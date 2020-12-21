肺炎疫情：英國變種病毒引發恐慌，歐洲多國緊急實施旅行禁令

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歐洲多個國家已開始對英國實施旅行禁令，原因是英國境內出現一種更具感染性且更易失控的變種冠狀病毒。

愛爾蘭、德國、法國、意大利、荷蘭和比利時周末陸續宣佈緊急停止了來往英國的航班，但各地措施不同，多半只是短期管制措施。法國也開始管制對往來英國的貨物海運。

今日（12月21日）早上的歐盟會議將協調相關應對措施。

新的變種病毒已經在英國首都倫敦和英格蘭東南部迅速傳播。

英國首相約翰遜（Boris Johnson）周六（19日）對這些地區實行了新的第四級嚴控防疫措施，取消了原定在聖誕節期間放寬限制的計劃，影響了數百萬人。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 倫敦前往比利時的歐洲之星被叫停。（資料圖片）

英國衛生高級官員稱，沒有證據顯示新變種病毒更具致命性，或者對疫苗的反應不同。但事實證明，此變種病毒的傳播速度快了70％。

英國衛生大臣馬特·漢考克（Matt Hancock）說，新的變種病毒菌株「已經失控，我們必須控制住局面」。

截至英國當地時間周六（12月19日），英國新冠病毒感染病例超過200萬例，新冠死亡人數已經超過6.7萬人。BBC中文了解到，許多在倫敦的海外留學生，也紛紛對於再一次的封鎖表示無奈，並批評英國政府防疫措施，對此感到失望。

歐洲國家採取行動

荷蘭表示，在周六英國宣佈變種病毒以及擴大封鎖的的幾個小時內，將禁止所有從英國出發的客機飛抵荷蘭，直到2021年1月1日。

當地周日（20日）晚些時候，荷蘭又表示，將禁止從英國抵達的渡輪乘客，貨運將繼續。

圖像來源，PA Media 圖像加註文字， 多佛碼頭的貨車排起長龍。

法國從當地時間周日午夜起，將與英國的所有交通管道（包括貨運卡車）暫停了48小時。

每天有成千上萬的卡車在這兩個國家之間運行。

回應法國禁令，英法海底隧道稱，從當地時間周日22:00起，暫停車輛進入福克斯通碼頭(Folkestone terminal)，前往法國加來（Calais)。已經預訂周一旅行的人可以獲得退款。火車仍將從加來開往福克斯通。

由於法國的限制，位於英國多佛（Dover）前往法國的輪渡碼頭現已關閉，所有與英國出境的交通將待進一步通知。

貨運問題變得緊迫，英國首相約翰遜將在周一主持COBRA緊急應變會議。

在愛爾蘭，每年年底，來自英國的客運量很大。因應變種病毒，該國政府宣佈，從英格蘭，威爾士和蘇格蘭出發的航班將至少從當地時間午夜開始禁止48小時，「為了公眾健康，人們在英國，無論國籍，均不應乘飛機或海上旅行到愛爾蘭。」聲明說。

在德國，交通運輸部的一項命令稱，周日午夜過後，英國的飛機將不允許降落，貨運是一個例外。

比利時從周日午夜起將暫停從英國出發的航班和火車抵達至少24小時。

意大利將封鎖從英國出發的所有航班，直到1月6日。該國衛生部周日稱，在意大利也發現了第一例英國變種。患者在羅馬處於隔離狀態。

奧地利將禁止從英國起飛的航班。保加利亞從午夜起暫停了往返英國的航班，但是與其他許多國家的短期措施不同，保加利亞的禁令一直持續到1月31日。

土耳其和瑞士一樣，暫時禁止從英國出發的所有航班。

保加利亞也從當地時間周日午夜起暫停了往返英國航班，但是與其他國家的短期管制不同，保加利亞的禁令將持續到1月31日。土耳其和瑞士，暫時禁止從英國出發的所有航班。

歐盟會議將於格林尼治標凖時間周一10:00舉行，以協調歐盟的行動。

分析：變種病毒有多可怕

BBC醫療和科技事務記者詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）

新變種病毒首次於今年9月被發現。11月份的統計顯示四分之一的倫敦確診案例來自該變種病毒。到12月中旬，這一數字已接近三分之二。

這三件事融合在一起，這引起了人們高度關注：

它正在迅速取代其他新冠病毒版本。

重要的是，它能部分影響新冠病毒突變。

一些突變已在實驗室中檢驗出來，突變增強病毒感染細胞的能力。

這些因素導致了一種傳播力更強的的新冠病毒變種。但是，目前我們尚未對這新變種病毒有完整的掌握。有時候，只是因為時機或地點的配合，譬如在倫敦，該病毒便快速的傳播。

該病毒菌株異常地具有高度突變力，最可能的解釋是它出現在無法抵抗病毒，免疫系統較弱的患者身上。