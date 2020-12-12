新冠疫苗上市後的擔憂：富裕國家真的在囤貨嗎？

斯蒂芬妮·赫佳蒂（ Stephanie Hegarty）

BBC國際部記者

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 疫苗的產量足夠供應全球廣大民眾嗎？

看著疫苗這一周在英國推出，欣丹杜（Lois Chingandu）並未感到高——相反，她是擔心。像我們大多數人一樣，她也盼望著接種疫苗，讓生活恢復正常。

但是和當下的很多人不一樣的是，她並不覺得看見了黑暗盡頭的曙光。

她的國家津巴布韋什麼時候能夠獲得疫苗，目前仍然不明朗。

「現在就只能是坐著幹等，盼望我們能夠在我的有生之年得到它，」她說，「我活在恐懼當中，害怕因為我坐在這個地方，就會感染新冠並且死去。」

這聽起來或許像是誇大，但是欣丹杜在過去看見過非常類似的情形。

她為愛滋病（HIV）預防機構工作，在1990年代初的哈拉雷（津巴布韋首都），她每天都看著數以千計的人死於愛滋病，而當時是有藥物可以阻止死亡的，只不過只有買得起的人才能使用。

「最終，是要既得利益者決定是時候挽救窮人了，然後我們才會得到疫苗。

「人民的疫苗」

這個星期，欣丹杜參與了一項名為「人民的疫苗（People』s Vaccine）」的倡議，旨在告誡富裕國家——特別是美國、英國、歐盟各國以及加拿大——不要囤積疫苗。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 「人民的疫苗」旨在確保像津巴布韋這樣的國家也能獲得平等機會。

「我們知道他們大多數已經購買的疫苗是他們所需的三倍多，」她說。

一些國家甚至買得更多，加拿大將會有足夠為全國人口接種五次的疫苗存量。

「一旦它們給了最優先的群體之後，就將會有多餘的疫苗。目前沒有討論過要將疫苗送去貧窮國家，去給那些真的很需要它們的人，」欣丹杜說。

這只是一部分的真相。目前有一個廣泛覆蓋的全球倡議，致力於將疫苗分發至世界各地，這是由世界衛生組織（WHO）和一個國際疫苗倡議團體聯盟所支持的。

這個新冠疫苗保障機制（COVAX）的目標是，聯合各國至同一個陣營當中，讓它們能夠與醫藥公司進行商討。

目前有189個國家參與。當中92個是中低收入國家，它們所使用的疫苗費用將會由捐獻者支付。英國已經向這個基金捐獻了5億美元。

其他國家則會自行負擔疫苗費用，但是它們可能會得到比單獨議價更好的價錢。它們目前已經就三種疫苗商定好了價錢，但是和所有的領先疫苗則仍然在談判當中。

但是，COVAX本身並不足夠。墨西哥就是通過自行負擔疫苗費用來參與這個計劃的國家之一。

時間就是一切

圖像加註文字， 瑪塔·德爾加多強調，應該盡早推廣使用疫苗。

瑪塔·德爾加多是墨西哥的其中一個主要的疫苗談判者。這項工作相當艱難。

COVAX只覆蓋了全國人口的20%，而它預訂的疫苗仍然未獲得批准。

「我們在1月、2月、3月還是5月、7月獲得疫苗，是不一樣的。這些月份接種疫苗對墨西哥來說至關重要。」

墨西哥現在是冬天，病例在迅速增加；任何拖延都可能是生死攸關的事情。

於是德爾加多一直是直接和醫藥公司談判。

一個關鍵的時刻出現在10月13日，那一天她和她的團隊與三家疫苗公司達成了協議。他們甚至預訂了少量首批進入市場的輝瑞（Pfizer）疫苗，12月底左右在墨西哥推出。餘下的將在之後到位。

「但是至少在墨西哥，我們有錢買疫苗，」她說，「我看到過其他拉丁美洲國家現在沒有足夠的錢買疫苗，而它們也沒有真的得到保證能夠獲取疫苗。」

目前由牛津大學和醫藥公司阿斯利康（AstraZeneca）開發的疫苗，已經表明將不會從發展中國家的銷售中營利。

該疫苗在COVAX的名單中是一個重要的部分，但是目前尚得到批准在任何國家使用。而且，一種疫苗也不足以讓全球接種。

「人人都在搶一塊蛋糕」

圖像來源，Faisal Sultan 圖像加註文字， 蘇爾坦博士說，在確定疫苗功效之前，有的國家難以承擔購買疫苗的費用。

就像墨西哥一樣，巴基斯坦也在與第一家疫苗生產商進行對話。

「我們肯定是在和富裕國家競爭，這是無疑的，」巴基斯坦衛生部的費薩爾·蘇爾坦博士（Dr Faisal Sultan）說。他是有關談判事務當中的核心人物。

「每個人都在搶一塊有限的蛋糕。蛋糕多大現在是固定了的，然後每個人都想得到一塊。很明顯，這是要爭搶一番的。」

他表示，目前為止的爭奪的情況還算可以，但是他們仍然未能保證得到任何疫苗。巴基斯坦無法承擔在確知疫苗有效之前就付錢。

「那是一種奢侈，」他說，「我想只有少數幾個國家可能會這樣做。」

「如果我們能得到東西和組合是對的，我們應該沒問題，但是我們不能盲目下賭注。」

巴基斯坦的主要大學都在為中國公司康希諾生物（CanSinoBio）的疫苗進行臨牀測試，這可能對於該國的供應有幫助，但這並不是目前的一個等價交換條件。

知識產權問題

而且，這還不純粹是一個商業的問題。瑪塔·德爾加多承認，墨西哥的良好外交關係在她的協議談判成功當中是一個很重要的部分。

「企業是在國家內存在的，」蘇爾坦也表示，「而當你談國家的時候，政治和同盟關係之類的一切因素都會發揮影響。但是目前，我們已經試圖做的是脫離任何地緣政治的摩擦，它或許有可能，也或許沒有。」

欣丹杜和「人民的疫苗」正在呼籲，要採用比外交甚至COVAX更加大刀闊斧的做法。

他們想讓疫苗企業將它們的知識產權共享，這樣就能夠製造出較為通用的一種疫苗。

世界貿易組織（WTO）於周四進行了會議，決定是否會廢除知識產權規則；它將於12月17日宣佈決定，但是大多數富裕國家都反對這一點。

對於世界大多數地方來說，要獲得疫苗仍然只有等待。