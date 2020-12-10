佛羅里達新冠數據庫創建者住所遭警方搜查
美國佛羅里達州（Florida）警方搜查了一名數據科學家的住所，這名科學家是佛州官方新冠病毒數據庫的創建者。
麗貝卡·瓊斯（Rebekah Jones）指控美國衛生部為放寬防疫限制措施而操作數據。她在推特上發佈了一系列家中被搜查的視頻，視頻中可以看到警方人員扣押了她的手機與筆記本電腦。
佛羅里達執法部門表示，這次搜查是針對該州緊急衛生警報系統遭到入侵而採取的行動。瓊斯否認自己與該起事件有任何聯繫。
瓊斯今年五月在做出上述指控後遭衛生部解職，之後她保有自己的數據庫，獨立追蹤病毒傳播路徑。
當時，衛生部一名發言人稱瓊斯「製造混亂」。
佛州緊急衛生警報系統據稱在11月初遭到入侵，一條未經許可的信息被發送緊急響應團隊各位成員，敦促他們在數以萬計的人死於新冠肺炎前「發聲」。美國當地媒體《坦帕灣時報》（Tampa Bay Times）獲得了這條信息。
佛羅里達州執法局局長裏克·史韋林根（Rick Swearingen）發表聲明稱，通過調查發現，這起黑客入侵事件是在瓊斯的地址處進行的，且他們取得了搜查令。
有說法稱警方在搜查時用槍支指向瓊斯子女的頭部，史韋林根對這一指控進行了否認。
「警員們遵循往常規定進入其住所，扣押了多部設備將對它們進行分析，」他表示。
「整個過程在那所房子中沒有任何武器指向任何人。」
「新電腦和一名好律師」
瓊斯已經開始籌款以支付法律支出，在籌款開始7小時內，她已經募得超過6.55萬美元。
「看上去我需要一台新電腦和一名很好的律師，」她在籌款網頁上寫道。
她向美國媒體CNN表示，她並沒有「精通技術」到足以成為一名黑客，她稱自己從未擁有過任何衛生部所屬系統的權限超過六個月以上。
瓊斯表示，被扣押的那部手機內有與她分享信息的前同事的情報。她還表示自己丈夫及兒子們的設備沒有被收走。
佛羅里達疫情
12月1日，佛羅里達成為美國繼得克薩斯（Texas）與加利福尼亞（California）之後第三個確診病例突破百萬的州。
根據該州官方數據，12月2日佛州錄得單日新增確診病例10635例，但12月6日單日新增數字下降到7575例。
儘管該州感染病例極高，州長羅恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）目前仍拒絶進一步收緊限制以控制病毒傳播。
「沒有封鎖。沒有罰金。沒有關閉學校……絶對不在討論範圍內，」11月30日在一場於一座校園舉辦的新聞發佈會上，德桑蒂斯這樣表示。