新冠疫苗全球進展速遞：輝瑞接種者過敏、中國疫苗阿聯酋註冊、黑客竊取資料

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本周輝瑞疫苗開始在英國正式注射，接種者出現過敏反應。全球的疫苗審批和使用加速，加拿大成為全球第二個批准使用輝瑞疫苗的國家。歐洲正在加緊審批輝瑞和另一款疫苗，但輝瑞的疫苗資料據稱被黑客盜取。中國國藥集團生產的疫苗在阿聯酋註冊，並首次公布三期臨牀試驗數據，但該數據遭到專家質疑。

這些是近兩日全球最重要的疫苗進展，BBC中文為您梳理匯總如下。

輝瑞疫苗的副作用

英國監管機構表示，有嚴重過敏反應史的人不該接種輝瑞/BioNTech的新冠疫苗。周二（12月8日）兩名英國國民健康服務體系（NHS）工作人員接種該疫苗後出現過敏反應。

英國藥品和保健品監管局（MHRA）說，該建議適用於那些對藥物、 食品或疫苗有反應的人群。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 英國史上最大型的疫苗接種計劃展開，接種者表示「這真的很好」

兩名出現過敏反應的NHS人員接受治療後恢復良好。接種疫苗前，他們了解會出現皮疹、呼吸困難和血壓下降等反應。這些反應與可能致命的過敏性休克不同。

兩位NHS員工都有嚴重的過敏史，並隨身攜帶腎上腺素注射器應急。

NHS醫療總監斯蒂芬·波維斯（Stephen Powis）說這是「新疫苗的常見現象」，稱其為一種預防措施。

像這樣的反應不常見，但確實發生在其他疫苗，諸如每年的流感疫苗身上。

周二（12月8日）英國正式開始接種疫苗，幾千人在英國的醫院診所接受注射。

倫敦帝國理工學院免疫學專家彼得·奧普肖（Peter Openshaw）教授說：「事實上，我們這麼快就知道這兩種過敏反應，而且監管機構已經對此採取行動，發佈預防建議，這表明監測系統運作良好。」

BBC健康與科學事物記者詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）分析稱，這個故事要用腦而不是直覺來評估，「沒有一種有效的藥物是沒有副作用的，所以必須平衡風險和利益。別忘了，今年英國每一千人中就有一人在感染新冠病毒後死亡，而且這個數字每天都在上升。」

加拉格爾分析稱：試驗報告顯示每千名接種者中，有一人可能出現過敏反應，這可能與注射疫苗有關。MHRA對那些風險最大的人給出了針對性建議，但對於絶大多數人來說，這不會改變什麼。

加拿大成為第二個批准使用輝瑞疫苗的國家

加拿大衛生監管機構已批准輝瑞/BioNTech公司的新冠疫苗。該國成為世界上繼英國後，第二個這樣做的國家。

加拿大衛生部稱該授權是該國對抗新冠病毒的 「里程碑」，稱該疫苗符合其 「嚴格的安全性、有效性和質量要求」。

加拿大總理特魯多表示，加拿大本月將接收約24.9萬劑的疫苗。加拿大政府總共購買2000萬劑疫苗供1000萬人接種，除此之外還可以選擇再購買5600萬劑。

這為在加拿大全國範圍內運送和注射疫苗掃清障礙。官員說加拿大有14個配送點，均配備了疫苗所需的冷庫。

醫護人員和老年人等弱勢群體將成為首批接種者。該疫苗最初獲准在16歲及以上的人群接種。

加拿大衛生部官員告訴記者，他們建議對疫苗中任何成分過敏的人避免使用。他們將監測英國的使用情況，並決定是否擴大這一指導範圍。

加拿大還與其他幾家疫苗製造商簽有合同。特魯多表示，大多數加拿大人應該可以在2021年9月之前接種疫苗。

國際特赦組織（Amnesty International）、樂施會（Oxfam） 和全球現時正義（Global Justice Now）等組織組成的網絡「人民疫苗聯盟」稱，加拿大如果批准使用所訂購的疫苗的話，該國已訂購足夠保護每個加拿大人五次的疫苗量。

該組織指責富國囤積疫苗，使窮國錯過接種疫苗機會。

中國疫苗在阿聯酋正式註冊

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阿聯酋長衛生和預防部周三（12月9日）宣佈，給予由中國國藥集團研發的新冠病毒滅活疫苗正式註冊。

阿聯酋政府的聲明稱，對三期臨牀試驗的分析表明，該滅活疫苗對抗新冠病毒感染的有效率為86%。這種疫苗具有99%的中和抗體血清轉化率，以及100%防止輕症新冠肺炎向中度和重症轉化的有效性。此外，分析表明該疫苗沒有嚴重的安全隱患。

然而無論中國國藥集團還是阿聯酋都沒有公布3.1萬名志願者的詳細試驗數據。

中國目前有四款疫苗進入臨牀三期試驗。本次阿聯酋公布的數據，是中國所有研發的疫苗中試驗數據信息最多的一次。

專家們對公布的數據中缺乏的信息表示擔憂，並質疑該公告為何不由中國國藥集團自己公布。

公告中沒有提及參加試驗後生病的人數，未給出注射疫苗或安慰劑的人數，也未提及任何副作用。

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阿聯酋國家通訊社Wam說，來自125個國家的人參加了試驗。中國國藥集團的疫苗試驗於7月開始，9月獲得緊急授權供阿聯酋一線工人使用。

包括阿聯酋副總統，和迪拜統治者穆罕默德-本-拉希德-阿勒馬克圖姆（Mohammed bin Rashid al-Maktoum）在內的高級官員於11月接種該疫苗。在中國國內，該疫苗已根據《疫苗管理法》《藥品管理法》的相關規定，讓約100萬中國公民接種。

此前專家批評稱，中國疫情受控，未有大量確診人士死亡，緊急接種疫苗不足夠挽救成千上萬的生命，因此該疫苗的緊急使用條件並不成立。

黑客盜取輝瑞疫苗文件

負責歐盟藥物與疫苗評估的歐洲醫藥管理局(EMA)周三（12月9日）表示，該局遭到網絡攻擊。

美國藥廠輝瑞與其德國合作伙伴BioNTech稱，其新冠疫苗相關研發文件在網絡攻擊中被「非法獲取」。

輝瑞和BioNTech表示，他們相信試驗參與者的個人數據不會被洩露，此外，EMA也向其保證，此次網絡攻擊不會影響對該疫苗的審查時間表。

歐洲藥品管理局僅表示，目前對該事件正在進行調查，不能提供更多細節。

英國成為全球首個批准大規模使用輝瑞疫苗後，歐洲藥品管理局正努力批准輝瑞和modena疫苗的使用，預計幾周內會有結果公布。目前還不清楚Moderna的相關文件是否也被獲取。

這次網絡攻擊是近期一連串針對疫苗製造商和公共衛生機構的黑客攻擊和警告的最新一次舉動。