俄羅斯反導部署和「北方領土」爭議牽動日本、美國和中國

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 俄羅斯在千島群島部署的S-300V4導彈是S-300 ADS導彈的最新型，用來攔截巡航導彈和彈道導彈，打擊遠程轟炸機，偵察機等固定翼飛機和空中的電子作戰系統

俄羅斯在靠近日本的千島群島有爭議領土上部署先進的反導系統，引起日本的憤怒反應。

和日本北海道隔海相望，蘇聯軍隊在日本投降後佔領的南千島群島長期以來一直是日本和俄羅斯有主權爭議的領土。

千島群島位於俄羅斯堪察加半島南端，共有56個島嶼和島礁，周圍是豐富的漁場。蘇軍在二戰末期佔領了南千島群島中的國後、選捉、齒舞和色丹等四個總面積達5千多平方公里的島嶼。

日本把同俄羅斯存在爭議的南千島群島稱作「北方領土」或「北方四島」。日本官員說，因為日本在「北方領土」上所持的立場，所以不能接受俄羅斯的做法。

由於日俄間的領土爭端，兩國戰後實際上一直沒有締結和平條約。

美俄針鋒相對

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 美國報道說中國有打擊關島美軍基地的預案，因此計劃在天寧島建空軍基地。而俄羅斯說在千島群島部署反導系統是對美國加強部署作出的回應

根據俄羅斯媒體報道，這次俄羅斯在千島群島部署的S-300V4導彈是S-300 ADS導彈的最新型，可攔截巡航導彈和彈道導彈，能夠同時跟蹤24個空中目標。這種導彈還能用來打擊遠程轟炸機、偵察機等固定翼飛機和空中的電子作戰系統。

《莫斯科時報》報道說，俄羅斯在千島群島部署反導系統在美國的預料之中，在日本的美國駐軍指揮官（Kevin Schneider）最近也提到這點。美國的《國際財經時報》報道引述一位俄羅斯退役中將的評論說，俄羅斯最近的導彈部署是針對美國在亞太地區的導彈部署作出的反應。

2019年俄羅斯外長拉夫羅夫曾對日本表示，美軍駐扎日本以及日美軍事同盟關係是俄日兩國改善關係的障礙。

《亞洲時報》最近報道美國國防部計劃在距離關島安德森空軍基地100英里遠的天寧島（Tinian）上設空軍基地。

二戰中美軍從日本手中奪得天寧島，戰爭末期，美軍轟炸機在天寧島裝載原子彈飛往廣島和長崎實行原子轟炸。

美國在關島的部署被中國和俄羅斯看作軍事威脅。許多美國和中國的報道都說，一旦中美在西太平洋發生衝突，關島將成為中國的攻擊目標。今年9月美國《國家利益》發表文章說，中國的轟-6K轟炸機攜帶導彈在演習中對關島美軍基地進行了模擬攻擊。

在美國的《國際財經時報》報道說，美軍在天寧島建造基地是對上述威脅作出的反應，但是對於美軍的新部署，中國和俄羅斯也可能採取相應的措施。

中國曾支持日本

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 1960年代日本開始將「北方四島」劃入日本地圖，開始公開要求蘇聯歸還「北方領土」。當時中國同蘇聯交惡，中國領導人也表示過支持日本的立場。圖為被日本稱為國後島的南千島群島中的庫納施爾島

二戰後1951年日本同盟國簽訂《舊金山和約》其中規定日本放棄千島群島的主權要求，蘇聯和後來的俄羅斯以此作為南千島群島（北方四島）主權歸屬俄羅斯的依據。不過日本認為和約中規定的千島群島並不包括「北方四島」。

《舊金山和約》簽署後美國馬上在「北方領土」問題上表達了支持日本的立場，後來蘇聯拒絶簽署該和約。日本作者高橋浩祐曾在《亞洲時報》撰文說，蘇聯公開表示千島群島爭議是他們拒絶簽約的一個原因。

1960年代日本開始將「北方四島」劃入日本地圖，開始公開要求蘇聯歸還「北方領土」。當時中國同蘇聯交惡，中國領導人也曾表示過支持日本的立場。

1964年，中國最高領導人毛澤東和總理周恩來同日本社會黨訪華人士會談時都表達過支持日本的「北方領土」要求，並且對俄羅斯歷史上的領土擴張發出譴責。當時蘇聯的《真理報》和日本媒體都對上述談話作過報道。

島上居民歸屬？

今年夏天俄羅斯修改憲法，其中包括了禁止做領土讓步的條款。《莫斯科時報》報道說，憲法新條款被認為是針對千島群島和克里米亞量身定制。報道還說，在2019年俄羅斯國家資助的民調顯示，千島群島上96%的成年居民反對向日本割讓島嶼。

在俄羅斯管轄的國後、選捉、齒舞和色丹四個島上的兩萬多居民中的民族構成主要有俄羅斯人、烏克蘭人、白俄羅斯人、韃靼人和當地的原著民愛奴人。

日本報紙《北海道新聞》12月4日報道說，美國移民當局最近將在有爭議的南千島群島上出生的俄羅斯公民歸入日本人，意即那些出生在南千島群島的人在申請美國綠卡時，必須要按新規定將自己的身份填寫成日本人。