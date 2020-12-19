大象世界：葡萄牙沉船象牙揭示象群家族怎樣的驚人秘密

圖像來源，ALIDA DE FLAMINGH 圖像加註文字， 象牙基因秘密可以用來保護今天的象群

研究人員從近500年前的一艘沉船上找到許多寶物，其中最引人注目的是一些古象牙。通過對沉船上100隻象牙的DNA測試，研究人員發現了驚人的秘密。

它不但揭示了數百年來的象牙交易讓象群數量大量減少，同時還發現僅在這一條船上就有17種不同象群家族的遺傳基因證據。

而今天，科學家在非洲只找到了其中四種倖存下來的象群（非洲是象群的主要棲息地，非洲象無論公象和母象都有象牙）。

這一沉船是在非洲納米比亞西海岸的冷水域中發現的，因此象牙保存完好。

科學家甚至能夠推斷出大象的飲食類型，根據飲食又可以得知它們生活和獵食的場所。

研究人員把這一發現發表在《當代生物學》雜誌上。

葡萄牙商船

圖像來源，other 圖像加註文字， 沉船中的象牙保存良好。

這艘沉船是一隻葡萄牙商船（the Bom Jesus），它是在1533年去往印度途中失蹤的。2008年在沿海鑽石礦中被偶然發現，成為南部非洲發現的最古老的沉船。

象牙只不過是這條船貨物的一部分，其他貨物還包括銅錠、金銀硬幣、餐具、裝飾品、個人物品和導航設備等。

牛津大學考古學家阿什利博士對BBC 科學事務記者維多利亞·吉爾（Victoria Gill）表示，這是一個令人難以置信的發現，一切都保存非常好。

阿什利的特長是對手工藝品進行遺傳和化學分析。

由於貨物保存完好，意味著國際專家小組可以對這些象牙做精確的分析，以確定它們來自多少個大象族群。

科技識別大象族群

圖像來源，ALIDA DE FLAMINGH 圖像加註文字， 象牙濃縮了大象一生的秘密。

研究人員通過線粒體DNA技術可以識別大象不同族群。線粒體相當於每個細胞的發電廠，把食物轉化為燃料。

而線粒體的基因藍圖則由母親傳給後代，這樣就使得每一象群有著其特殊的代碼。

領導該研究小組的專家、美國伊利諾伊大學厄巴納-香檳分校的弗萊明博士解釋說，大象通常由一名母象族長為首，帶領母象和幼象過著穩定的母系社會生活。它們往往一生都居住在同一地理區域。

弗萊明進一步解釋說，通過這些古老的象牙樣本，他們能夠重組完整的線粒體基因組。

而這些完整的遺傳密碼顯示，這艘沉船上有來自非洲地區的17個不同象群。但根據今天最新的遺傳信息表明，目前生活在同一地區的象群只有4種。

換句話說，大約500年後只有4種象群存活下來。

阿什利表示，喪失了如此多的象群種類真令人震驚。

他說，下一步希望能按照年代順序填補這些空白。可以尋找一些歷史上的關鍵點，以確定象牙貿易到底是何時以及怎樣影響象群數量的，這樣就能建立一條凖確的時間線。

濃縮大象一生的象牙

圖像來源，ALIDA DE FLAMINGH 圖像加註文字， 弗萊明博士在給古象牙做試驗。

每一隻象牙都是大象一生故事的濃縮。大象在生長過程中所吃的食物會體現在它們的象牙成份中，形成一種類似指紋的東西。

科學家則可以使用同位素分析技術來鑒別這種特有的指紋，詳細破解每一隻象牙的化學成份。

通過分析顯示，這些大象是生活在混合森林棲息地中的森林象群。

這一點讓研究人感到意外，因為從歷史上來看，當時葡萄牙人已經開始與中非的剛果王國以及剛果河流域社區建立了貿易往來。因此，研究人員原以為這些大象應該來自不同地區，特別是西非和中非。

反獵象努力

圖像來源，NICHOLAS GEORGIADIS 圖像加註文字， 非洲是大象的主要棲息地。

弗萊明博士表示，這一發現絶對對動物保護有影響和意義，因為他們已經知道遺傳多樣性的喪失會增加物種滅絶的風險。 科學家還希望他們對這一古老象牙所獲得的信息能有助於今天的反偷獵努力。

雖然最近研究顯示獵象略有下降。然而動物保護人士說，它仍然以一種不可持續的速度而進行著。象牙貿易直接威脅著大象的生存。

研究人員通過分析所沒收的大規模非法象牙交易產品的DNA，可以判斷這些大象是在非洲的什麼地方被屠殺的。

弗萊明博士解釋說，他們的證據可以為這些DNA鑒定提供參考價值，以核實其來源。

弗萊明說， 一旦弄清了象牙的來源地，那就可以有的放矢地制定針對這些地點的反偷獵策略。