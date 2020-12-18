特朗普舊賭場將被爆破拆除 大西洋城慈善拍賣啟動按鈕「特權」

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 特朗普廣場酒店及賭場曾經是大西洋城的地標之一

曾經是特朗普旗下事業的一家賭場將被爆破拆除，你也可以出價競標，按下那個啟動爆炸的按鈕。

位於大西洋城（Atlantic City）的特朗普廣場酒店及賭場（Trump Plaza Hotel and Casino）2014年破產停止營運，現在市政府舉行慈善拍賣--贏家獲得啟動爆破拆除的「特權」。

以賭博娛樂著稱的大西洋城過去被稱為「美國人的遊樂園」，即將被拆除的賭場曾經是大西洋城三家掛名特朗普品牌名稱的賭場之一。

但是隨著營運業績下滑，特朗普認賠結束營業，並撤出該城市的賭博娛樂業。

最近幾年，停止營業的酒店和賭場雖然關閉，但建築缺乏維護經常有部分結構崩塌或掉落地面，大西洋城市政府多次要求將其拆除。

啟動按鈕

這場慈善拍賣已經開始，最後，出價最高的人將獲得爆破倒計時以及最終按下啟動爆炸按鈕的權利，將這個39層樓高的酒店和賭場夷為平地。

拍賣所得將捐獻給當地的慈善團體。

大西洋城市長斯莫爾（Marty Small Sr）表示，「我想要籌募到至少100萬美元，我相信我們能做到。」

這位市長表示，他的辦公室已經接到無數通詢問電話的「轟炸」，想要參與競標的人遍及各地，從阿肯色州到加拿大都有。

撤資關門

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 2014年關門的特朗普廣場現在被視為危險建物

作為度假城市，大西洋城在20世紀初期經歷了黃金時期，戰後衰落，但1980年代起靠著賭博娛樂業捲土重來，成為美國東岸最大的賭城。

號稱要與西部的拉斯維加斯一較高下，位於大西洋城著名的海濱步道上的特朗普廣場酒店賭場在1984年揭幕。

在那之後，特朗普又在當地開了兩家賭場，包括以「世界第八奇景」聞名的特朗普泰姬陵（Trump Taj Mahal）。

但是隨著美國東部各州放鬆賭博限制，專程到這裏賭博的人慢慢減少了，大西洋城的賭博收益也漸漸下降。

與此同時，特朗普廣場酒店和賭場的生意也越來越差，營運虧損和負債破產等負面消息迫使特朗普撤資關門。

「拿錢走人」？

圖像來源，AFP 圖像加註文字， 特朗普廣場位於大西洋城著名的海濱步道上

特朗普將虧錢的酒店和賭場一個個的出售，並與那些已售出的事業劃清關係。

但是大西洋城市長斯莫爾對特朗普撤走當地的賭博娛樂事業有所批評，他表示特朗普佔了大西洋城的便宜，佔盡了好處，利用完了就拿錢走人。

他說，「特朗普佔盡大西洋城的便宜，所以我們也要用這次機會做點有意義的事。」

不過特朗普對此也不示弱，也在推特上挖苦大西洋城，表示在他撤走之後，大西洋城就完全喪失了吸引力。