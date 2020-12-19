新冠疫情：美國批准第二種疫苗莫德納 彭斯夫婦接種疫苗

圖像來源，Moderna 圖像加註文字， 美國已經同意購買兩億劑莫德納，其中600萬劑凖備發貨。

美國政府批准莫德納（Moderna）為該國第二種新冠肺炎疫苗，為數百萬劑疫苗的投放掃清了道路。

美國食品和藥物管理局（FDA）批准這種美國製造的疫苗，是在批准輝瑞/BioNTech目前正銷售的疫苗一周後。

美國已經同意購買兩億劑莫德納，其中600萬劑凖備發貨。該國是世界上新冠病毒死亡人數最多、確診病例最多的國家。

據約翰·霍普金斯大學統計，新冠疫情已造成美國至少31萬人死亡，1700萬人感染。

田納西州梅哈里醫學院首席執行官詹姆斯·希爾德雷斯（James Hildreth）博士說：「從1月獲得病毒序列到12月批准兩種疫苗是了不起的成就。」

美國食品和藥物管理局的一個顧問小組周四以20票贊成、0票反對、1票棄權的表決結果，認為莫德納疫苗對18歲及以上人群的益處大於風險。周五，莫德納疫苗獲得批准。

監管機構本周早些時候報告說，莫德納疫苗是安全的，有效率達94%。

美國總統特朗普對這一消息表示慶祝。在官方聲明發佈幾小時前，特朗普在推特上表示，疫苗已「以壓倒性優勢獲得批准」，並將「立即開始分發」。

莫德納與輝瑞注射有何不同？

莫德納疫苗需要零下20攝氏度左右才能運輸。而美國輝瑞公司和德國BioNTech SE公司生產的疫苗需要在接近零下75攝氏度進行，這使得運輸物流更加困難。

和輝瑞疫苗一樣，莫德納疫苗也需要第二次加強注射。莫德納的第二次注射是在首次注射後28天，而輝瑞的第二次注射是在21天之後。

莫德納公司總部位於馬薩諸塞州的劍橋市，該公司此前表示，「絶大多數」疫苗劑量將在那裏生產。而輝瑞/BioNTech在幾個國家同時生產，包括德國和比利時。

其他國家也訂購了莫德納疫苗：

加拿大計劃在3月前獲得200萬劑疫苗，這是5600萬劑疫苗中的一部分。

英國已經預定了700萬劑疫苗。

歐盟上月宣佈了一項合同，稱一旦疫苗被認為安全有效，將購買8000萬劑，並可選擇再購買至多8000萬劑。

杜克大學全球健康創新中心匯編的數據顯示，日本簽署了5000萬劑疫苗，韓國訂購了2000萬劑，瑞士訂購了750萬劑。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 新冠病毒的突刺蛋白出現變異引起科學家關注

在美國誰將優先接種疫苗？

美國疫苗接種計劃的目標是，到4月份為5000萬人接種疫苗。

紐約護士桑德拉·林賽（Sandra Lindsay）是周一輝瑞/BioNTech推出疫苗時，美國首批接受注射的人之一。

她接種疫苗的視頻在紐約州州長安德魯·庫默（Andrew Cuomo）的推特賬戶上播放，紐約州是今年早些時候美國第一波疫情中心。

「我希望這標誌著一段非常痛苦時期結束。我想讓公眾相信疫苗是安全的。我們正處於疫情大流行中，所以要儘自己的一份力量，」林賽表示。

美國疾病控制與預防中心提交給各州的指導方針稱，醫療工作者及長期住在養老院的人應該得到優先考慮。工人群體預計是下一個注射的對象，但將由各州決定哪些行業優先考慮。

聯邦疫苗分發項目（Operation Warp Speed）的首席科學家蒙塞夫·斯拉維（Moncef Slaoui）說，年輕人和健康的人應該最後注射。他說，至少70%或80%的美國人口需要接種疫苗，才能獲得群體免疫。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 當地時間8點，61歲的彭斯在妻子卡倫和亞當斯醫生的陪同下，接受了輝瑞/BioNTech注射的第一劑疫苗。

彭斯夫婦接種疫苗

周五早些時候，副總統彭斯在接種輝瑞/BioNTech疫苗時播放電視直播，他告訴觀眾和醫生：「我一點感覺都沒有。」白宮表示，此舉是為了「宣傳疫苗安全、有效，並在美國人民中樹立信心」。

彭斯的妻子和衛生局局長傑羅姆·亞當斯（Jerome Adams）也在白宮電視直播中接受了注射。

一位發言人告訴美國媒體，候任總統拜登和妻子吉爾將於周一接種疫苗。

當地時間8點，61歲的彭斯在妻子卡倫和亞當斯醫生的陪同下，接受了輝瑞/BioNTech注射的第一劑疫苗。他是迄今為止接種疫苗的最高級別美國官員。

在美國新記錄的冠狀病毒死亡人數連續第三天超過3000人之後，彭斯對民眾說：「今天，在具有歷史意義的一周結束之際，我們聚集在這裏，向美國人民確認，希望正在到來。」

他繼續說：「我和凱倫非常高興能在本周之前採取行動，接種為美國人民研製的安全有效的冠狀病毒疫苗。」他說，這是「真正鼓舞人心的一天」。

頂級傳染病專家安東尼·福奇（Anthony Fauci）和美國疾病控制和預防中心主任羅伯特·雷德菲爾德（Robert Redfield）在觀眾席上觀看了沃爾特·里德醫院（Walter Reed hospital）的醫生進行注射的過程。

兩人在彭斯夫婦接種疫苗後後用碰撞向他們問好。特朗普沒有出席該活動。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 一位發言人告訴美國媒體，候任總統拜登和妻子吉爾將於周一接種疫苗。

福奇博士在簡短的講話中說：「我們希望所有符合資格的人都能接種這種疫苗。」「下一年再過幾個月，我們就會有足夠的人得到保護，這樣就可以開始認真考慮恢復的問題了。」

眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi），國會最資深的民主黨人，以及參議院多數黨共和黨領袖米奇·麥康奈爾（Mitch McConnell）也在周五接種了疫苗。

佩洛西在推特上寫道：「在分發疫苗的過程中，我們必須繼續戴口罩、保持社交距離，並實施其他以科學為基礎的措施，以拯救生命、粉碎病毒。」她還附上了自己注射疫苗的照片。

麥康奈爾在推特上寫道：「剛剛接受了安全有效的新冠病毒疫苗，符合政府的連續性協議。」他還分享了一張自己的疫苗接種卡照片，並說道「疫苗是我們戰勝這種病毒的方法。」

本周早些時候，特朗普總統推翻了一項計劃。「除非有特別必要」，他的政府高級成員將不會成為首批接受疫苗接種的人。

特朗普總統於去年10月感染冠狀病毒，在醫院治療後痊癒。他表示沒有計劃接受疫苗注射，但期待「在適當的時間」注射。他的許多支持者對疫苗的有效性和安全性表示懷疑。