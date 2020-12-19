英國間諜小說大師勒卡雷辭世 留下豐富文化遺產

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 勒卡雷本人曾多年在英國情報部門工作，最後成為英國文學大師。

2020年末，英國間諜小說一代宗師約翰·勒·卡雷（John le Carré）因患肺炎去世，享年89歲。他的文化遺產繼續引發人們熱議。

勒卡雷（勒·卡雷在中文世界中的常用譯法）不僅是因為其文學成就受到矚目，他特立獨行的國際政治態度和人道主義世界觀，比如批評污辱其它宗教信仰，反對伊拉克戰爭，反對英國脫歐等等，也都再度引起人們的反思。

雖然勒卡雷本人曾多年在英國情報部門工作，並且他後來寫小說讓他的一些前同事深感不滿，但現任英國軍情六處負責人在得知他去世消息後發出推特表示哀悼，並讚揚勒卡雷小說令人回味，取得了輝煌的文學成就。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 1961年，勒卡雷發表他的首部小說《召喚死者》

BBC安全事務記者科雷拉評論說，這可能會引發勒卡雷苦笑。這位作家與他的前同事的關係總是非常複雜，他們對待他的態度也很複雜。

勒卡雷的職業生涯是由他曾經身處的那個隱密世界塑造的，而他自己的小說卻塑造了世界上許多人看待英國情報部門的方式，甚至包括英國間諜談論自己的方式。

勒卡雷小說中前所未見的一些詞，成為後來人們談論間諜時的常用詞，比如「鼴鼠」，用來形容潛伏到敵方內部的特工。

作家們的創作經常借鑒現實生活，但因為勒卡雷曾經經歷的是一個隱密的世界--在他所處的那個時代遠比今天更為隱密的世界，因此尤其難以判斷在他的筆下事實何時結束、文學發揮何地開始，這也留下一個謎團。

不論現在或者將來的人們如何評價勒卡雷和他的作品，他的作品所描繪的諜戰世界的現實已經在高科技時代翻開了嶄新的一頁，但他所描述的人性及思想等文化精髓並沒有因為時間的流逝而過時，相反，仍將在未來留給後人更多思考。

生平簡介

約翰·勒·卡雷原名戴維·康威爾，1931年出生於英格蘭多塞特郡的一個沿海小鎮。他就讀過瑞士伯爾尼大學和英國牛津大學。

勒卡雷大學畢業後，曾做過老師，後來成為職業情報官，曾在英國軍情五處和軍情六處工作。

還在情報部門工作之際，1961年，他就發表了自己的首部小說《召喚死者》，啟用筆名勒卡雷。

1963年，勒卡雷憑借小說《柏林諜影》(又譯《冷戰諜魂》)獲得英國金匕首獎和美國埃德加·愛倫·坡獎，此書也成為他的代表作之一。

此外，《永恆的園丁》、《鍋匠，裁縫，士兵，間諜》、《夜班經理》等等作品都被改編成電影或電視劇，其中一些榮獲奧斯卡金像獎和英國電影電視學院獎。在他超過半個世紀的寫作生涯中，共創作了20多部小說及一部回憶錄，書籍暢銷全球。

勒卡雷不僅因為其冷戰時期的間諜小說著名，而因為他獨特的國際政治觀點受到關注。

圖像來源，BBC/The Ink Factory 圖像加註文字， 勒卡雷的很多作品都被改編成電影或電視劇，其中一些榮獲奧斯卡金像獎和英國電影電視學院獎。

他曾嚴厲批評在西方受到推崇但引發國際矛盾的英籍印度裔作家拉什迪的《撒旦詩篇》，稱後者污辱一個舉世尊重的偉大宗教信仰。2003年美軍入侵伊拉克，他在英國《泰晤士報》上發表文章題為「美國已經瘋掉」。

2017年他對西方自由民主主義前景表示擔憂。他反對美國當時上台的總統特朗普，也反對俄國總統普京。

勒卡雷的上述觀點在西方也受到很多批評和爭議。

高度評價

勒卡雷去世後，英國文學界眾多大師們紛紛表示哀悼，並給予他高度評價。

眾多的歷史學者和文學家們公認勒卡雷是「英語文學巨匠」，具有「偉大的人道主義精神」。

BBC安全事務記者加德納總結說，勒卡雷作為著名和非常成功的作家，有兩方面非常突出。

加德納說，一方面是勒卡雷剝去了007系列中間諜光彩浪漫和高大上形象，展現了真實世界和人物有著黑暗和骯髒一面的現實。

另一方面，這位長壽作家的作品魅力也經久不衰。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 勒卡雷作品經久不衰，在冷戰結束幾十年後，他繼續多元化地撰寫有關武器貿易、大製藥公司和他反對的反恐戰爭的著作。

加德納說，勒卡雷在柏林牆建成的同一年出版了他的第一部小說。然而，在冷戰結束很久的幾十年後，他繼續多元化地撰寫有關武器貿易、大製藥公司和所謂的反恐戰爭的著作。