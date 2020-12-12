香港移民潮、美國制裁中國領導人、華為孟晚舟案和本周更多重要故事

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12月的第二周，美國財政部宣佈制裁14名中國副國級官員，指他們涉嫌參與取消4名香港立法會反對派議員的資格；加拿大時間12月7日，孟晚舟再次回到法院出席聽證會。此前，有報道稱，美國司法部正在與孟晚舟討論達成一項認罪協議的可能；中國和澳大利亞近日就一條有爭議的推特發生口角，從憤怒的言辭侮辱發展到微信審查，一步步升級成網絡對戰。

在香港，《國安法》實施後，多國放寬香港人移居條件，有調查指出一成半市民已做凖備移民。打算移民的香港人與我們分享了他的故事。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了，我們帶你一一回顧。

圖像加註文字， 小夫近日在香港經常遠足郊遊，希望在離開香港前，多拍一些照片留念。

在港區《國安法》實施後，英國、加拿大等國家放寬了香港人移居當地的條件，移民公司接獲的查詢倍增。香港中文大學調查指，一成半市民已做凖備移民，以香港700多萬人口推算，移民人口隨時達100萬。

很多家庭考慮到香港不穩的政治環境，以及香港教育制度上的轉變，比以往有更大的決心離開。

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登上制裁名單的14名中國官員包括：蔡達峰、曹建明、陳竺、白瑪赤林、丁仲禮、郝明金、艾力更·依明巴海、吉炳軒、沈躍躍、萬鄂湘、王晨、王東明、武維華、張春賢。

他們都是本屆全國人民代表大會常務委員會副委員長，中國人大常委委員會上月發佈決議，對香港立法會議員資格增加「愛國」規定，港府隨即宣佈四名泛民主派議員即時被撤職，反對派議員隨後總辭。

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一份認罪協議帶來諸多疑問。比如，孟晚舟在加拿大的法庭上面對加拿大檢方，為何與美國司法部達成協議？再比如，如果孟晚舟承認部分指控，對華為影響如何？以及如果孟晚舟拒絶該協議，那麼該案件將如何終結？

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這場口水戰並非空穴來風。澳大利亞和中國之間的關係已經出現破裂。今年早些時候，澳大利亞政府呼籲對新冠病毒的來源進行調查，引發北京方面的憤怒回應。

雙方相互指責對方的間諜活動和新聞自由等問題，同時還實施了經濟制裁。除此之外，澳大利亞議會還通過法案授予聯邦政府否決權，可以阻止澳大利亞各州政府或機構與外國政府簽訂協議，被認為針對中國。

圖像來源，GREENWICH ENTERTAINMENT 圖像加註文字， 柬埔寨裔甜甜圈王倪文德

如果你走進美國加利福尼亞任何一家甜甜圈店（doughnut shop），十有八九店主可能是柬埔寨人。這都要歸功於一名白手起家的柬埔寨難民所打造的甜甜圈帝國。他就是被人稱為「甜甜圈王」的倪文德（Ted Ngoy）。