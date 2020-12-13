英國和歐盟同意延長脫歐貿易協議談判

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2020年12月13日，英國和歐盟決定再次延期英國脫歐貿易談判。

在經過最新一輪艱難談判但仍無法達成協議的情況下，英國和歐盟決定再次延期英國脫歐貿易談判。

英國首相鮑里斯·約翰遜和歐盟委員會主席馮德萊恩在發表的一份聯合聲明中表示，雙方「在現階段決定再做進一步努力，是負責任的態度」。

之前，英國和歐盟決定把本周日（12月13日）作為脫歐貿易談判的最後期限：要麼無法達成協議，英國無協議脫歐；要麼雙方同意進一步努力再次延長談判，以期在12月31日前達成協議。

在周日的脫歐貿易協議電話談判中，約翰遜和馮德萊恩討論了仍未得到解決的主要棘手問題。但最後倆人同意讓雙方的談判代表們繼續在布魯塞爾談判，看能否最後達成協議。

約翰遜之後則召開英國內閣討論會，告知這一決定。

約翰遜表示，只要有一線希望就不會放棄談判，但同時補充道，要為"硬脫歐"做好凖備，以防萬一。

英國反對黨工黨呼籲政府能夠兌現承諾，確保達成一個協議以便英國能夠繼續前行。

談判後不同表態

馮德萊恩表示，周日（12月13日)與約翰遜的通話是"建設性和有益的"。

但約翰遜重申了本周早些時候的警告，即"最有可能"出現達不成協議的情況。

英國與歐盟的脫歐貿易談判自從今年3月份起就一直在進行，但12月31日則是英國脫歐過渡期最後的日子。

如果雙方沒有達成協議，那麼就意味著英國將「硬脫歐」，也就是無協議脫歐。英國和歐盟將於2021年1月1日開始新的雙邊關係。

在無協議脫歐情況下，英國和歐盟的貿易活動則將遵從世界貿易組織（WTO）的規則。那將意味雙方交易的商品會面臨各種關稅和限制。同時，也會推高某些商品的物價。

圖像加註文字， 英國首相約翰遜警告，應為無協議脫歐做好凖備。

分歧爭執焦點

英國和歐盟貿易談判的兩大棘手問題主要集中在兩點：競爭規則和捕魚權問題。

首先，脫歐後英國將在多大程度上要遵循歐盟的經濟規則。歐盟表示，決心阻止它所謂的英國獲得不公平的競爭優勢，即享有其商品在歐盟市場的免稅權，同時又有權就自己的商品、就業和商業補貼自行制定標凖。

據報，歐盟已經放棄了之前j堅持的建立雙方都要遵守相互標凖的正式解決爭端機制，並凖備接受英國的要求，但條件是要有防止不公平競爭的保障措施。

其次，是捕魚權問題。歐盟警告說，如果英國不讓歐盟進入英國水域捕魚，那英國將無法再享受在歐盟出售其漁業產品特殊渠道的待遇。

但英國則強調作為主權國家，英國有權決定自己水域及更廣泛的商業遊戲規則，不需要再受控於歐盟。

前景不明

BBC政治事務編輯勞拉·昆斯伯格（Laura Kuenssberg)分析表示：在什麼時候最後期限可能並非大限到來？在英國脫歐談判的時候也許就是這樣。

在這漫長、漫長的過程中，雙方都同意繼續對話而不是掀桌子。

直接參加會談的圈子非常小，而且對外密不透風，所以圈子以外的人很難確切地搞清楚正在發生什麼情況。雙方都有可能在考慮是不是要做出讓步。

但現在外界有一種感覺，雙方的立場都已經鬆動，足以使得達成值得追求的協議的機會出現。

實現這一目標的政治必要性如此強烈，即使是在這麼晚的談判階段，即使是複雜的問題也有可能會被擱置。

現在還很難說談判是否會達成一致，但解決的可能性再次增加。

BBC政治事務記者尼克·厄德利（Nick Eardley）分析說，從雙方領導人最新的言語來看似乎比前幾天更樂觀一些。

之前， 雙方都警告貿易談判很可能最終以無協議收場，但現在則凖備做進一步的努力（go the extra mile）。