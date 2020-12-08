打破疫苗謠言：改變DNA、植入微芯片等疫苗陰謀論

卡爾邁可（Flora Carmichael）、古德曼（Jack Goodman）

BBC事實查核

圖像來源，Getty Images

英國已經開始接種新冠疾病疫苗，其他國家也會陸續跟進，但有關新冠疫苗還是有很多的謠言或陰謀論。BBC就幾種廣泛流傳的謠言查核事實。

「改變DNA」

我們在社交媒體上經常可以看到疫苗會改變人體DNA的這種說法，BBC就此採訪了三位獨立的科學家，他們異口同聲表示沒這回事。

一些新開發的新冠疫苗，包括英國批准使用的輝瑞和BioNTech合作開發的疫苗，使用的是RNA疫苗原理，抽取病毒內部分核糖核酸編碼蛋白製成疫苗。

牛津大學的阿蒙德教授（Jeffrey Almond）說，「注射核糖核酸到人體不會改變人體細胞的DNA。」

疫苗進入人體後，會釋放新冠病毒刺突蛋白，人體免疫系統從而產生抗體抵抗病毒。

比爾·蓋茨利用疫苗在人體植入微芯片的說法被證實是假的

這不是第一次出現新冠疫苗會改變DNA的說法，5月的時候我們就調查過一段傳播這個說法的視頻。

的確，以前沒有批准過採用信使核糖核酸（messenger RNA）的疫苗，但是過去多年進行過多項這類疫苗的研究，自從新冠疫情爆發以來，世界各地成千上萬人參與了疫苗的試驗，經過嚴格的審核過程。

圖像加註文字， 比爾·蓋茨利用疫苗在人體植入微芯片的說法被證實是假的

接下來這個關於疫苗的謠言傳遍了全世界，有人說新冠疫情只是一個掩護，目的是在人類的身上植入可追蹤的微芯片，微軟創辦人比爾·蓋茨是幕後主使。

這個說法聽起來令人匪夷所思，疫苗裏面不含有微芯片，也沒有證據顯示比爾·蓋茨在進行這個龐大的計劃。

代表比爾·蓋茨的比爾及梅琳達·蓋茨基金會（Bill and Melinda Gates Foundation）對BBC表示，這個說法是假的。

TikTok上有關植入芯片的視頻也是危言聳聽

圖像加註文字， TikTok上有關植入芯片的視頻也是危言聳聽

3月的時候比爾·蓋茨在一次採訪中表示，可以採用一種數字證書來顯示誰感染過新冠病毒後復原，誰接受檢測過，誰接受過疫苗注射，在那次採訪中他並沒有提及微芯片。

但是謠言從此而出現，一篇報道的標題寫道「比爾·蓋茨利用植入微芯片對抗新冠病毒」。

微軟創辦人億萬富翁比爾·蓋茨近年來致力於公共衛生和疫苗開發方面的慈善工作，在新冠疫情期間也成為許多虛假謠言的受害者。

胎兒細胞

還有謠言說疫苗內含被墮胎胎兒的肺部組織，這也是假的。

英國南安普頓大學（University of Southampton）的黑德博士（Michael Head）說，「疫苗製作過程中沒有使用任何胎兒細胞。」 臉書上反對疫苗的網頁公布一段有關牛津大學和阿斯利康（AstraZeneca）共同研發的疫苗的視頻，但這段利用墮胎的胎兒細胞製作疫苗也是假的。

臉書上反對疫苗的網頁公布一段有關牛津大學和阿斯利康（Astra Zeneca）共同研發的疫苗的視頻，但這段視頻被誤解，研究只是探討了疫苗進入人體細胞後的反應。

研發疫苗的過程中有一個步驟使用實驗室內生長的細胞，這引起了一些誤解和困惑，但是絶對沒有用墮胎下來的胎兒進行疫苗研究。

布里斯托大學（Bristol University）的馬修斯博士（David Matthews）說，許多疫苗的研究都使用人體細胞，但是在製作疫苗的最後階段所有細胞痕跡都完全被移除。

網絡上還流傳一種說法，指感染新冠病毒的人99.97%的人最終恢復健康，為什麼我們還要注射疫苗呢？

這種說法指出，開發新冠疫苗背後有危險的陰謀，與其接受注射疫苗，不如感染新冠病毒更安全。

感染新冠病毒沒事，不需要疫苗的說法也不正確

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要核實這個陰謀論，首先來看99.97%的這個數據，其實並不正確。

牛津大學的統計專家歐克（Jason Oke）表示，感染新冠病毒的存活率是99%，也就是說每1萬名感染者當中有100人會死亡，遠遠超過上述的每1萬名感染者只有3人死亡的數字。

即便如此，歐克還補充說，99%的這個數據並未考慮到感染者的年齡因素，也沒有考慮到即時存活下來，新冠病毒對健康的長期影響。

並不是能存活下來就好了，感染新冠病毒之後，還可能有出現重症必須入院治療的風險，以及長期存在的健康問題。

這中間還有醫療資源的供應和需求的問題，新冠病毒會消耗許多醫療資源，有其他疾病或受傷需要治療的患者就會受到影響。