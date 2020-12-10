中國對美國實施反制制裁措施，取消美外交人員訪港澳免簽待遇

圖像來源，Getty Images

美國周一（12月7日）以香港問題為由，宣佈制裁14名中國全國人大副委員長。中國周四（12月10日）宣佈採取反制措施，決定對「在涉港問題上表現惡劣、負有主要責任的美國行政部門官員、國會人員、非政府組織人員及其直系親屬實施對等制裁」。同時，中方決定取消美方持外交護照人員臨時訪問香港和澳門的免簽待遇。

中國外交部發言人華春瑩在周四表示，美方利用涉港問題嚴重干涉中國內政，損害中方核心利益，敦促美方立即停止插手香港事務，停止干涉中國內政，不要在錯誤和危險的道路上越走越遠。

美國方面暫時沒有回應。

中美涉港問題的角力

美國星期一公布的制裁名單包括14名中國全國人民代表大會常務委員會副委員長：蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更·依明巴海、吉炳軒、沈躍躍、萬鄂湘、王晨、王東明、武維華和張春賢。

中國人大常委委員會上月發佈決議，對香港立法會議員資格增加「愛國」規定，港府隨即宣佈四名泛民主派議員即時被撤職，反對派議員隨後總辭。

然而，中國人大常務委員會委員長、中共中央政治局排名第三的常委栗戰書並不在新一輪制裁名單之列，一些分析認為，這顯示美方並不打算讓事態過度升溫。

美方在去年與今年7月宣佈針對新疆官員的兩波制裁， 8月對香港行政長官林鄭月娥及多名香港高官進行制裁。11月，華盛頓再對涉港安全機構中的另外四名中港官員實施制裁。

中方曾在8月出台反制措施，制裁美國國會參議員盧比奧 、克魯茲、霍利、科頓、圖米、眾議員史密斯以及多家非政府組織的負責人。上述議員都是美國國會中的對華強硬派。

中方暫未公布最新一波的制裁名單，其中較大影響，是美方外交人員可能更難到港澳地區。

圖像來源，EPA

中國制裁和美國制裁是對等嗎？

分析相信，雙方的制裁是象徵意義多於實際意義。制裁意味了他們及其家屬被禁止入境相關國家，其所在當地的財產也會被凍結。

在美方制裁名單上的新疆黨委書記陳全國此前受訪時表示，「根本沒有興趣去美國，在美國也沒有一分一厘的資產」。

而亦有評論人士認為，中國及香港官員的家屬到美國讀書工作的機會，比起美國官員政客家屬到中國讀書工作的機會較大。

例如香港行政長官林鄭月娥的兒子，原本在美國讀書攻讀博士學位，外界猜測她兒子因而受到影響，但林鄭月娥拒絶評論，只稱家人全力支持他。

而美國制裁較為有力的一點是令被制裁的人難以使用銀行服務，例如林鄭月娥公開表示，自己要以現金支薪，將現鈔放在家中，香港警務處處長鄧炳強此前受訪時承認被局部暫停銀行服務，但指「影響微不足道」。