英國和歐州新冠疫情大反撲 各國聖誕節忙防疫

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 英國宣佈2020年聖誕節期間嚴格防疫新措施。

面對來勢洶洶的新冠疫情反覆，包括英國在內的歐洲各國都在加緊措施嚴防嚴控，2020年見證前所未有的聖誕防疫規定。

英國首相約翰遜召集大臣部長和專家們緊急會晤，商談最新疫情嚴峻狀況後，決定取消英格蘭大部分地區在聖誕節期間放鬆限制人員來往的原計劃，宣佈了採取進一步的第四級嚴控防疫措施。

截至英國當地時間周六（2020年12月19日），英國新冠病毒感染病例超過2百萬例，新冠死亡人數已經超過6.7萬人。

新的第四級管控

從12月19日午夜開始，包括倫敦、肯特郡、埃塞克斯郡和貝德福德郡等英國東南部地區將實施新的第四級管控措施。

政府將向當地居民發出居家防疫隔離令，只有需要外出工作或上學接受教育的人可以豁免。

在戶外與他人社交活動將被限制，僅允許在開放的公共空間與另一個人見面。

新的四級限制措施將適用於英格蘭東南部此前已經實施三級管控的所有地區，包括肯特郡、白金漢郡、伯克希爾、薩里（不包括韋弗利）、戈斯波特、哈萬特、樸次茅斯、羅瑟和黑斯廷斯。

它也將適用於倫敦（包括倫敦所有32個行政區和倫敦金融城）和英格蘭東部（貝德福德，中央貝德福德，米爾頓凱恩斯，盧頓，彼得伯勒，赫特福德郡，埃塞克斯（但不包括科爾切斯特，烏特爾斯福德和滕德林）。

上述地區所有非必需的零售商店將被迫關閉，包括理髮店，修甲美容店，室內健身房和休閒娛樂設施。

政府建議人們不要旅行進入實施第四級管控的區域。

對於英格蘭未進入第四級管控的其他地區來說，原來允許三個不同的家庭來往的限制從原計劃允許的五天時間縮短到僅允許在聖誕節25日一天。

處於四級防疫管控的人們不允許在室內與任何不是來自他們家庭的任何人呆在一起。

整個威爾士也將從午夜開始被封鎖，除了聖誕節25日一天，所有其它聖誕慶祝計劃都將被取消。

上述限制將持續兩周，政府將於12月30日就是否將繼續有關限制政策進行首次審議。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 整個歐洲疫情嚴重，聖誕新年聚會更有可能加速疫情傳播。

此前，約翰遜首相介紹了新冠病毒的新變種，該變種已被確認，名為VUI。

英國冬季疫情反撲嚴重，即使在採取三級防疫措施和局部封鎖後，傳染率仍居高不下。

新冠病毒新變異VUI

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 今年的聖誕節將在新冠陰影下度過。

英國政府科學顧問們繼續在監視和評估在英格蘭東南部出現的一種新冠新變體VUI。

這種新變體可能使新冠傳播速度更快和更容易，因此也引起人們的擔憂。

BBC健康事務記者特裏戈爾說，在倫敦地區，11月中旬這種新變體感染佔新冠感染總數的28%，而現在猛增到60%。

本周早些時候，英國衛生大臣漢考克表示，正是這種新冠病毒的新變異可能是最近英格蘭東南部新病例猛增的原因。

但他同時稱，沒有任何跡象顯示，新毒株能造成更嚴重病症，或者會讓疫苗不起作用。

但醫學專家伯尼博士說，現在就下結論還為時過早。他說，幾周後科研人員可能就會更清楚。

他補充說，從其他病毒突變的趨勢來看變異後的病毒傳播速度更快，但往往危害也會變弱。

歐洲多國領導人開始防疫自我隔離

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 瑞典一改從前政策，建議大家出門戴口罩。

與此同時，新一波疫情也正在歐洲大陸肆虐，歐洲各國都在加緊防疫措施。

意大利政府在聖誕和新年公共假期的大部分時間將實行防疫封鎖措施，以控制不斷上升的新一波疫情。

意大利是歐洲疫情最嚴重的國家之一，該國新冠死亡人數已經超過6萬8千人。

德國和荷蘭面對疫情反撲已經採取封鎖措施，並決定一直把該措施延長到明年一月。

奧地利政府周五（18日）表示，該國將在聖誕節過後即12月26日再次進入封鎖狀態。屆時，所有非必需品商店將一律關閉。

北歐國家瑞典之前一直是比較放鬆的一個國家，但現在該國政府改變了之前的指導方針，建議人們在公共交通上戴口罩。

同時，還將把在餐館就餐時每個餐桌就餐人數從以前的一桌最多8人減少到最多4人，而且，在晚上8點以後禁止銷售酒精類飲料。

在法國總統馬克龍新冠病毒檢測呈陽性後，上周曾跟他一起參加歐盟峰會的斯洛伐克總理馬托維奇之後說，他的新冠檢測也呈陽性。

其他一些參加峰會的歐洲領導人還包括比利時、西班牙、葡萄牙以及盧森堡等國。