珠峰新高度 中國尼泊爾異中求同聯合宣佈的五大看點

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 珠穆朗瑪峰，世界第一高峰，是喜馬拉雅山脈的主峰，約6千萬年前從海面隆起而成。北坡在中國境內，南坡在尼泊爾境內。

以珠穆朗瑪峰為鄰的中國與尼泊爾，共同高調宣佈了這座世界第一高峰的新高度：8848.86米。

中國媒體稱這一宣佈，由中國國家主席習近平和尼泊爾總統班達裏共同做出，而且這是歷史上首次。

第一次共同宣佈的背後有其歷史原因：在此之前，中、尼兩國對這座高峰究竟多高各有不同的官方說法。

本次在宣佈新高度的兩國外長視頻會議上，中國外長王毅用的是藏語裏的「珠穆朗瑪峰」，而尼泊爾外長賈瓦裏（Pradeep Kumar Gyawali）用的是尼泊爾語的名稱「薩加瑪塔(Sagarmatha）」。

伴隨中國和尼泊爾宣佈珠峰新高度，國際間對珠峰周邊乃至更廣的國際政治也有了諸多的解讀。

BBC中文為您梳理珠峰新高度的幾個看點。

為何兩國此前有不同的珠峰高度？

中國此前測量的珠峰高度為8844.43米，而尼泊爾的珠峰高度為8847.6米。兩者之間有約4米的差距。

中國的測量以珠峰峰頂岩石為最高基凖，而尼泊爾認為峰頂的冰雪應該算入高度。

中國的測量在2005年進行，而尼泊爾的珠峰高度依據的是1954年印度測繪局（The Survey of India）的數字。

為何重新測量？

在中國2005年測量之後，尼泊爾政府官員曾在2012年向英國廣播公司BBC表示，尼泊爾受到中國方面的壓力接受中國的測量高度，因此決定重新測量「一次性徹底解決問題」。

2015年尼泊爾發生大地震。針對珠峰高度可能造成的影響，尼泊爾啟動了有史以來首次珠峰高程自主測量。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 為了測量珠峰高度，尼泊爾兩名測繪員從南坡登頂。

有地質學家認為，這次的大地震可能造成珠峰雪頂收縮。

科學家發現，某些喜馬拉雅山脈的山峰，特別是靠近震中地區的山峰，在地震之後高度都降低了大約一米。

而其他科學家則認為，珠峰受到印度和歐亞板塊對撞的推動，實際上一直都在增高的過程中。不過也有專家說，大地震可能會使這一過程發生逆轉。

2019年10月，中國國家主席習近平訪問尼泊爾時雙方發表聯合聲明表示，中國尼泊爾兩國將「共同宣佈珠峰高程並開展科技合作」。

中國方面在2020年4月宣佈啟動新測量，而尼泊爾方面為自主測量也進行了長期的凖備。

四名尼泊爾測繪員在向珠峰出發之前，花了兩年時間受訓。

尼泊爾測繪局發言人達莫達爾·達卡爾（Damodar Dhakal）向BBC表示，2015年的大地震是尼泊爾重新測量珠峰高度的主要原因之一，「以前，我們從來沒有自己做過測量。現在我們有一個年輕有技術而且能登頂珠峰的測繪隊，我們可以自己測繪了。」

而中國則表示，珠峰地質活動可能造成的高度變化以及現代包括衛星技術在內的勘測技術的提高，都是重測珠峰高度的重要原因。

如何重測珠峰高度？

山的高度是以平均海平面為基凖來測量的。因此，測量山峰與其說是計算出山頂的高度，不如說是計算出山底的位置。

尼泊爾用孟加拉灣作為海平面基凖，但印度已經在印度和尼泊爾邊境附近的孟加拉灣勘測到了離珠穆朗瑪峰較近的一個點，能夠向尼泊爾勘測人員提供該點的高度。

從那個點開始，尼泊爾建立了一個視線站網絡，綿延近250公里，連接珠峰首次顯現的點，形成了一個可以加在一起進行測量測量的點鏈。

而中國的測量人員則將黃海平均海平面作為珠峰的高程起算面。

雙方的測量人員也用三角函數公式計算山頂的高度。

雖然山下的測繪工作已經非常精密，但仍需要等頂測量。尼泊爾的勘測人員在去年登頂，而中國的勘測人員則在今年5月登頂。這也是在新冠疫情影響下唯一一支在2020年登頂珠峰的隊伍。受疫情影響尼泊爾暫停了所有登山探險活動，而中國也禁止外國遊客入境。

尼泊爾官員表示，他們使用了12座低於珠峰的山峰與珠峰相比照進行三角計算，以達到更精確的結果。中國測量人員也使用了同樣的方法。

歷史上的珠峰測量有哪些？

1865年英屬印度測量局局長提議以他的前任喬治·埃佛勒斯爵士（Sir George Everest）名字命名這座世界第一高峰。當時，英屬測量局在印度境內採用三角大地測量法測定珠峰高度為8840米。

圖像來源，xinhua 圖像加註文字， 中國測繪隊2020年5月在珠峰大本營附近測試設備。

1952年到1954年，印度測量局徵得尼泊爾同意，把三角測量推進到尼泊爾境內，得出珠峰高程為8847.6米。

中國在1975年進行的一項測繪的珠峰高度是8848.11米。

意大利在1987年利用衛星測量技術進行的測量得出8872米的高度，但外界對其使用的方法提出質疑後，1992年，意大利的另一項測量計劃利用全球定位系統和激光測量技術，認定珠峰高度為8846米。但這一方法仍然受到質疑。

1999年，由(美國)國家地理學會等主導的美國測量，利用GPS設備進行測量，得出珠峰高度為8850米的結論。

2005年，中國再一次利用穿冰雷達與GPS設備相結合的測量方法，得出珠峰「岩石高度」為8844.43米。但這一結論一直未能被尼泊爾方面接受。

本次，中國與尼泊爾商定的珠峰新高度為「基於全球高程基凖的珠穆朗瑪峰雪面高程」，超過了兩國以前認定的高度。

珠峰高度的政治意義？

中國與尼泊爾共同宣佈珠峰新高度被認為標誌著兩國政治、經濟、文化關係進一步緊密。中國領導人習近平和尼泊爾總統都讚揚這一合作結果符合雙方的共同利益。

中國官媒宣傳將之賦予「里程碑意義」，稱兩國政治互信日益增強，是共建「一帶一路」的成果。

中國外交部發言人趙立堅甚至將這一合作與世界面臨的新冠疫情掛鉤，稱「這一好消息也為當前深受疫情衝擊的世界帶來希望。」