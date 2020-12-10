佛羅里達新冠數據庫創建者住所遭警方搜查

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 民眾在邁阿密海灘附近的會議中心進行核酸檢測。12月1日，佛羅里達成為美國繼得克薩斯與加利福尼亞州之後第三個確診病例突破百萬的州。

美國佛羅里達州（Florida）警方搜查了一名數據科學家的住所，這名科學家是佛州官方新冠病毒數據庫的創建者。

麗貝卡·瓊斯（Rebekah Jones）指控美國衛生部為放寬防疫限制措施而操作數據。她在推特上發佈了一系列家中被搜查的視頻，視頻中可以看到警方人員扣押了她的手機與筆記本電腦。

佛羅里達執法部門表示，這次搜查是針對該州緊急衛生警報系統遭到入侵而採取的行動。瓊斯否認自己與該起事件有任何聯繫。

瓊斯今年五月在做出上述指控後遭衛生部解職，之後她保有自己的數據庫，獨立追蹤病毒傳播路徑。

當時，衛生部一名發言人稱瓊斯「製造混亂」。

佛州緊急衛生警報系統據稱在11月初遭到入侵，一條未經許可的信息被發送緊急響應團隊各位成員，敦促他們在數以萬計的人死於新冠肺炎前「發聲」。美國當地媒體《坦帕灣時報》（Tampa Bay Times）獲得了這條信息。

佛羅里達州執法局局長裏克·史韋林根（Rick Swearingen）發表聲明稱，通過調查發現，這起黑客入侵事件是在瓊斯的地址處進行的，且他們取得了搜查令。

有說法稱警方在搜查時用槍支指向瓊斯子女的頭部，史韋林根對這一指控進行了否認。

「警員們遵循往常規定進入其住所，扣押了多部設備將對它們進行分析，」他表示。

「整個過程在那所房子中沒有任何武器指向任何人。」

圖像來源，SOPA Images 圖像加註文字， 麗貝卡·瓊斯搭建了佛羅里達的官方新冠病毒數據庫。

「新電腦和一名好律師」

瓊斯已經開始籌款以支付法律支出，在籌款開始7小時內，她已經募得超過6.55萬美元。

「看上去我需要一台新電腦和一名很好的律師，」她在籌款網頁上寫道。

她向美國媒體CNN表示，她並沒有「精通技術」到足以成為一名黑客，她稱自己從未擁有過任何衛生部所屬系統的權限超過六個月以上。

瓊斯表示，被扣押的那部手機內有與她分享信息的前同事的情報。她還表示自己丈夫及兒子們的設備沒有被收走。

佛羅里達疫情

12月1日，佛羅里達成為美國繼得克薩斯（Texas）與加利福尼亞（California）之後第三個確診病例突破百萬的州。

根據該州官方數據，12月2日佛州錄得單日新增確診病例10635例，但12月6日單日新增數字下降到7575例。

儘管該州感染病例極高，州長羅恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）目前仍拒絶進一步收緊限制以控制病毒傳播。