肺炎疫情：新加坡外籍勞工累計感染達15萬，遠超本國公民

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 新的數據顯示，在該國有有15萬2千外籍勞工感染新肺病毒。

新加坡一個勞工人權組織表示，過去九個月中，新加坡幾乎有一半的外籍勞工感染新冠病毒。該組織稱，對此「不感到意外」。

因為不把外籍勞工計入該國的正式確診病例，所以目前新加坡共有不到4千名確診的本國國民。

這些外籍工人多數住在大型集中宿舍，很多人在狹窄的房間中同住。今年四月份感染大爆發後，這些工人被與該國其他居民隔離，直到近幾個月，普通民眾和移民宿舍的感染率已下降至幾乎為零，當局才在近日宣佈將放寬人口行動限制。

圖像來源，Supplied 圖像加註文字， 新加坡外籍工人每天獲得的典型的一份咖喱餐。

但新加坡的外國勞工（通常是來自南亞的低薪外籍勞工，主要是在建築和製造業中工作）仍面臨行動自由限制。政府稱此限制將在2021年逐步取消。

當地慈善機構「客工亦重」（TWC2）的歐先生（Alex Au 音譯）向BBC稱：「新加坡沒有理由像囚犯一樣對待外籍勞工；許多人被關了八個月。」

確診人數為何突然攀升？

新的確診數是將基本核酸（PCR）測試（檢查受試者當下是否被病毒感染）與血清學檢測（可追溯一個人過去是否感染過該病毒）兩者測試後的確診數合併計算。

結果是目前新加坡約有5萬4千名外籍勞工，在PCR核酸測試中呈陽性反應。而通過血清學測試又發現了9萬8千人確診。PCR核酸的數據之前政府公開了，但是血清測試的數據則在本周一（14日）才公布。

圖像來源，Supplied 圖像加註文字， 一名外籍工人說，他們宿舍的牀從上下鋪（左）換成了單人牀（右），情況有所改善。

大流行如何暴露新加坡的不平等？

新加坡衛生部在八月份曾表示，透過上述兩種檢測方式，該國全體外籍工人至少已經檢測過一次。衛生部又稱，當時任何檢測出陽性的人都被隔離，包括那些之前感染病毒的工人，並表示已為外籍勞工提供醫療及其他協助。

居住在該國各地宿舍的32.3萬名外國勞工中，確診人數高達15.2萬名，幾乎佔了工人總數一半。

由於仍有約6.5萬名外籍勞工的血清學檢測仍在等待結果，確診比例可能仍會上升。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新加坡的外籍勞工有30多萬人，主要工作在建築和製造業。

歐先生說：「我們對這些新數據其實不感到訝異。在今年中，確診的勞工就告訴過我們，他們被要求留在房間裏，不會被送到隔離中心，每天與室友直接接觸。」

他又稱：「但這事情都已發生了。現在，我們更關注新加坡繼續將外籍勞工當囚犯對待。即使衛生部的聲明自十月以來反覆提到，工人宿舍多日以來，都沒再發現新的確診案例。」 他強調，由於主動感染率實際上為零，並且每兩周定期對工人進行檢查，因此沒有理由還如此限制外籍勞工的行動。

新加坡防疫的成功與失敗

該國第一起確診案例發生在今年一月。但透過設計精密的接觸者追蹤程序，使疫情最初得到控制。但是，當新冠病毒開始在外籍勞工群體傳播時，新加坡便陷在尋找並隔離感染者的泥淖，工人社區的確診數開始激增。

新加坡至今共有58341的核酸檢測確診數，其中93％來自外籍勞工社區。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新加坡郊區的一個勞工宿舍。該國目前共有58341的核酸檢測確診數，其中93％來自外籍勞工社區。

為應對高感染率，許多工人自四月起就被限制待在集中宿舍（通常住了數千人）。歐先生解釋，到目前為止，即使是健康的工人，也只能被帶到工作地點，並偶爾在其宿舍附近的指定商店購物，不能自由行動。

「工人仍然被囚禁，像囚犯一樣被對待，因沒有行動自由；我們需要他們的勞動力，但不給他們行動自由，」他說。

周一（14日），新加坡政府宣佈，鑒於「宿舍疫情得到控制」，因此對外籍勞工的行動限制將逐步放寬。