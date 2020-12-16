美國大選：建議吉爾·拜登棄用博士頭銜 美報評論文章引發「厭女主義」爭議

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 吉爾·拜登將成為美國歷史上教育程度最高的總統夫人之一

美國《華爾街日報》一篇評論文章建議下任美國第一夫人吉爾·拜登不要再自稱為「博士」，引發眾怒和批評聲浪。

評論文章作者約瑟夫·愛潑斯坦（Joseph Epstein）用戲虐的口吻稱吉爾·拜登為「小朋友」，並把她得到的教育博士學位和榮譽學位作比較。

文章寫道，「吉爾·拜登博士這個稱呼聽起來有點忽悠人，而且還有點滑稽。」

評論文章在網絡上引發爭議，許多人在社交媒體上說該篇文章反映出女性在學術界面臨的性別歧視態度。

吉爾·拜登在推特用戶名稱上使用她的學術頭銜，她於2007年獲得特拉華大學的教育博士學位，博士論文研究社區學院學生完成課程的情況。

吉爾·拜登還擁有兩個碩士學位，她的丈夫喬·拜登1月就職美國總統後，她將成為美國歷史上教育程度最高的總統夫人之一。

83歲的愛潑斯坦在文章中寫道，「吉爾博士，好好想想吧，今後放棄博士頭銜。」

「忘卻當博士的那點小激動，專注於未來四年令人更加激動的第一夫人的身份。」

但是這篇文章立即在網絡掀起批評聲浪，許多知名女性紛紛在社交媒體公開對吉爾·拜登表達支持。

美國民權運動領袖馬丁·路德·金（Martin Luther King Jr）的小女兒伯尼斯·金（Bernice King）在推特上說，「我的父親也是博士，並非醫生，他的工作嘉惠全世人，吉爾·拜登也是一樣。」

圖像加註文字， 吉爾·拜登2007年獲得教育博士學位

副總統當選人哈里斯（Kamala Harris）的丈夫埃姆霍夫（Doug Emhoff）也對吉爾·拜登表達支持，表示她是通過勤奮工作和無比毅力獲得的博士學位，如果是男人拿到博士肯定沒人會有意見。

前參議員麥凱恩（John McCain）的女兒梅根·麥凱恩（Meghan McCain）也在推特寫道，「這些厭女主義者在媒體上如此談論有成就、受教育、成功的女人，真是讓我厭惡至極。」

一些人還指出，許多女性和少數團體通常必須要使用他們的頭銜，「才會獲得別人認真對待」

也有學術界女性分享自己的經驗，並表示在網絡上使用自己的學術頭銜，「正是為了對付那些抱持這篇文章態度的人。」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 吉爾·拜登的推特用戶名為Dr. Jill Biden

愛潑斯坦曾經任教直到2002年的西北大學也表態和他撇清關係，表示該大學「強烈不認同」愛潑斯坦的厭女主義觀點。

有網友將矛頭指向《華爾街日報》，表示該報應該為刊登具有歧視女性的評論文章道歉。

《華爾街日報》今年早些時候曾刊登過一篇「中國是真正的亞洲病夫」的評論文章，導致中國政府批評並要求道歉。

當時該報社的多名記者還還致函給報社管理層，要求報社修改評論文章。