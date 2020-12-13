新冠疫苗：美國周一開始首輪接種，醫療工作者和養老院居民為優先群體

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美國官員透露，因為輝瑞/BioNTech新冠疫苗得到緊急授權，美國公眾將從周一開始接種該疫苗。

負責監管分發工作的佩納將軍（Gustave Perna）表示，首批300萬劑疫苗將於本周末運送到各個州。

該疫苗針對新冠病毒有效率高達95%，而且美國食品和藥物管理局（FDA）認為該疫苗是安全的。

在美國，與新冠病毒相關的死亡案例周六（12月12日）單日達到3309個。

數據來源於約翰霍普金斯大學網站，是全世界任何地方錄得的單日最高死亡數字。

自11月以來，美國的新冠病毒死亡人數一直在急劇上升。

美國食品和藥物管理局曾受到特朗普政府的巨大壓力。在周五授權緊急使用輝瑞/BioNTech疫苗後，該機構表示此舉是全球疫情中的一個「重要里程碑」。

英國已經開始使用同款疫苗進行大規模接種。

在周六的新聞發佈會上，佩納將軍表示，「在未來24小時內」疫苗將被裝入運輸集裝箱，開始分發各地。

他表示，「預計周一各州145個接種點將收到疫苗，周二還有425個，周三是最後的66個。」他補充，下周將完成輝瑞/BioNTech新冠疫苗的初步交付，覆蓋約300萬人。

佩納告訴記者，他「100%有信心」，將打敗新冠病毒這個敵人所需的疫苗安全送達。

不過，他也表示，雖然過去一周取得不少進展，但「在每個美國人都能獲得疫苗之前，我們還沒有完成任務」。

輝瑞公司的疫苗已經在英國、加拿大、巴林和沙特阿拉伯獲得了監管部門的批准。與這些國家一樣，美國衛生部門預計將優先為醫療工作者和養老院居民提供首批疫苗。

在優先接種的群體外，其他美國人可能將在明年1月開始接種疫苗，預計4月份將普遍接種。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 史蒂芬·哈恩

FDA對該疫苗有何評價？

「FDA授權緊急使用的第一種新冠疫苗，對於這場影響美國和世界各地眾多家庭的毀滅性流行病而言，是一個重要里程碑，」該機構負責人史蒂芬·哈恩（Stephen Hahn）表示。

他聲稱，在「公開和透明的審查過程」之後，才授權緊急使用，可以確保疫苗符合「FDA在安全性、有效性和製造質量方面的嚴格、科學的標凖」。

本周四，一個由23人組成的醫學專家小組認為，疫苗的好處大於其風險，因此向FDA建議授權緊急使用。

FDA表示，緊急使用與全面批准不一樣，後者需要輝瑞另行提交申請才能獲得。

美國媒體報道稱，哈恩之前被告知，要在周五前批准疫苗的緊急使用，否則將被解僱。

不過，哈恩表示，這些報道「不屬實」，並強調該機構在測試中沒有犧牲安全性。

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疫苗如何起作用？

輝瑞/BioNTech疫苗是第一個在其測試過程的後期階段顯示出有效結果的新冠疫苗。

它是一種新型疫苗，被稱為mRNA疫苗。這種新疫苗使用來自新冠病毒的一小段遺傳密碼來引導身體對抗該病毒，並建立免疫力。

「疫苗中含有一小段新冠病毒的mRNA，它會指導人體內細胞製造病毒獨有的『尖狀』蛋白，」FDA表示。

「當一個人接受這種疫苗時，他們的體內會生產尖狀蛋白的副本，這不會導致患病，但會引發免疫系統做出防禦性反應，產生針對新冠病毒的免疫反應。」

該疫苗分兩次注射，間隔21天，第二劑為加強劑。在注射第一劑後免疫力開始生效，在注射第二劑後七天達到全部效果。

但該款疫苗必須在超低溫下儲存，這就給物流帶來了困難。輝瑞公司表示，將使用乾冰製造的特殊運輸容器，將冷凍疫苗直接運送到接種點。

這家製藥公司已同意在3月前向美國供應1億劑疫苗。