新冠疫苗：英國正式開啟疫苗接種 「值得紀念但挑戰巨大」

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 瑪格麗特·基南（Margaret Keenan）說，接種疫苗是「提前到來的最好的生日禮物」。

英國本周開始正式推行大規模疫苗接種計劃，一位90歲的英國老人成為世界上接受美國輝瑞公司新冠疫苗注射的第一人。

下周將迎來91歲生日的瑪格麗特·基南（Margaret Keenan）說，接種疫苗是「提前到來的最好的生日禮物」。

基南說：「能夠成為第一個接種新冠疫苗的人，我感到非常榮幸。這是我想得到的最好的提前到來的生日禮物。這意味著我終於可以期待在新一年與家人和朋友共度時光。今年大部分時間我都是獨居。」

她說：「我建議所有有機會接種疫苗的人都接種。如果我可以在90歲時接種疫苗，那麼你也可以。」

見證這一「歷史性時刻」的英國國民醫療保健計劃（NHS）醫療總監斯蒂芬·波維斯（Stephen Powis）教授說：「我們不能擁抱她，但我們可以鼓掌，當時每個人都這樣做。」

當天英國各地約50家醫院的病人和醫護人員都注射疫苗。

這是抵達英國的80萬劑輝瑞疫苗中的第一劑，首批疫苗將在未來幾周內配發。預計到本月底，還會有多達400萬支疫苗抵達英國。

英國正在開始推廣為80歲以上的老人和一些衛生和護理人員接種疫苗。

英國國民醫療保健計劃的資深人士對BBC表示，周二（12月8日）英國各地已進行「數千次疫苗接種」。

英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）將這一天稱為「接種日」，他說這是 「向科學事業和人類智慧以及許多人的辛勤工作致敬」，「今天標誌著對我們共同的敵人冠狀病毒的反擊已開始」。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）在訪問倫敦一家醫院時見到一些首批接種疫苗的人，他對接種者說，接種疫苗「對你和整個國家都有好處」。

蘇格蘭首席部長尼古拉·斯特金（Nicola Sturgeon）說：「今天我們都該笑一笑 ，但我們不能放鬆警惕。」

英國政府周二（12月8日）報告說，在新冠病毒檢測呈陽性28天內，又有616人死亡，按此計算，英國因新冠病毒死亡的總人數達62033人，另有12282人的病毒檢測結果呈陽性。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 在訪問倫敦蓋伊醫院時，英國首相約翰遜與81歲的林惠勒（Lyn Wheeler）交談，她是在那裏第一個接受疫苗注射的人。

英國政要如何反應？

上周監管機構批准使用輝瑞疫苗後，英國是世界上第一個開始使用該疫苗的國家。周二（12月8日），美國監管機構確認該疫苗的有效性為95%，這為其獲批應急使用鋪平道路。

阿斯利康公司周二（12月8日）發表的一篇由獨立科學家評估的論文稱，牛津/阿斯利康疫苗也被認定為「安全有效」。

英國衛生部長漢考克在下議院發言時強調，民眾無需申請疫苗。他說，NHS將與符合條件的人聯繫，並敦促他們「為國挺身而出」。

漢考克繼續警告說，「還有很長的路要走」，他說有「令人擔憂的跡象」，這種病毒在英國的埃塞克斯、倫敦和肯特郡有增長的趨勢。

英國國家統計人員公布的截至11月27日一周的新數據顯示，在英國登記的14106起死亡事件中，有近3400起與新冠病毒有關。這比五年來的平均水平高出20%，但與過去兩周的百分比相近。

NHS英格蘭首席執行官西蒙·史蒂文斯爵士（Sir Simon Stevens） 稱首批疫苗接種是「了不起的成就」，但他提醒說，這只是「第一步」，人們繼續理智行事也「難以置信的重要」。

在訪問倫敦蓋伊醫院時，英國首相約翰遜與81歲的林惠勒（Lyn Wheeler）交談，她是在那裏第一個接受疫苗注射的人。

「聽到她說是為了英國而注射疫苗，這非常令人感動，而且這完全正確：她在保護自己，也在幫助保護整個國家，」約翰遜說。

早些時候，約翰遜首相感謝NHS、志願者和「所有為開發這種疫苗而努力工作的科學家」。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 英國正在開始推廣為80歲以上的老人和一些衛生和護理人員接種疫苗。

工黨影子衛生部長喬恩·阿什沃斯（Jon Ashworth） 說，看到民眾能獲得疫苗「絶對美妙」，並感謝每一個讓疫苗面世的人。

輝瑞公司的疫苗約有80萬劑，英國政府已確保在未來幾周內進行大規模接種，但接種並非強制性。英國的四千萬支訂單足夠兩千萬人接種。該疫苗每人需接種兩針。然而大多數供應預計明年才會到位。

漢考克說，他預計需要「幾個星期」才能讓第一批衛生工作者、護理人員和80歲以上的人接種疫苗。

「值得紀念的日子，但挑戰巨大」

BBC健康事物記者垂格勒（Nick Triggle）

這是個重要日子。但別誤會，NHS在推出這種疫苗時面臨諸多挑戰。

首先疫苗的供應是否穩定是個問題。已有報道稱輝瑞的產量有問題，這意味著英國本來計劃到今年年底拿到輝瑞公司計劃生產的1000萬劑疫苗，現在預計得到的還沒有原來的一半。

事實上，輝瑞疫苗需要在超低溫條件儲存，每批以975個單位保存。這很複雜，意味著它還不能被運送到護理院為最高優先級的居民接種。這也意味著還不能發送給全科醫生在社區開展疫苗接種。

NHS負責人希望下周能收到監管機構解決該問題的的指導。

這些因素解釋了為什麼英國仍將希望寄托在牛津大學開發的疫苗上。牛津大學的疫苗可以保存在常規冰箱，因此更易分發，而且更重要的是這款英國造的疫苗供應會逐步增加。