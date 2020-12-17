新冠疫情爆發近一年，世衛稱下月將赴中國武漢調查病毒源頭

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， BBC紀錄片：疫情爆發一年後，武漢如何被永遠改變

世界衛生組織（WHO）表示，由10名國際科學專家組成的團隊將於下月赴中國武漢，調查2019冠狀病毒病（COVID-19）的源頭。

中國政府一度不同意接受獨立調查，但經與世衛組織商討多個月後，決定允許專家團隊進入武漢。

病毒被認為是出自武漢一個售賣野生動物的市場。

不過，尋找病毒源頭的工作引發了多方關係緊張，特別是中美關係。

美國總統特朗普指責中國試圖掩蓋病毒的最初源頭。

調查的目標是什麼？

前往武漢團隊當中的生物學家向美聯社表示，世衛組織並非要尋求指責誰，而更多是為了避免將來再爆發疫情。

「不是為了要找到一個擔罪的國家，」德國羅伯特·科赫研究所（Robert Koch Institute）的法比安·林德茨（Fabian Leendertz）說。

「而是要試圖了解發生了什麼，然後在這些數據基礎上，我們能嘗試在未來降低風險。」

林德茨博士表示，調查的目標是要找出病毒在什麼時候可以流傳，以及是否起源自武漢。

他還表示，這一次任務預期會持續四五個星期。

病毒最先是在何時何地被發現的？

在疫情爆發的初期，病毒可以追溯到湖北省武漢市的一個海鮮市場，有觀點認為，病毒在這個市場當中從動物傳播到人類身上。

不過，現在專家們認為，它可能只是在那裏迅速擴散而已。

研究顯示，能夠感染人體的冠狀病毒可能已經在蝙蝠群內傳播數十年而沒有被發現。

去年12月，武漢市中心醫院醫生李文亮試圖向同僚發出警告，稱可能會出現一種新疾病的爆發，但是卻被警察勒令「停止傳播虛假信息」，並以「散播謠言」為由調查。

李文亮在武漢市救治病人期間感染新型冠狀病毒，於今年2月死亡。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒被認為最初爆發於武漢的一個海鮮市場。

4月，有人懷疑並指控病毒有可能是從武漢一個實驗室流出。

美國國務院流出的電報顯示，使館人員擔心那裏的生物安全。

美國國家情報主管辦公室當時曾表示，雖然病毒不是人為製造或者經過基因改造，但是官員正在調查，病毒爆發是來自與動物的接觸，還是實驗室事故。

中國媒體近期則有報道指，2019冠狀病毒病可能最先在中國境外開始傳播。

但是分析人士指，這些報道沒有事實基礎，而這樣的宣傳反映了北京領導層對於這場全球疫情給中國國際聲譽帶來的損害感到焦慮。

分析：進入武漢能找到答案嗎？

- BBC衛生事務記者娜奧米·格里姆利（Naomi Grimley）

有關獨立調查病毒源頭的問題已經與國際地緣政治捆綁在一起，並引發關於世衛組織的爭端。

特朗普政府一直都是採取強硬的態度，堅稱世衛對待中國太軟弱，並舉例稱，有官員曾稱讚中國政府封鎖武漢、大規模檢測以及公開病毒基因密碼等措施。

然而，很多其它國家也表示，需要有一次正規的調查——當中包括澳大利亞和英國。美聯社公布一段來自1月份的視頻電話的文字稿，當中顯示世衛官員抱怨他們當時並沒有從中國當局那裏獲得正確的數據。一個在今年夏天前往中國的兩人世衛團隊，商討獲准進入武漢的過程十分艱難。

這一次若成行，焦點將很可能會集中在基礎的生物學問題：病毒是否最初來源於蝙蝠？從蝙蝠到人類之間是否有「中間宿主」？以及武漢的海鮮市場是否就是最初爆發的中心？

中國對病毒的報告得到怎樣的回應？

中國對這場危機的應對在一月份得到了世衛公共衛生緊急計劃（Health Emergencies Programme）執行主任邁克·瑞安博士（Dr Mike Ryan）的表揚。他表示「挑戰是艱巨的，但是回應是有力的」。

世衛表示，北京通過迅速主動共享了其對病毒基因密碼的了解，幫助減慢了病毒的散播。

但是，包括美國在內的一眾其它國家則對中國在病毒出現的初期是否完全透明提出了質疑。

3月，世界衛生組織駐華代表高力博士（Dr Gauden Galea）向BBC表示， 北京在應對疫情爆發的初期是有所「不足」，但是專家將會研究未來如何能夠避免這樣的問題。

特朗普在之後指責表揚北京的世衛組織是過於「以中國為中心」，稱這個組織在疫情初期的指引「實在是失敗」。

之後， 美國宣佈退出這一組織，並表示相關的資金將會轉往別處。