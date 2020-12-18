拜登的內閣團隊確實更為多元嗎？BBC分析歷屆白宮團隊

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國很快就會見到第一任美國原住民內政部長黛布·哈蘭德（Deb Haaland）（右1）

喬·拜登（Joe Biden）宣佈成立的新內閣被描述為美國建國以來最「多元化」的團隊。與他的前任總統相比，這為何重要？

事實上，兩個世紀以前，喬治·華盛頓（George Washington ）召集第一次「內閣會議」（cabinet meeting）時（儘管他當時沒用內閣這字眼），他將促進多元化觀點的思想奉為美國政府的核心。

當然，在1791年，會議間裏所有的聲音都是白人和男性。 你不會在美國《憲法》中讀到內閣二字，但是這位美國首位總統看到了「顧問」的價值，後者能在重大問題上指點他，同時又提出不同的觀點。

2021年，美國很快就會見到第一任美國原住民內政部長（cabinet secetary）；首位女性國家情報總監（Director of National Intelligence）；拉美裔的國土安全部負責人；第一個公開的同性戀內閣成員等等。

但是，新任總統仍面臨著來自各方檢視有關他能否兌現承諾，讓他的團隊真正體現了這個國家，而不是眾人熟悉的老政客。

因此，我們也許能問，為什麼多樣化的內閣如此重要呢？

自1933年以來，只有11位總統曾經任命過女性擔任過內閣職位。也沒有任何一屆內閣曾達到過該國的性別或種族平衡。

內閣的規模可以根據行政部門的不同而變化，大約由15位高級官員組成。在過去30年，白宮一直是朝著更多元代表性的內閣去發展，至少是在特朗普上任之前。

1993： 比爾·克林頓（Bill Clinton）政府

克林頓就職當天，《華盛頓郵報》寫道，這位新民主黨領導人「組建了史上最多樣化的內閣：五名婦女、四名黑人和兩名拉丁裔」。

克林頓任命的「小企業管理局」局長長阿爾瓦雷斯（Aida Alvarez）是美國有史以來第一位被任命為內閣職位的拉丁裔。

2001：喬治·布什（George W Bush）政府

喬治布什（又譯「小布希」） 的第一任內閣被《紐約時報》稱讚為「一支與克林頓總統相同，在族裔和種族有多元背景的執政團隊」。

布什當時任命牙買加移民之子鮑威爾（Colin Powell）成為該國第一位黑人國務卿。

之後，諾曼·峰田（Norman Mineta）擔任交通部部長，後者之前便被克林頓任命為擔任內閣職位的首位亞裔美國人。

布什又任命康多莉扎·賴斯（Condoleezza Rice）再次創造了歷史：第一個擔任國務卿，然後擔任美國國家安全顧問的黑人女性。 布什還任命了首位亞裔美國人和太平洋島民（Asian American and Pacific Islander ）背景的女性趙小蘭（Elaine Chao）入閣，擔任勞工部長。

2009： 巴拉克·奧巴馬（Barack Obama）政府

奧巴馬（ 又譯「歐巴馬」）總統的第一任內閣被稱為「少數族裔主導」的內閣。

當時，他的領導核心圈子有七名女性，九名來自少數族裔和八名白人。 他任命蘇珊·賴斯（Susan Rice）成為第一位擔任美國駐聯合國大使的黑人女性，埃里克·霍爾德（Eric Holder）成為第一位美國黑人司法部長。

2016： 唐納德·特朗普 （Donald Trump）政府

如同回到之前羅納德·里根（Ronald Reagan， 又譯「雷根」）時代，特朗普的核心圈子明顯都是富有的白人男性，儘管白宮的女性人數比以前的共和黨領導人多。

特朗普確實任命了女性擔任政府的其他職務。他任命第一位印度裔美國人妮基·黑莉（Nikki Haley）為聯合國大使。

拜登面對的新挑戰

拜登在周三（12月16日）對媒體說：「這個內閣將比（美國）歷史上任何內閣都更能代表美國人民。」

他又強調了迄今為止的「打破慣例的提名」。

本周四（12月17日），最新的內閣人選是眾議員黛布·哈蘭德（Deb Haaland），她成為美國歷史上第一位美洲原住民的內政部長。

與奧巴馬相比，拜登有望組成更多元化的內閣。

回顧奧巴馬內閣，被寄望能真實反映美國形象的奧巴馬內閣，最後僅有七名女性，16名男性，並只有一名黑人國務卿。

但是，隨著不同的政治團體在競逐同樣職位，拜登所謂「歷史性」的內閣選擇也激怒了一些人。

當拜登任命勞埃德·奧斯丁將軍（Lloyd Austin）領導五角大樓時（第一個這樣做的黑人），其他進步主義人士，對這個職位再次排除女性感到不快。

拜登也任用兩名白人男子擔任國務卿和農業局長，分別是安東尼·布林肯（Anthony Blinken）和湯姆·維爾薩克（Tom Vilsack）。進步團體稱他們寧願看到拜登提名黑人女性擔任這一職務。

進步的自由主義者也批評拜登的內閣選擇過於安全及溫和，或過於守舊沒有變化，因為在最近幾十年的美國政壇，實現多元性內閣的政治承諾變得越來越重要。

2020年的民主黨支持者不再只滿足於讓少數族裔進入內閣；支持拜登競選的團體，都進一步期望拜登能實現承諾。而且，如果拜登不能提供有代表性的內閣，可能會有政治後果。

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俄亥俄州立大學政治與性別研究教授溫迪·斯莫斯（Wendy Smooth）說，拜登處於特別敏感的位置，因為組成內閣的時間與一月份佐治亞州參議院的關鍵選舉重疊。

如果民主黨能同時拿下這兩個席位，將贏得國會山莊的控制權。但是，如果在組成內閣時失誤，可能會「讓民主黨選民的投票率和熱情熄火」。

那麼，拜登首次組成的內閣足夠多元化嗎？ 這確實是進步的內閣，但對於他的許多支持者來說，他們還不能完全滿意。

為何女性及少數族裔難打入美國政壇？

為什麼在美國，女性和少數族裔需要這麼長的時間，才能去擔任決策制定者？

羅格斯大學「美國婦女與政治中心」的凱莉·迪特瑪（Kelly Dittmar）教授解釋說：「當我們在想如何去擔任決策者的角色時，其中一個方法就是當選公職。」

她又說，1916年美國國會有了第一位女性。但又過了將近20年，富蘭克林·羅斯福（Franklin Roosevelt ）任命了第一位女性擔任內閣職位——勞工部長弗朗西斯·珀金斯（Francis Perkins）。

但對於美國黑人和其他少數族裔美國人而言，擔任決策者的故事花了更長的時間。

1870年，第一位黑人在美國國會中就任，但直到1966年林登·約翰遜（Lyndon Johnson ）任命羅伯特·韋弗（Robert Weaver），美國才在內閣中看到首位黑人。直到1968年，才有第一位黑人女性當選國會議員。內閣中的第一位黑人女性是在1977年——住房部長帕特裏夏·羅伯茲·哈里斯（Patricia Roberts Harris）。

在美國國防部、財政部和退伍軍人事務部這三個關鍵職位上，從來沒有女性擔任過首長職務。

迪特瑪教授說，在美國國防和國家安全事務上，關於男人和女人誰才有專業處理這些問題成見仍在。有民意測驗表明了這種分歧：直到1948年，美國才允許女性參軍。

圖像來源，Corbis via Getty 圖像加註文字， 奧康納2006年從高院大法官職位上退休。她是里根總統任命的第一位最高法院女性大法官。

為什麼多元化的內閣很重要？

史慕斯教授解釋，這些任命是一種信號，傳達更廣泛的決策和價值觀，並與政策密不可分，也同時與認同感有關。 她說：「早期，總統表達問責制的方式之一是通過內閣選舉」; 「這些是展示政府意願、精神與價值觀的第一步。

因此，也一個有關認同的時刻：政府如何代表我們，政府如何願意與美國大眾相連結。」

直接衡量出這些「象徵」帶來的重要性並不容易，但是它們就在那裏影響我們。顛覆誰能擔任領導的既有想像，能產生明確的影響。

迪特瑪教授說：「若你看到女人首次擔任國防部長，那是否會開始顛覆人們對男人在國防領域表現得比女人更好、更精通的印象？是的，不可避免地如此。」