看作政治上的冒犯，但放人之舉並不會被中國看作討好，只是基於美國司法程序的自然後果。

如果達成認罪協議，對華為有何影響？

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美國與孟晚舟商談認罪協議的消息傳出，中國官方並未表示「歡迎」，而是暗指這是「陷阱」。

中國外交部新聞發言人華春瑩表示，看到該報道，與法國阿爾斯通高管所著《美國陷阱》中的情節如出一轍。

2013年，法國阿爾斯通公司高管皮耶魯齊（Frédéric Pierucci）在紐約被美國聯邦調查局逮捕，指控他涉嫌商業賄賂。此後多位阿爾斯通高管與美國達成認罪協議，他們的供述成為證據，法庭判罰阿爾斯通7.72億美元。同時，阿爾斯通的電力業務也被美國競爭對手通用電氣收購。

孟晚舟如果達成認罪協議，是否會牽連華為？

時評人鄧聿文此前向BBC表示，如果孟晚舟認罪，美方追求的實質效果並沒有削弱，因為這會讓西方其他國家更有理由排擠華為。

「可能性都有，主要看認罪協議的條件。」王江雨表示，如果只是承認當初向匯豐銀行提供信息有不周全之處，那可能不會影響華為；但如果要求孟晚舟提供新的證據，可以限制華為在全球的行動，那又是另一回事了。

從目前報道來看，孟晚舟不是很熱衷於跟美國達成認罪協議，原因可能是協議條款會進一步影響華為，或者孟晚舟和她的律師有信心加拿大法庭會駁回引渡請求。

美國為什麼現在提出認罪協議？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國認為華為對美國的國家安全構成威脅，華為一直予以否認。

「針對這個問題，我們只能根據大環境進行合理猜測。」王江雨表示，這是一個高度政治化的案件，特朗普多次表示孟案可以為中美貿易談判提供籌碼，相關的推特甚至成為孟晚舟的律師證明該案有政治動機的證據。而政治性案件背後就需要政治利益和政治意願推動。

但是美國大選後，明年1月20日白宮將會更換主人。在王江雨看來，新總統拜登有兩個原因不會竭力推動孟晚舟案：一、作為傳統自由派政客，認為通過這種方式進行國際競爭太低級，不符合他做事的風格；二、即便他努力推進孟案取得成績，也會被算在特朗普的功勞簿上。

南京大學國際關係研究院副院長鄭安光也向媒體表達了類似觀點。他認為，孟晚舟事件是一起政治事件，拜登上台後可能會考慮撤銷對孟晚舟的指控。

因此，當前特朗普政府下屬的司法部有動力，在僅剩的一個多月時間內了解案件。

12月7日的最新庭審記錄顯示，加拿大皇家騎警駐溫哥華機場警長蘭迪（Ross Lundie）作證表示，「不管怎麼說，我並不是代表聯邦調查局提供訊息，或採取行動。我是以皇家加拿大騎警(RCMP)的身份工作，協助聯邦調查局，以我的身份而言，會處於一個非常不舒服的境地。」