法國球星格里茲曼因維吾爾族問題終止與華為合作

圖像來源，EPA

法國足球明星安托萬·格里茲曼（Antoine Griezmann，基斯文）表示，他將終止與華為（Huawei）的贊助合約，原因是有報道指該家中國通訊科技公司涉及對維吾爾族穆斯林的監控。

近日有報道稱，華為對人臉識別技術軟件進行測試，該軟件可能用於幫助警察監察維吾爾族人。

華為對相關指控強烈否認，並向BBC表示，對於格里茲曼的決定感到「傷心」。

中國在近年面臨很多批評，都是關於其對待境內少數族裔人士的方式。

外界相信，中國政府在新疆自治區以「再教育營」的名義拘押了近100萬維吾爾族人。北京一直否認對維吾爾人有不當對待，並指這些營區是旨在撲滅恐怖主義以及提升就業機會。

現年29歲的格里茲曼自2017年起一直是華為的品牌代言人，並多次出現在法國的華為廣告中。

周二（12月8日），位於美國的監控研究機構視訊監視訊息公司（IPVM）表示，華為參與了中國的人臉識別軟件測試，而中國當局可能用它來偵測維吾爾人。

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IPVM表示，他們已經獲取了文件，據稱文件顯示華為於2018年在其雲端視頻系統當中測試了由中國公司曠視科技（Megvii）開發的軟件。曠視科技是一家以人臉識別運算法而著稱的公司。

華為一名發言人向BBC表示，該報告中提及有關文件時「所使用的語言」是「完全不可接受的」。

「它不符合華為的價值觀。我們的技術並非用於識別特定種族群體的身份。我們作為一家企業，無歧視是我們的核心價值。」

對於格里茲曼的帖文，該發言人表示：「華為當然對於格里茲曼先生終止與本公司合作關係的決定感到傷心。」

「我們願意邀請他本人直接對話，來解釋本公司內部最高層目前正在進行的工作，來討論各層面的人權、平等以及歧視等問題，並向他和我們所有的客戶和合作伙伴保證，華為是非常嚴肅地對待這些擔憂。」

格里茲曼是2018年俄羅斯世界杯冠軍法國隊中的一員，他並不是第一個為維吾爾族人受到的對待而公開表明立場的國際級球星。

中國當時對此作出了強烈的反應，國營電視台取消了對阿森納球隊比賽的播放。在電子遊戲實況足球系列（Pro Evolution Soccer）的中國版當中，厄齊爾亦被移除。

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