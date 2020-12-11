經歷三年分離 維吾爾家庭在澳大利亞團聚

圖像來源，SADAM ABDUSALAM 圖像加註文字， 澳大利亞公民阿卜杜薩拉姆與其妻子烏梅爾、3歲兒子盧特菲在墨爾本團聚。

經過三年的活動和呼籲，澳大利亞的一名維吾爾族男子終於與妻子和孩子團聚。

周四（12月10日），澳大利亞公民阿卜杜薩拉姆（Sadam Abdusalam）與其妻子烏梅爾（Nadila Wumaier）、3歲兒子盧特菲（Lutfy）在墨爾本團聚。

經過外交談判，這家人獲准離開中國。烏梅爾是中國維吾爾族穆斯林，她說她曾經被軟禁。

這家人分享了他們周五在墨爾本機場激動見面的照片，阿卜杜薩拉姆從未見過自己的兒子，他的兒子出生於2017年。

「謝謝澳大利亞，謝謝每一位，」他在推特上說。

三年的分離

2016年，阿卜杜薩拉姆前往中國與當時的女友烏梅爾結婚。他在2017年回到澳大利亞工作，而烏梅爾在中國等待配偶簽證。烏梅爾在同年生下了孩子，而中國政府拒絶阿卜杜薩拉姆進入中國的簽證。

烏梅爾的家人說，她生下孩子後不久就被中國當局拘留了兩周。隨後她被釋放，但護照被沒收，她被禁止離開自己的家。

圖像來源，SADAM ABDUSALAM

過去兩年，澳大利亞曾正式請求中國允許他們離開。儘管烏梅爾不是澳大利亞公民，但在阿卜杜薩拉姆請求下，他們的兒子已經成為澳大利亞公民。

中國當局今年2月曾表示，中國法律不承認這對夫婦的婚姻，而烏梅爾希望留在中國。

但是，就在一名中國使館官員在澳大利亞一個電視節目上發表上述言論數小時後，阿卜杜薩拉姆在推特發了一張妻子和孩子的照片，妻子手裏拿著一張白紙，上面用寫著：「我想離開，和我的丈夫在一起。」

阿卜杜薩拉姆的家人經過48小時的漫長旅程後到達悉尼，他們經過了上海、香港、莫爾茲比港和布里斯班，最終抵達悉尼。周五，阿卜杜薩拉姆對澳大利亞外交部「傑出的工作」表示感謝，並向律師和媒體表達了感謝。

「我從未想過這一天會到來，非常感謝所有努力讓我們團聚的人，」他說。

他補充說：「我的夢想是讓所有的維族同胞和家人團聚。」

人權指責

人權組織稱，中國關押了大約100萬維吾爾人和其他穆斯林。但是，中國否認有任何不當行為，稱其在打擊恐怖主義和宗教極端主義，並對營地中的人進行「政治再教育」。

10月，澳大利亞、英國、美國等39個國家在聯合國發出了一份聲明，稱他們「嚴重關注新疆的人權狀況」和再教育營。

聲明稱：「我們已經看到越來越多的嚴重侵犯人權的報告。」

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 走進中國的「思想轉化營」

聲明列舉了該地區對宗教自由、行動自由以及對維吾爾人和維吾爾文化表達自由的限制。