聖誕網購潮中的環境警告：亞馬遜塑料泡墊「可繞地球500圈」

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總部設在美國的海洋環保組織歐欣納（Oceana）最新發出報告指稱，世界電子商務巨頭公司亞馬遜（Amazon）在2019年生成的塑料包裝垃圾達2.11億公斤。

這是國際間環保組織針對電子商務巨頭公司造成的環境問題提出的最新警告。

2020年，由於新冠疫情在全世界蔓延，各國紛紛採取隔離措施防疫，網絡購物成為人們生活的常態，因此2020年的網購環境代價預計將更為嚴重。

報告指稱了什麼？

這是歐欣納海洋環保組織分析了電子商務包裝數據後得出的結論。這兩億多公斤的塑料包裝，包括用來裝箱緩衝的塑料泡墊 （air pillows)，或包裹物品的塑料「泡泡袋」(bubble wrap) 以及其他塑料包裝材料。

該組織根據亞馬遜公司向媒體透露的數字，統計亞馬遜在2019年全年共投遞了約70億個包裹。

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 網購造成的環境問題，在世界各地都存在。2020年的新冠疫情使網購更加普及，預計環境代價更為嚴重。

歐欣納海洋環保組織這份報告稱，亞馬遜公司2019年生成的塑料包裝廢料，僅塑料泡墊這一種，就足以圍繞地球500圈。

而這兩億多公斤的塑料包裝，相當於每70分鐘傾倒出一貨車的塑料，進入世界各地的淡水和海洋生態系統，造成嚴重污染。

報告還透露，亞馬遜用於包裝的塑料品種被稱為塑料膜。儘管亞馬遜宣稱這種塑料可以回收，但是該組織說實際並不能回收。

亞馬遜如何回應？

亞馬遜回應稱歐欣納海洋環保組織的數字誇大其詞，稱比實際數字超出了350%。

亞馬遜還表示，所使用的塑料大約為歐欣納所估計數量的四分之一。

即便如此，那麼亞馬遜2019年所使用的塑料包裝仍然超過5千萬公斤。

亞馬遜在2020年9月公布的「可持續性承諾報告」中稱，自2015年以來，亞馬遜已經將投遞包裝的重量減少了33%，減少了超過90萬噸的包裝材料，相當於16億個包裝箱。

電子商務的環境代價

隨著網購成為生活中的常態購物方式，隨之而來的環境問題卻沒有引起人們足夠的關注。

實際上，網購除了造成塑料包裝污染問題之外，還有長途運輸帶來的其它環境代價。

2019年9月，亞馬遜曾經公布過全公司一年的二氧化碳排放量，總計4440萬噸。這個數字接近瑞士或丹麥等小型排放國家的二氧化碳排放量。

2020年11月的「黑色星期五」之前，英國曾經有民意調查顯示，大約有兩成的消費者在網上購物時完全沒有想過送貨也有代價。