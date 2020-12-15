最大色情網站Pornhub刪除所有未驗證用戶的視頻 回應非法內容爭議。

Pornhub：最大色情網站刪除所有未驗證用戶的視頻 回應非法內容爭議

圖像來源，Getty Images

全球最大的成人視頻網站之一Pornhub宣佈停止所有未經審核的上傳，並因此刪除該網站上大多數視頻。該公司以此回應最近關於其非法內容的爭議。

上周全球最大的支付服務商之一萬事達（Mastercard），因為Pornhub的醜聞而停止為該網站提供服務。

《紐約時報》的一篇報道曾指責該網站「充斥」著與虐待兒童和強姦有關的視頻內容。

Pornhub表示，其最新的限制措施比任何社交媒體平台都要嚴格。

新規實施後，意味著只有經過Pornhub驗證的內容合作伙伴上傳的視頻才能出現在網站上，而視頻中出現的人必須為其模特計劃的成員。

該網站大部分內容都是由未經驗證的用戶自行上傳的。由於新政策的實施，數以百萬計的視頻將被刪除，無法觀看。

Pornhub還聲稱，自己被那些想要廢除色情內容的組織盯上，而不是根據自身的優缺點被審視。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 全球最大的成人視頻網站之一Pornhub宣佈停止所有未經審核的上傳。

「因為我們是一個成人平台」

《紐約時報》文章引發輿論爭議後，Pornhub不斷努力解決所涉及問題，直至出台此次最嚴規定。

該網站表示，它已經「暫停」（suspended）這些視頻，而沒有用「刪除」（deleted）一詞。

Pornhub表示，計劃在新年推出針對普通用戶的驗證系統。

「這意味著Pornhub的每個視頻內容都來自經過驗證的上傳者，Facebook、Instagram、TikTok、YouTube、Snapchat和Twitter等平台尚未實行這一要求。」該網站在博客中寫道。

「很明顯，Pornhub之所以成為目標，不是因為我們的政策如何，以及我們與同行相比如何，而是因為我們是一個成人內容平台。」

它聲稱，一些團體致力於廢除色情內容，並禁止那些他們認為淫穢的內容，這次問題的背後就是這些團體。

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指控

尼古拉斯·克里斯托夫（Nicholas Kristof）的文章描述Pornhub如何呈現數千條關於未成年女孩的搜索結果，並講述了幾名強姦和虐待受害者的故事，她們在網上發現了自己被侵犯時錄下的視頻。

BBC在今年早些時候報道，今年25歲的羅絲·卡倫巴（Rose Kalemba）在該網站上發現自己14歲時被強姦的視頻。羅絲詳細描述了她如何與Pornhub交涉，以及試圖說服他們撤下視頻的艱辛痛苦。

克里斯托夫的文章質疑，鑒於他的指控，為什麼銀行、搜索引擎和信用卡公司還在支持Pornhub，他將萬事達卡列為一個例子。

萬事達卡展開調查，並在不久後決定切斷與Pornhub的合作關係。維薩卡（Visa）也在進行類似的調查。

此舉可能會對該公司產生重大影響。雖然網站是免費使用，但Pornhub對獨家內容和更高質量的視頻收費9.99英鎊月費。

Pornhub的母公司MindGeek此前曾表示，這些說法是「不負責任的、不真實的」。