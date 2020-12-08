伊朗核科學家遇刺案：高科技運用衝擊實戰與諜戰一窺

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 伊朗情報和安全部門早已經知道有人密謀暗殺法赫里扎德，但仍未能阻止這次刺殺。

伊朗核科學家法赫里扎德遇刺案，或可讓世人管中窺豹，一瞥人臉識別等高科技在未來實戰與諜戰中的運用。

伊朗官方經過調查認為，以色列和一個流亡海外的反對派組織合作，用衛星遙控武器，結合人臉識別和人工智能，射殺了伊朗頂級核科學家莫赫森·法赫里扎德。

伊朗安全負責人阿里·沙姆哈尼少將在這位被指控秘密幫助發展核武器的科學家的葬禮上說，當法赫里扎德的汽車在首都德黑蘭東郊遭到射擊時，襲擊者使用了特殊的科技設備。

以色列沒有公開評論有關其參與的指控。

這是一次離奇的刺殺行動，不僅是因為被刺者與這場事件重大的政治影響，它還吸引了全世界軍事和諜報科技觀察人士，讓人們對未來戰爭可能的畫面有了新了解。

媒體報道的真假

2020年底，法赫里扎德在伊朗首都德黑蘭郊外的一條公路上遭遇刺殺喪生。這是一場完全出乎伊朗官方情報保衛部門意料的行動。

法赫里扎德是伊朗國防部核計劃負責人，是伊朗民眾心中抵制西方的民族英雄式人物，早已受到美國和以色列的情報機構關注。

在法赫里扎德遇刺前，自2010年以來，已經有4位伊朗頂級核科學家被以不同的方式暗殺。因此，伊朗對法赫里扎德的安全保衛工作十分嚴密。

刺殺事件剛發生後，媒體援引伊朗國防部的消息報道稱，法赫里扎德的保鏢和幾名持槍歹徒之間發生槍戰。

起初的新聞報道說數十名槍手參加了襲擊，其中有些被伊朗特工擊斃。一份伊朗報道援引目擊者的話說，有3至4人被殺，據說這些人是恐怖分子。

但隨後伊朗媒體曝露的真像讓人驚詫：現場沒有發現任何襲擊者。

襲擊經過的神秘

事件發生後，伊朗媒體稱，這位科學家實際上是被遙控機槍或衛星控制的武器殺死的。伊朗最高國家安全委員會主席沙姆哈尼少將證實，這是一次「遠程攻擊」，使用了「特殊的方法」。

根據伊朗半官方的法爾斯通訊社透露出的消息，當法赫里扎德和他的妻子乘坐防彈車，在三輛保鏢車共11名特工的護送下前往德黑蘭市郊安全別墅的路上，遭遇了過去只有科幻或諜戰電影中才出現過的襲擊場面。

快要抵達目的地時，第一輛保鏢車率先離開車隊前往目的地打前戰。就在此刻，法赫里扎德的車輛遭到了不明物體撞擊。

法赫里扎德誤以為車輛出現故障，於是他和他妻子及保鏢從防彈車上下來查看情況。

就在此時，一挺遠程操控的機槍從一輛停在150米之外的汽車裏開始向他射擊，凖確擊中了法赫里扎德和他的保鏢。隨後這輛汽車發生爆炸。

伊朗官方發佈的圖片顯示了科學家所乘汽車殘骸和有血跡的現場。

伊朗伊斯蘭革命衛隊的一名高級將領對伊朗媒體表示，現場沒有任何襲擊者，整個行動全部由遠程遙控完成。

他說，伊朗情報和安全部門早已經知道有人密謀暗殺法赫里扎德，甚至預測了襲擊可能在哪裏發生，但仍然沒有預料到襲擊者能用這種方式。

他透露說，法赫里扎德的保衛人員試圖用身體擋住子彈，但還是有三顆擊中了他。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 伊朗官方公布的襲擊現場的照片說明了很多問題，也向伊朗情報部門提出了很多問題。

衛星瞄凖、人臉識別和人工智能

伊朗媒體透露，這次刺殺行動使用了人工智能和人臉識別技術。機槍被安裝在一輛日產皮卡上，通過衛星在線遙控，並使用先進的攝像頭和人工智能來瞄凖目標。

這挺機槍只打出13顆子彈。

法赫里扎德的臉部被鎖定，因此他被凖確擊中要害。儘管一旁的妻子離他只有25厘米遠，卻沒有被射中。

伊朗官員指責流亡海外的伊朗反對派組織和以色列聯手實施了這次刺殺。

以色列情報部長埃利·科恩在接受一家電台採訪時說，他不知道誰是這次刺殺的幕後。

但《紐約時報》援引一位參與追蹤伊朗核活動的未透露姓名的以色列高級官員的話表示，法赫里扎德一直參與伊朗對核武器的開發，對世界構成巨大威脅，所以世界應該感謝以色列。

專家分析高科技戰爭

回顧2020年初，未來有可能接任伊朗最高級領導位置的原伊朗伊斯蘭革命衛隊聖城旅指揮官蘇萊曼尼被美軍無人機擊殺。

蘇萊曼尼之死還算是冤有頭債有主，因為美國總統特朗普公開承認美軍實施了這一襲擊事件，伊朗也進行了相關報復行動。

但迄今為止，沒有任何國家、組織或個人宣佈對法赫里扎德刺殺一事負責。

據《福布斯》雜誌報道，遙控機槍和其他各種遙控地面武器目前已經在中東戰場廣泛使用。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 面部識別技術已經早已被用於很多國家的治安、諜報和軍事用途。

專業軍隊使用它們，如安裝在戰鬥車輛上。而各種武裝組織也開始大量使用這類武器，把他們安裝到車輛或固定的戰鬥地點。

BBC安全事務記者加德納分析表示，法赫里扎德之死是伊朗安全機構和諜報部門的嚴重失敗，現在他們必須面對一系列棘手的問題。

而BBC科技事務記者克雷因曼分析表示，上述運用複雜尖端高科技武器進行攻擊的說法令人震驚。

她表示，需要強調的是，上述一些細節還沒有被任何第三方證實。

記者還指出，在武裝衝突中使用人工智能科技已經是一個讓許多科學家擔憂了一段時間的概念。

2015年，已故的英國學者斯蒂芬·霍金教授與另外1000名科學家共同簽署了一封公開信，呼籲禁止開發用於軍事用途的人工智能。

但這一次伊朗的表述也受到一些方面的懷疑。專門從事電子戰事務的分析師湯姆•威辛頓表示，有必要懷疑這些報道的真實性。

公開呼籲反對製造殺人機器人組織的一名成員、英國著名計算機專家諾埃爾·沙基教授說，一旦軍隊獲得此類武器，後果難以想象。