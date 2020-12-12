美國大選：最高法院駁回法律訴訟 特朗普挑戰努力遭重挫

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 最高法院駁回德州提出的法律訴訟

美國最高法院駁回特朗普陣營試圖推翻4個搖擺州選舉結果的法律訴訟。

這一法律訴訟是由德州提出的，試圖推翻佐治亞州、密西根州、賓州和威斯康星州的選舉結果，總統當選人拜登在這4個州獲勝。

這一法律訴訟獲得18個州檢察長，以及106名共和黨國會議員的支持。但是最高法院做出簡短的裁決駁回訴訟，並指出德州沒有法律資格提出這項訴訟。

特朗普此前表示，美國總統大選的結果將提交到最高法院定奪，但現在最高法院駁回德州提出的法律訴訟對特朗普是一大打擊。

早些時候最高法院也以短短一句話的裁決駁回有關拜登在賓州勝選的法律挑戰。

在選舉投票過後，特朗普不止一次的宣稱投票存在詐欺行為，但沒有提出證據。特朗普及其支持者還發動多起法律訴訟挑戰選舉結果，但迄今沒有一個能夠推翻拜登勝選的結果。

美國總統大選的結果顯示，民主黨的拜登贏得306張選舉人票，特朗普只獲得232張選舉人票，拜登贏得的公眾絶對票數比特朗普多了700萬。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普支持者要求讓各州立法機構決定選舉結果

BBC北美記者祖切爾（Anthony Zurcher）分析：

和多數法律專家預料的一樣，美國最高法院不接受德州提出的總統大選結果的法律挑戰。

最高法院法官給了比一句話還要稍微長一點的一個簡短裁決，駁回了法律挑戰，但法官並沒有就德州試圖推翻數百萬選票表達看法。

這一裁決為選舉人團正式選出新總統鋪平道路。

目前特朗普的法律挑戰大門已經關上，但是後續發展不會這麼快結束，18個州和100多名共和黨國會議員仍然支持讓各州立法機構決定選舉結果。

法律挑戰內容為何？

德州檢察長帕克斯頓（Ken Paxton）提出這項法律挑戰，受到特朗普支持，特朗普還申請介入，成為法律訴訟的原告。

這起訴訟試圖推翻威斯康星州、密西根州、賓州和佐治亞州等4個州拜登勝選的選舉結果。

德州指出，上述4州的選舉結果無效，因為他們受到新冠疫情影響而更改了投票流程。

帕克斯頓的訴訟要求最高法院允許上述4州的立法機構（由共和黨佔多數），決定誰能得到選舉人票。

但是上述4州向最高法院陳述，德州沒有法律資格，並請求最高法院駁回訴訟。最高法院同意並駁回訴訟。

最高法院說，「對於其他州的選舉事務，德州沒有提出司法上可受理的利害關係。」

在最高法院裁決之前，法律專家就已經懷疑訴訟的成功機會，但是特朗普仍然表示樂觀，要求最高法院展現「智慧與勇氣」。

隨後特朗普在得知最高法院駁回訴訟之後，在推特上發文說「最高法院讓人失望，沒有智慧，也沒有勇氣。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普對最高法院裁決表示失望

反應如何？

白宮發言人麥肯阿尼（Kayleigh McEnany）表示，「除了說他們逃避責任之外沒有別的說法。他們逃避了責任，躲在所謂的程序問題後面，拒絶行使他們執行憲法的職權。」

拜登的發言人說，最高法院駁回否認特朗普敗選的「毫無根據」的法律訴訟，「令人毫不意外」。

賓州檢察長沙皮羅（Josh Shapiro）說，「我們國家的最高法院看穿了這種濫用選舉程序的煽動做法。」

密西根州檢察長內瑟爾（Dana Nessel）表示，最高法院的裁決「再次證明我們是一個法治國家，雖然有些人會偏袒某個人，但法院不會。」

共和黨人對最高法院的裁決反應比較悲觀。