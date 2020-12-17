法國總統馬克龍和之前曾感染新冠病毒的國家領導人

圖像來源，EPA

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）新冠病毒測試陽性，將自我隔離7天。

愛麗舍宮17日發表聲明說，42歲的馬克龍此前出現可疑症狀。一位官員說，馬克龍將繼續遠程工作。

包括總理卡斯戴（Jean Castex）和國民議會議長費朗（Richard Ferrand）在內的多名政界要人因為與馬克龍有近距離接觸而自我隔離。

67歲的第一夫人布麗吉特·馬克龍也開始自我隔離，但她沒有症狀。

歐盟首席米歇爾（Charles Michel）和西班牙總理桑切斯（Pedro Sánchez）周一曾與與馬克龍有近距離接觸，現在自我隔離。

「病毒面前人人平等」

BBC駐巴黎記者斯科菲爾德分析：

愛麗舍宮致力描繪一切如常，馬克龍已經重返工作崗位，和財政、外交部長的會議如期舉行，只不過對方在隔壁。

愛麗舍宮強調，鑒於疫情，政府運作已經做出重大調整，視頻會議現在是常態。所以，除非總統病症加重，否則不會有人注意到太多的區別。

與此同時，和所有普通國人一樣，跟蹤監測系統已經啟動，一眾國內、國外要人已被告知必須隔離。

信號很明顯：馬克龍雖然貴為法國總統，但是，病毒面前人人平等。所以，他也必須守規矩。

馬克龍「中招」前，已經有不少國家領導人先後感染新冠。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 特朗普還發佈了一張在醫院身著便裝的照片。

美國總統特朗普

美國總統唐納德·特朗普（Donald Trump）9月底、10月初因感染新冠病毒，住院治療三天後康復並返回白宮。

今年74歲的特朗普宣佈感染新冠，並出現高燒和血氧急降等症狀，醫務人員決定將他送往醫院。

特朗普入住馬里蘭州的沃爾特·里德國家軍事醫療中心的總統套房。住院期間，白宮稱總統仍在正常辦公。

特朗普曾多次發佈視頻和推文；他也曾離開醫院坐車在附近繞行，向醫院外的支持者致意。這些舉動招致懷疑和批評。

白宮至少有12名親近特朗普的人病毒檢測為陽性，其中包括第一夫人梅拉尼婭、資深幕僚及多名共和黨參議員。

圖像加註文字， 英國首相約翰遜參與向奮戰在抗疫一線的醫生、護士和護理人員鼓掌致敬的活動。

英國首相約翰遜

英國首相約翰遜（Boris Johnson）3月底感染新冠，因症狀嚴重而住院，在重症監護病房接受治療。

痊癒出院後，現年55歲的約翰遜一直住在鄉間官邸契克斯莊園（Chequers）休養。

約翰遜生病期間，英國政府由外交大臣兼第一國務大臣拉布臨時代理。

約翰遜因新冠病毒測試呈陽性自我隔離，10天後因「持續的症狀」（包括發燒和咳嗽），聽從醫生建議，4月5日前往倫敦市中心的聖托馬斯醫院接受檢查。不久，因病情加重住進醫院，一天後病情惡化，轉入重症病室。

約翰遜4月27日重返唐寧街10號恢復正常工作。

圖像來源，Reuters

巴西總統博爾索納羅

巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）7月新冠測試陽性。此前他把新冠肺炎稱作「微不足道的流感」，自己經常不戴口罩，還鼓勵人們聚會。

巴西是全球受到新冠疫情影響最重的國家之一，有超過530萬人感染。

10月中旬，博爾索納羅總統將該國應對新冠疫情的戰略轉了180度，宣佈巴西政府不會購買中國製造的新冠疫苗。

中國科興公司和聖保羅一家公共健康研究機構聯合開發的新冠疫苗曾經被考慮納入巴西國家免疫計劃。

除了中國疫苗，巴西政府還計劃購買牛津大學和製藥巨頭阿斯利康（AstraZeneca）生產的新冠疫苗。

圖像來源，EPA

波蘭總統杜達

波蘭總統杜達（Andrzej Duda）10月確診感染新冠病毒，但自己感覺良好。

48歲的杜達確診感染後，中國國家主席習近平曾致電表示慰問。

波蘭新冠疫情嚴重。波蘭反對黨批評政府未能做好凖備應對第二波疫情。

面對感染人數的激增，華沙國家體育場已經改為收治新冠病人的「方艙」醫院。從10月下旬開始實行嚴格防疫措施，部分學校進行遠程教育，餐館酒吧等不接受堂食。

圖像來源，Reuters

阿爾及利亞總統特本

阿爾及利亞總統府11月3日發表聲明說，總統特本（Abdelmadjid Tebboune）新冠病毒檢測結果呈陽性。

現年75歲的特本10月下旬在接觸過新冠疑似病例後自我隔離5天，之後，他在醫生建議下於10月27日入住阿爾及爾一所軍方醫院接受特別護理，次日前往德國接受全面體檢。

11月15日，總統府聲明說特本總統完成在德國的治療，健康狀況恢復正常。

特本2019年12月就任總統。

圖像來源，Getty Images

其他一些新冠測試陽性的國家領導人：