美國大選：選舉人團投票結果確認拜登獲勝，司法部長巴爾即將離任

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 拜登得到這一確認消息後發表了演講。

美國選舉人團投票結果確認，喬·拜登（Joe Biden）在總統選舉中勝出，這是他入主白宮前的最終步驟之一。

拜登隨後發表全國演講，稱這是「人民的意志」取得了勝利。他在演講中說，美國民主經受住了考驗和威脅，表現出了強大的韌性。

在現行美國選舉制度下，選民投票實際上是票選「選舉人」，然後再由選舉人在數周後正式投票選出美國總統。結果是拜登最終贏得306張選舉人票，共和黨候選人特朗普則贏得了232張。

雖然這個程序已經正式完成，但外界預期現任總統特朗普仍然不會接受選舉結果。

周一（12月14日），特朗普宣佈，此前聲稱沒有證據顯示選舉存在舞弊的司法部長威廉·巴爾（William Barr）將於聖誕節前離任。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普說，巴爾會在12月23日離職。

選舉人在以往的美國大選當中一般不會是關注的焦點，但是今年由於特朗普持續質疑並且試圖推翻選舉結果——包括採取了一系列法律行動，但被全國多個法院駁回——各個州的選舉人票成為了焦點。

長期支持民主黨的加利福尼亞州有55張選舉人票，他們是當地時間周一最後進行選舉人投票的州份之一，並使得拜登的票數超過了270張選舉人票的門檻，贏得總統選舉。

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投票前，包括密歇根以及佐治亞在內的一些州份加強了安保措施。投票在各州的州府以及華盛頓特區進行。

在密歇根州——拜登獲勝的其中一個關鍵搖擺州份——州府蘭辛的立法機關由於「有可信性的」暴力威脅而關閉。

在國會大廈的投票則和平順利地完成，不過有一群共和黨人曾試圖進入大樓進行他們自己的投票，但是被阻攔。

「人民已經發聲。這是一次安全、公平和穩當的選舉，」州長格雷琴·惠特默（Gretchen Whitmer）說。在今年較早前曾有一起圖謀綁架這名民主黨人的計劃被聯邦調查局（FBI）偵破。

「今天之後，這就是最終的結果，」她說。

選舉人是誰？

在選舉日到來之前的多個月，有總統參選人的黨派會提名或者投票選出自己的一批選舉人。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 美國總統大選：決定誰當選總統最關鍵的一群人

美國憲法只聲明瞭選舉人不能夠是國會成員或者其他正在任何聯邦政府辦公室任職的人士。今年，最著名的選舉人是前總統比爾·克林頓（Bill Clinton）和2016年的總統參選人希拉里·克林頓（Hillary Clinton），他們被選入紐約州的民主黨選舉人團。

選舉人幾乎總是投票給本州公眾投票結果支持的候選人，不過在2016年大選中，一些選舉人沒有這樣做，這令一些州修改法律，試圖避免同一情況再度發生。分析人士稱，要推翻拜登的選舉勝利幾乎不可能。

每個州的選舉人數量基本上由該州的人口規模而定。

下一步是什麼？

投票結果將會遞交至首都華盛頓，在1月6日由現任副總統彭斯（Mike Pence）主持的國會聯席會議中被正式點算。

這將成為拜登在1月20日宣誓就任總統前的一步。

拜登在周一（12月14日）晚間發表了全國演說。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 當選總統拜登12日在特拉華州參加一個教堂活動。

在選舉人團投票結果宣佈之後，拜登表示，美國的民主制度受到過「壓迫、考驗和威脅」，但是「被證明了是堅韌、真實和強大的」。

「民主的火焰很久以前就在這個國家被點亮，」拜登說，「而我們知道，沒有任何事情，包括一次全球大流行疫情或者濫權的行為，能夠撲滅這個火焰。」

他還提到總統特朗普多番試圖質疑選舉結果的行為，表示現在「是時候翻過這一頁了，就像我們在整個歷史當中所做過的那樣——團結起來，治癒創傷」。

總統特朗普仍未表現出接受選舉結果的姿態，對於選舉人團的投票結果和拜登的講話亦未作評論。

在選舉人投票結果確認之後，特朗普在推特（Twitter）上宣佈，司法部長威廉·巴爾離任。後者在總統多次聲稱不承認選舉結果之後，已經表示沒有廣泛證據顯示在本屆大選中存在舞弊。

特朗普還曾批評巴爾，沒有在大選期間公布司法部對拜登之子亨特·拜登（Hunter Biden）的調查。

分析：特朗普還有機會嗎？

BBC駐北美記者安東尼·澤克爾（Anthony Zurcher）

四年一度的美國選舉人團投票，通常只是總統宣誓就任之前的一個例行公事——一個在很久以前就已經失去實際權力和影響力的政治程序。

然而，唐納德·特朗普對2020年大選結果發起挑戰的焦土政策，卻令這個程序重新得到關注。

他的法律團隊在挑戰多個戰場州投票結果之後成果寥寥，而全美選舉人團投票的正式記錄將會正式為這場漫長的司法紛爭畫上句號。

當然這並不意味著特朗普的團隊會就此罷休。他們正在舉辦另一場選舉人團投票，以另一套投票結果宣佈現任總統才是真正的勝選者。他們將會繼續徒勞無功的法庭訴訟，最終還會要求國會推翻這一次選舉結果。

這是一個另類現實，它比起喬·拜登成為候任總統，或許更加令特朗普支持者覺得舒適。