BBC News
, 中文
跳過此內容
简
分類
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
主頁
國際
兩岸
英國
科技
財經
視頻材料
BBC英倫網
墮胎法：被迫前往國外進行手術的波蘭女性
你的器材不支持播放多媒體材料
墮胎法：被迫前往國外進行手術的波蘭女性
14 分钟前
波蘭一項新法律規定，除強姦、亂倫或者母親健康面臨風險這樣特定條件下的墮胎，其餘墮胎行為均屬非法。一些波蘭女性被迫前往國外進行手術。
更多相關內容
波蘭「幾乎完全禁止墮胎」裁定 引發多日大規模抗議示威
2020年10月30日
美國墮胎法爭議和女人「性罷工」的來龍去脈
2019年5月12日
合法45年後 墮胎議題還在撕裂美國社會肌理
2018年5月22日
熱播
1:32
視頻,
澳大利亞遭極端天氣襲擊，海灘變成「泡沫海」
, 節目全長 1,32
2020年12月17日
2:08
視頻,
時尚：一個可能被忽視的高污染行業
, 節目全長 2,08
2020年12月16日
0:55
視頻,
中國嫦娥五號返回器成功降落內蒙古 帶回月球樣本
, 節目全長 0,55
2020年12月17日
2:15
視頻,
研究發現袋鼠能下意識與人類交流
, 節目全長 2,15
2020年12月17日
4:35
視頻,
調查揭中國棉花行業背後的維吾爾人強迫勞動
, 節目全長 4,35
2020年12月15日
5:50
收聽,
新冠疫情：第四波撲至香港 禁絶「武漢肺炎」稱謂有何用？
, 節目全長 5,50
2020年12月13日
3:53
視頻,
西伯利亞永久凍土融化， 全球暖化留下的永久傷疤
, 節目全長 3,53
2020年9月25日
17:00
視頻,
BBC紀錄片：一年後，新冠疫情如何改變了武漢
, 節目全長 17,00
2020年12月10日
2:01
視頻,
陳時中：疫苗防感染言之過早 未來一年還須戴口罩
, 節目全長 2,01
2020年12月14日
2:32
視頻,
色情報復影片主角：「我的孩子長大後會在這兒看到母親」
, 節目全長 2,32
2019年9月9日