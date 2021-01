如何應對世界末日、重建文明?

從書籍《萊伯維茨的讚歌》(Canticle for Leibowitz)和《末日危途》(The Road),到電腦遊戲《最後生還者》(The Last of Us)、以及電影《我是傳奇》(I Am Legend)和《瘋狂的麥克斯》(Mad Max)裏,我們都能夠看到類似的故事。在這些故事的敘述中,主人公基本上都身穿異常緊繃的皮衣,是穿越荒野的孤獨英雄。那麼,這些場景的真實程度如何?