以色列外交在北非的成敗與美國的中東政策

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 特朗普雖然即將下台，但還試圖在中東北非留下外交遺產。

美國即將卸任的總統特朗普撮合摩洛哥與以色列建交，這會給即將上任的總統拜登造成什麼樣的外交局面？

以色列外交在北非的摩洛哥取得突破，但在突尼斯和其它幾個北非阿拉伯人國家受阻，說明中東問題和穆斯林世界的複雜性。

2020年12月中旬，摩洛哥與以色列同意建立全面外交關係，成為4個月來第4個與以色列實現關係正常化的阿拉伯國家。

但是之後不久，突尼斯總理邁希希說，突尼斯對與以色列關係正常化不感興趣。

邁希希在訪問法國時做出上述表態，還否認特朗普政府向突尼斯施加了壓力。

特朗普「撮合」

摩洛哥與以色列建交的消息，首先是由特朗普透露的：白宮12月10日證實，特朗普與摩洛哥國王穆罕默德六世通電話，繼而確定以色列和摩洛哥將簽署關係正常化協議。

特朗普宣佈，以色列和摩洛哥將恢復外交關係和其他領域往來，包括立即重開位於以色列特拉維夫和摩洛哥首都拉巴特的聯絡辦事處，兩國最終將互設大使館並且允許對方航班飛越領空。

以色列總理內塔尼亞胡證實，以色列和摩洛哥將盡快重開聯絡辦事處並建立全面外交關係，並且開設與摩以直航航班。

摩洛哥國王辦公室發表公報，證實摩洛哥將與以色列恢復官方聯繫，並盡快與以色列建立外交關係。

不過，摩洛哥王室也在一份聲明中說，摩洛哥沒有放棄捍衛巴勒斯坦人合法權益的責任，支持通過「兩國方案」化解巴以衝突。

中東--兩國方案

「兩國方案」是要尋求建立獨立的巴勒斯坦國，以1967年第三次中東戰爭之前的邊界為基礎、以東耶路撒冷為首都，與以色列和平共處。這一方案得到國際社會普遍支持。

但特朗普上台後，拋棄美國長期支持「兩國方案」的立場，偏向以色列，承認耶路撒冷為以色列首都，把美國駐以大使館遷至耶路撒冷，不再視約旦河西岸猶太人定居點不符合國際法，停止資助聯合國巴勒斯坦難民援助機構。

2020年下半年，在特朗普撮合下，阿拉伯聯合酋長國、巴林、蘇丹相繼與以色列建交，引發巴勒斯坦和不少伊斯蘭國家的強烈抗議，也讓美國的中東政策與西方其它國家拉開距離。

巴勒斯坦方面認為，與以色列建交的阿拉伯國家背棄了阿拉伯世界對巴以問題的一貫立場，即巴勒斯坦建國、以色列撤出所佔土地是阿拉伯國家與以色列關係正常化的前提；特朗普推動上述阿拉伯國家與以色列建交等於支持以方侵佔更多巴勒斯坦土地。

圖像來源，Getty Images / EPA 圖像加註文字， 摩洛哥國王穆罕默德六世（左）與以色列總理內塔尼亞胡宣佈建交。

西非--西撒哈拉主權

特朗普推動摩洛哥將與以色列實現關係正常化給摩洛哥的好處是，他的政府承認摩洛哥對有爭議的西撒哈拉領土的主權。很多國家歡迎摩洛哥和以色列建交，但反對特朗普對西撒問題的決定。

而特朗普為撮合摩洛哥與以色列建交承認摩洛哥對有爭議的西撒哈拉領土的主權打破了國際社會在這個問題上的原有共識。

聯合國秘書長髮言人在得知特朗普承認摩洛哥對西撒哈拉的主權後表示，聯合國在西撒哈拉問題上的立場沒有改變，只有根據聯合國決議才能找到解決問題的辦法。

阿爾及利亞外交部也發表聲明表示，美國承認摩洛哥擁有西撒哈拉主權的決定沒有法律效力，因為它與聯合國所有決議，特別是安理會關於西撒哈拉問題的決議相牴觸。

俄羅斯外交部宣佈，俄羅斯歡迎以色列和摩洛哥達成關係正常化協議，但美國承認摩洛哥對西撒哈拉的主權，對地區穩定構成威脅。

俄羅斯副外長波格丹諾夫表示，華盛頓關於西撒哈拉主權的聲明違反了國際法。他說，美國現在所做的一切都是單方面決定，超越了國際法和美國投贊成票的聯合國安理會決議。

西撒哈拉歷史及摩以關係正常化：

西撒哈拉歷史上曾是西班牙的殖民地。1975年西班牙宣佈撤離該地，分別與摩洛哥和毛里塔尼亞簽署分治協議，阿爾及利亞支持的西撒哈拉人民解放陣線隨後也對西撒哈拉提出領土要求，三方為此曾多次發生武裝衝突。西撒哈拉人民解放陣線還要求獨立建國。

聯合國安理會1991年通過決議，決定設立西撒特派團監督停火，並在可能的情況下在西撒哈拉組織全民公決。

摩以關係正常化的影響--BBC北非事務記者Rana Jawad從突尼斯報道：

特朗普政府的舉動不一定立刻就會給當地帶來衝擊，因為那裏的爭議被視為遠比美國總統的一時衝動更為深重。

但是，特朗普支持摩洛哥對西撒哈拉的主權申訴意義重大，因為那遏制了一個群體過去幾十年爭取地區獨立的希望。

聯合國仍有權監督西撒哈拉的獨立公投，儘管這從1991年至今仍然沒有成為現實。

沒有公投，西撒哈拉人民解放陣線和摩洛哥之間的僵持最終將取決於國際間的承認--沒有國際間的承認，不可能建立一個新的、獨立的國家。

拜登的「既成事實」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 聯合國秘書長髮言人表示，只有根據聯合國決議才能找到解決西撒哈拉問題的辦法。

國際關係分析人士認為，特朗普撮合摩洛哥和之前的阿聯酋、巴林、蘇丹相繼與以色列建交，從美國外交的大戰略來說都是為了支持以色列、遏制打擊伊朗。

特別是摩洛哥在中東支持伊朗的主要競爭對手沙特，和伊朗長期關係不好。

2009年，摩洛哥曾與伊朗斷交，2017年關係恢復，但一年後再次斷交至今。

對即將在2021年1月入主白宮的拜登政府來說，特朗普不斷確立其外交遺產，留下「既成事實」，拜登在面對中東乃至國際社會時，可能會面臨新的複雜外交局面。