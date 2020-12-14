中國「低調」紀念南京大屠殺 俄中「聯手」警告日本？

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 南京屠殺的死亡數字是在中日學者間存在爭議的敏感問題，也是影響中日關係的歷史問題之一

12月13日，南京舉行紀念南京大屠殺死難者國家公祭。這是中國自2014年以來第7個南京大屠殺死難者公祭日。

在1937年12月13日日軍攻陷當時國民政府的首都南京後開始了為期6周的大屠殺，中國認為，約30萬中國平民和戰俘死於那次屠殺。

南京大屠殺的死亡數字是在中日學者間存在爭議的敏感問題，也是影響中日關係的歷史問題之一。

中日關係「新時代要求」

周日（12月13日），中國舉行南京大屠殺死難者國家公祭日悼念活動。

中國最高領導人習近平和其他政治局常委都沒有參加在南京的紀念儀式。有媒體稱，現在中國和日本試圖改善關係，中國紀念南京大屠殺83週年的活動「低調」進行。

中共政治局委員、中組部部長陳希在南京的公祭儀式上談到歷史時說，中國「銘記歷史、不忘過去 」、中國 「堅持多邊主義 、反對單邊主義」。

在具體涉及日中關係時，陳希說，期待構建「符合新時代要求」的中日關係，推動兩國關係始終沿著「和平、友好、合作的正確方向」發展。

俄中「聯手警告日本」？

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 今年南京大屠殺週年紀念日，中國抗日戰爭紀念館和俄羅斯駐華使館聯合主辦了"女性攝影記者鏡頭中的衛國戰爭"專題展覽

今年中國的南京大屠殺週年紀念中引起關注的另外一項活動是，中國抗日戰爭紀念館和俄羅斯駐華使館聯合主辦了「女性攝影記者鏡頭中的衛國戰爭」專題展覽。

俄羅斯駐中國大使安德烈•傑尼索夫在儀式上對記者說，中國和蘇聯在第二次世界大戰中是最受損的兩個國家，因此兩國特別珍惜和平。

傑尼索夫說，「中國人說，勿忘初心，我想代表俄羅斯人說，我們也要不忘初心，這是一個真理。」

日本經濟新聞社駐北京的記者高橋哲史（Tetsushi Takahashi）說，俄羅斯大使重覆了中國最高領導人習近平講過的「勿忘初心」這句話，這似乎意味著俄羅斯和中國政府「聯手對日本發出警告」。

在抗日戰爭紀念館舉辦的攝影展包括7名蘇聯女攝影記者在蘇德戰爭期間拍攝的107張攝影作品，表現了戰爭前線，勝利閲兵和戰後重建等內容。俄羅斯大使傑尼索夫代表俄羅斯政府向抗戰館頒發了由普京總統親筆簽發的衛國戰爭勝利75週年紀念獎章。

中國同蘇聯在1950年曾經締結軍事同盟，兩國的軍事盟關係維持了10年。去年夏天中國領導人習近平訪問莫斯科同俄羅斯總統普京宣佈建立更廣泛的戰略伙伴關係。

今年10月普京暗示，雖然沒有必要，但俄中有結成軍事同盟的可能，令中俄結盟問題再次受到各方關注。

日本營造「亞洲版北約」？

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 11月底中國外長王毅訪問日本。日本評論員說 為了平衡美國的壓力，中國可能希望同日本進一步發展關係

不過高橋哲史認為，目前日本同中國和俄羅斯都維持了良好的關係。他認為，為了平衡美國的壓力，中國可能也希望同日本進一步發展關係。

11月底，中國外長王毅訪問日本，恢復了被新冠疫情中斷的兩國高層互訪。

但是，《日本時報》報道稱，日本提出的「自由開放的印太政策」引起北京的警惕。中國指責日本及其地區伙伴在努力發展針對中國的集體安全組織。

11月17日訪問日本的澳大利亞總理莫里森和日本首相菅義偉宣佈在原則上就兩國增進軍事合作的《互惠准入協定》達成協議，形成某種凖軍事同盟關係。日本和澳大利亞官員表示，雙方增進防務合作是為了應對南海和東海爭議升級和緊張局勢。

不過日本官員堅持說，「自由開放的印太政策」並非針對中國。但中國認為日本同澳大利亞之間的《互惠准入協定》違背了日本」和平憲法「精神。