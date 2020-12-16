智利海軍貼身追蹤中國漁船 兩國元首剛剛慶祝建交50週年

One vessel, part of a fleet of hundreds of Chinese fishing boats, sails next to a Chilean Navy ship in Pacific Ocean international waters near Chile"s exclusive economic maritime zone, off the coast of Arica and Parinacota November 30, 2020.

圖像來源，Reuters

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智利軍艦（左）對中國漁船保持近距離監視。

智利海軍表示，正在密切監視該國專屬經濟區（EEZ）內的11艘中國漁船。

環保組織Oceana稱，一支中國漁船隊在加拉帕戈斯群島附近海域「掠奪」魷魚。

智利海軍稱，這支船隊由400多艘漁船組成，其中11艘目前在智利的專屬經濟區內。

智利上月還表示，將採取措施防止非法捕撈。

事件發生在中國和智利兩國建交50週年之際。12月15日，兩國元首還互致賀電，表達合作意願。

龐大船隊引發關注

7月，中國大型漁船隊抵達加拉帕戈斯群島附近海域，該群島位列聯合國教科文組織世界文化遺產，因此引發關注。該地區是厄瓜多爾的一部分。

中國駐厄瓜多爾大使館表示，政府對非法捕魚實行「零容忍」政策。

中國還提出在9月至11月期間暫停在加拉帕戈斯附近捕魚。

圖像來源，Reuters

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這艘中國漁船11月30日出現在智利專屬經濟區海域，是一支龐大船隊中的一艘。

圖像來源，Reuters

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智利海軍提供的照片拍攝於11月30日。

但當中國漁船南下到秘魯附近海域時，再次引發憤怒——秘魯漁民擔心中國大型漁船隊會過度捕撈那些他們賴以生存的魷魚。

世界上最大的海洋保護組織Oceana聲稱，該組織發現一些中國船隻禁用公共跟蹤裝置的案例，Oceana稱這可能是他們進行「非法活動」的信號。

上個月，太平洋沿岸的四個南美洲國家聯手打擊非法捕撈。

智利、哥倫比亞、厄瓜多爾和秘魯發表聯合聲明稱，他們將共同「預防、阻止和共同對抗」任何非法捕魚的企圖。他們在聲明中沒有提到中國和中國漁船。

智利海軍表示，正在監測其專屬經濟區內的船隻。根據《聯合國海洋法公約》，沿海國對其專屬經濟區內的自然資源擁有管轄權，這意味著中國船隻可以自由通過該水域，但不能捕魚。

中智建交50週年

該事件引發關注的另一原因是，目前正是中國和智利建交50週年紀念日。

智利是第一個同新中國建交的拉美大陸國家。中國官方媒體新華社發文稱，兩國元首12月15日就中智建交50週年通話，並互致賀電。

圖像來源，Jeff Overs / BBC

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拉美國家智利是中美兩國近年來的外交重點目標。美國曾試圖勸說智利對華為說不。

習近平表示，中方願擴大對智利農業、礦業、基礎設施建設等領域投資，打造科技創新、數字經濟等新的合作增長點。深化文化、教育、衛生、地方、旅遊等領域交流合作。加強疫苗研發和使用合作，為智方抗疫提供力所能及的支持和幫助。

智利總統皮涅拉表示，讚賞中方在應對新冠肺炎疫情、恢復經濟增長等方面取得的重要戰略成果，並且願意積極參與共建「一帶一路」，共同維護公平自由的貿易體系。

拉美地區是美國外交的重點區域。中美關係交惡後，也波及拉美。上個月，美國國務院官員訪問拉美五國，試圖勸說他們加入「清潔網絡」計劃，在本國網絡建設中排除中國電信巨頭華為。

五國中的巴西、厄瓜多爾與多米尼加表態加入，而智利和巴拿馬則未公開表態。

中國與智利關係較好，中國不僅是智利的最大貿易伙伴。去年4月智利總統皮涅拉訪華時，華為還承諾在智利投資興建數據中心。