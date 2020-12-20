Zoom一中國員工多次阻斷紀念六四視頻會議遭到指控

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美國司法部對一名前Zoom公司的員工提出起訴，罪名是協助中國政府破壞一系列和六四週年有關的視頻會議。

美國司法部指控Xinjiang Jin （又名Julien Jin，指控未提及中文名）在今年5月至6月期間至少四次阻斷身在美國的人參加的會議。Jin曾是Zoom在中國的一名員工。

美國司法部已經發出逮捕令。

Zoom表示將配合政府行動。中國方面尚未對此事作出評論。

Zoom公司說，已經和這名員工解除僱傭合同，同時對其他員工開展了內部調查。

在中國，民主抗議和政府鎮壓是言論的禁區。

圖像來源，Zoom 圖像加註文字， 創始人袁徵坦承今年以來Zoom的使用者一夜之間暴增。

具體指控

美國司法部的聲明稱，Jin被指控的罪名包括，合謀跨州騷擾罪和非法合謀轉移身份識別信息罪。

司法部稱，Jin從2019年開始就對身在美國和世界各地的個人政治宗教言論進行審查，他處於中國政府官員控制之下。這名39歲的男子至少阻斷了四次和六四事件31週年有關的會議，這些會議的參與人包括當年的參與者和倖存者。

「Jin故意犯罪，而且尋求誤導公司其他員工，幫助中國當局審查和處罰美國用戶的政治言論，以及他們的言論自由權利，」美國紐約東區聯邦代理檢察官塞思·杜查姆（Seth DuCharme）在聲明中說。

圖像來源，Zoom 圖像加註文字， 美國司法部稱，Jin從2019年開始就對身在美國和世界各地的個人政治宗教言論進行審查，他處於中國政府官員控制之下。（圖文無關）

這份聲明稱，中國當局利用從Jin手上獲取的信息，對來自中國的參會者以及一些參會者在中國的家人進行報復和恐嚇。

聲明並未明確提及Zoom，但該公司確認有一名前員工遭到指控。

「在我們進行調查的過程中得知，一名在中國的員工今天遭到指控，他違反的公司政策包括，試圖繞開公司內部的權限控制。」

Zoom還表示，這名員工阻斷了幾次和紀念天安門廣場事件有關的政治或宗教類的會議。此外他還向中國當局提供了一些個人用戶信息。

Jin目前生活在中國，並未遭到美國政府逮捕。但他的罪名一旦成立，將可能面臨最高10年的刑期。