中國「一帶一路」要衝瓜達爾港加強戒備 印度媒體指巴基斯坦軍方主導

圖像來源，Xinhua 圖像加註文字， 中國擁有40年經營權的瓜達爾深水港是靠近波斯灣和霍爾木茲海峽世界石油運輸線路的要衝

巴基斯坦加強了對中國「一帶一路」沿線的戰略要衝瓜達爾港的隔離保護，印度媒體指巴基斯坦軍方開始主導「中巴經濟走廊」項目。

巴基斯坦媒體報道說，巴基斯坦西南部的俾路支省正在修建鐵絲網，對瓜達爾港的主要部分實行隔離保護，使瓜達爾港這個中國「一帶一路」沿線的重鎮不受反叛武裝攻擊。

中國擁有40年經營權的瓜達爾深水港是靠近波斯灣和霍爾木茲海峽世界石油運輸線路的要衝，對中國具有重要的戰略價值，也是總投入達620億美元的「中巴經濟走廊」的核心項目。

俾路支省政府計劃建鐵絲網，將中國修建經營的瓜達爾深水港24平方公里的地區隔離。

當地媒體報道說，鐵絲網隔離區僅有兩個入口，隔離帶安裝了500個高分辨監視鏡頭。鐵絲網隔離區不包括中國投資新建的瓜達爾國際機場和80多個新建的住宅工程。

恐怖襲擊

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 2019年5月瓜達爾港口附近的"珍珠大陸酒店"曾遭到俾路支分離主義武裝的襲擊

俾路支省與阿富汗和伊朗接壤，自然資源豐富，但經濟開發程度低。那裏有包括當地分離主義武裝在內的許多派系武裝。俾路支分離主義者指責巴基斯坦軍隊同中國勾結掠奪俾路支省和信德省的自然資源。

中國一直擔心中巴經濟走廊項目成為俾路支省和信德省的分離主義武裝的攻擊目標。《亞洲時報》報道說，為中國人員提供不間斷的保安提高了「中巴經濟走廊」項目的成本。

中國駐巴基斯坦使館經濟商務處消息引述瓜達爾專業公司(GwadarPro)最近發佈的報告稱，中巴經濟走廊(CPEC)可以幫助巴基斯坦畜牧業發展以減輕貧困。報告還強調巴基斯坦需要進行大量內部改革，才能從中巴經濟走廊獲得長期利益。

2019年5月瓜達爾港口附近的「珍珠大陸酒店」曾遭到俾路支分離主義武裝的襲擊，4名分離主義者武裝人員和一名保安在槍戰中死亡。俾路支分離主義武裝「俾路支解放軍」在襲擊後表示對事件負責，並稱目標是中國人和其他外國投資者。

2018年8月，運送中國企業員工的汽車對在俾路支省遭遇自殺式炸彈襲擊，車隊中的一輛大轎車受損，3名中國人和3名當地安保人員受傷。

2018年11月，在巴基斯坦港口城市卡拉奇的中國總領事館也遭遇「俾路支解放軍」槍手襲擊，三名襲擊者被擊斃，兩名當地警員和兩名平民被打死。

巴基斯坦軍方

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， "中巴經濟走廊"項目促進了中國和巴基斯坦的經濟交流和安全合作

據印度和巴基斯坦媒體報道，巴基斯坦議會最近通過法案，新法案將擴大巴基斯坦軍方對投資600億美元的「中巴經濟走廊」的控制權。

2019年10月伊姆蘭•汗領導的政府通過法令正式成立中巴經濟走廊事務局，加強部門協調，以確保中巴經濟走廊項目及時完工。伊姆蘭•汗任命他的親信、退役中將阿西姆•薩利姆•巴傑瓦擔任事務局主席。

中巴經濟走廊工程進展緩慢一直令中國不滿。倫敦《金融時報》早在2016年就曾報道說，中國希望巴基斯坦軍方在「一帶一路」項目中發揮主導作用。

最近，巴基斯坦規劃部的消息人士對《亞洲時報》表示，中國希望巴基斯坦軍方主導推動中巴經濟走廊工程，避免官僚和商業腐敗。

報道說，巴基斯坦政府去年的政令到今年6月失效，之後中巴經濟走廊事務局的授權失效。今年10月，巴基斯坦議會又把中巴經濟走廊事務局的授權延長了120天。

根據《印度時報》12月14日報道，巴基斯坦最近在推動另外一項法案，新法案將擴大軍方控制中巴經濟走廊的權力，讓阿西姆•薩利姆•巴傑瓦中將取代政府的計劃發展部部長，擔任中巴聯合委員會的巴方主席，繞開規劃部，直接對伊姆蘭•汗總理負責。

印度軍事雜誌《力量》的主編索爾尼（Pravin Sawhney）認為，最新進展說明，中國和巴基斯坦軍方合作促進民間經濟繁榮。