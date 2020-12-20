中國和俄羅斯被美國指發展地面和軌道反衛星武器

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美國太空軍和情報機構指俄羅斯和中國都在研發和部署地面激光反衛星武器和其他反衛星能力，並對美國對太空系統的依賴構成威脅。

美國太空軍司令部12月16日指俄羅斯發射了反衛星導彈試驗，並說「俄羅斯已經把太空當作交戰場所」。聲明說，12月15日發射的導彈是用來打擊低軌衛星的，這是俄羅斯今年進行的第三次反衛星試驗。

美國國家情報總監約翰•拉特克利夫（John Ratcliffe）之前表示俄羅斯針在地面部署了反衛星激光武器。他在12月9日的講話中還提到中國擁有在地球軌道上的反衛星能力。美國國防情報局去年發佈的報告也提到中國部署了反衛星的地面激光系統。

嫦娥5號登月探測器發射後，美國又對來自中國和俄羅斯的太空威脅發出警告，美國太空軍約翰•雷蒙德上將（John Raymond）說，美國必須加強同盟友合作對付來自中國和俄羅斯的太空威脅 。

中國《環球時報》發表評論說，美太空軍渲染「中國威脅」是為自身增加經費尋找借口。在2018年美國成立太空軍時中國外交部發言人就重申過中國主張和平利用外空，反對外空武器化和外空軍備競賽的立場。

克里姆林宮發言人德米特裏·佩斯科夫（Dmitry Peskov）今年早些時候也說過俄羅斯一直主張並致力於太空非軍事化的立場。

「俄反衛星能力」

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 2020年12月17日中國嫦娥五號探月器返回地球，帶回月球表面土石樣本。

美國太空軍司令官詹姆斯·狄金森(James Dickinson)在12月16日的聲明中說， 「俄羅斯公開主張說他們努力防止把外太空變成戰場，但是同時莫斯科卻繼續開發和部署軌道和地面能力，試圖破壞美國對太空系統的依賴，搞太空軍事化。」

之前在12月9日美國國家情報總監約翰•拉特克利夫還提到俄羅斯的地面反衛星系統，他說俄羅斯已經部署了地面激光武器能夠致盲美國軌道監視衛星的傳感器或令其失效。

拉特克利夫還說，今年早些時候俄羅斯一顆衛星在軌道上靠近美國政府的一顆衛星，俄羅斯衛星的動作被美國認為是具有威脅性的舉動。

另外拉特克利夫說，中國取得在地球的同步軌道，即22,000英里（35405公里）的高軌摧毀美國衛星的能力。他認為中國已經成為美國最大的國家安全威脅。

他還說，美國安全機構還將成立一個新的太空委員會，專門同美國商界和私營行業研究國家安全需要。

美國《太空》新聞網站的報道，美國太空軍官員在報道中說，俄羅斯顯示擁有兩種不同的太空武器:從地面發射的反衛星導彈DA-ASAT, 和一種被美國空天軍稱作「軌道反衛星」的外層空間部署系統。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 美國太空軍旗幟亮相儀式2020年5月15日在白宮舉行

俄羅斯在7月15日進行的反衛星測試是後者，當時俄羅斯的Cosmos 2543衛星「向軌道射入一個新物體」，而且對反衛星武器「進行了非摧毀性測試」。

中國「地面激光站」

美國國防情報局2019年2月題為「太空安全挑戰」的報告認為，美國衛星也越來越容易受到中國在地面部署的激光武器的攻擊。

報告認為中國可能發展激光武器，干擾，破壞衛星的傳感器，而且可能已經掌握了某些破壞衛星傳感器的激光手段。

上述「太空安全挑戰」報告提到，2019年1月美國情報機構就指出中國在2020年就能部屬地面激光武器，擁有致盲衛星傳感器的能力，5年後可能夠部署更強大的地面定向能系統，有能力威脅到衛星光學設備以外的其他部分。

美國《太空新聞》雜誌在7月10日發表的分析文章中說，中國的地面激光肯定會部署在距離美國衛星監視目標10公里的範圍內，這樣美國衛星的望遠鏡頭開啟的時候，就會被地面激光毀壞。

分析認為5年後中國取得更強大的激光系統後，他們就有能力每天毀壞美國數個低軌衛星。文章作者建議美國一方面要加強衛星的防禦性，另一方面要凖備在受到激光攻擊時有能力致殘中國的地面激光系統。但是如果中國部署機動的地面激光站，就加大了美國反制的難度。

軌道反衛星威脅

美國國防情報局的報告還列出了中國在其他方面的反衛星威脅：軌道威脅，動能武器威脅，其他的反太空技術。

報告認為中國正在發展先進的軌道能力，諸如衛星檢修，這是一種可以被武器化的能力。中國發射了許多科學實驗衛星執行太空技術維護任務，還進行太空碎片清理研究。

另外解放軍還部署了一種地面發射的反衛星導彈，用來打擊低軌衛星。報告還認為中國可能在發展能夠摧毀高於3萬公里的同步軌道衛星的武器。