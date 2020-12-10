美國候任總統之子亨特·拜登承認正就稅務問題接受調查

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 候任總統的過渡團隊表示，喬·拜登（右）對於亨特·拜登「深感自豪」。

美國候任總統喬·拜登（Joe Biden）之子亨特·拜登（Hunter Biden）表示，他的稅務事宜正在接受調查。

調查由特拉華州的聯邦檢察官主持展開。

亨特·拜登表示，他「非常嚴肅」地對待這一案件，但是他有信心，一次「客觀的覆核」將會發現，他是「合法且合理地」處理了自己的事務。

拜登與哈里斯（賀錦麗）的過渡團隊表示，候任總統「對他的兒子深感自豪」。

團隊的一份聲明表示，亨特已經「經受過很多艱難的挑戰，包括最近幾個月的惡毒人身攻擊，但卻以更強大的姿態回歸」。

亨特·拜登表示，他是在周二（12月8日）得知調查事宜，不過他並沒有進一步透露細節。

50歲的亨特·拜登在2020年美國大選期間一直是共和黨人頻繁攻擊的目標，主要焦點集中在喬·拜登擔任奧巴馬政府的副總統期間他在烏克蘭及中國的商業合作。

去年12月，美國總統特朗普受到民主黨人把持的眾議院彈劾，指控是濫用權力以及妨礙國會，而源頭正是特朗普試圖向烏克蘭施壓，要求調查拜登父子。

該彈劾案在眾議院獲通過，但在參議院遭否決。由共和黨人把持的參議院在2月5日判定特朗普無罪，無需下台。

對於亨特·拜登的稅務調查，正值其父親籌組內閣之際。美聯社報道，如果在下月拜登宣誓就任總統時，案件仍然繼續的話，拜登選擇的司法部長就有可能是負責監督此次調查。

分析：聚光燈仍在亨特身上

－ BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

總統選舉結束了，但是似乎候任總統喬·拜登的兒子亨特——這個共和黨人在整個選戰期間攻擊的目標——仍然繼續是新聞的關注點。

亨特正在接受稅務調查的消息並非完全令人意外。多個月來已經有很多這方面調查的跡象。不過，隨著官方的正式確認，會有進一步的外界審視——這對於候任總統來說，有可能是一件頭疼的事。

如果共和黨繼續控制著美國參議院，那麼關於亨特財政事務的聽證會——以及當中對拜登總統的任何牽連——就已經是預料中的必然結果。而如果調查變成了正式的起訴，那麼拜登家族的政治顧慮就有可能變成非常切實的法律官司。

雖然特朗普的批評者們馬上就會指控即將離任的總統編排了這場調查，是作為政治上的報復，但是調查幕後的美國特拉華州檢察官大衛·韋斯（David Weiss）是一名經驗老到的檢察官。儘管他是由現任總統任命的，但是在民主黨人奧巴馬執掌白宮期間，韋斯亦曾先後擔任助理檢察官以及臨時檢察官。