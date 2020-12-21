美國第二輪新冠紓困方案終於敲定 9000億美元資助個人和企業

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 美國貧困率在過去五個月期間飆升。

在長達數月的爭論之後，美國國會終於就一項約9000億美元的疫情援助方案達成共識。這筆資金將用於為企業及失業項目提供款項。

這一方案將打包在一筆價值1.4萬億美元的更大支出法案之中，該支出法案將在接下來的九個月裏為各項政府計劃提供資金。

本月底，多項新冠疫情經濟紓困項目即將到期。

圖像加註文字， 新紓困方案距離付諸實施只有一步之遙。

大約1200萬美國人正面臨失去失業保障的風險。

美國眾議院與參議院計劃將於周一就這項方案進行投票。如果投票通過，還將需要由總統特朗普簽字才能成為法律。

9000億美元怎麼用

這項新方案將包括向絶大多數美國人提供600美元的直接刺激款項，以及將每周失業救濟金增加300美元。同時還將把超過3000億美元資金用於援助企業、資助疫苗發放、援助學校及面臨掃地出門處境的租客。

這項協議在周日由參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）宣佈。「我們終於可以做出我們國家很久以來需要的報告：將會有更多幫助出現，」他說。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 這項協議在周日由參議院多數黨領袖麥康奈爾宣佈。

他稱這一方案包括了「有針對性的政策以幫助已經等待太久的正在掙扎的美國人們。」

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）稱，這一方案「在病毒加速傳播的情況下為拯救美國人民的生命和生活提供緊急所需的資金」。

對於許多民主黨人來說至關重要的對地方政府的實質性援助並不在這筆資金之內。舒默稱，這項方案可以通過為學校、病毒檢測及其他開支提供資金來間接幫助地方政府。

他表示，這項方案將「為2021年的新冠病毒紓困鋪一層地板，而不是建一個天花板」，而民主黨人將在候任總統喬·拜登1月20日就職後推動更多援助計劃出台。

美國國會原本預計在上周五前提供這項方案，但相關協商工作在周末持續進行。

由於方案遲遲未能通過，許多人擔心美國政府是否會因沒有支出法案而停擺。自10月（美國聯邦政府財年的開始）以來華盛頓一直靠臨時資金維持運作。

此前的援助方案怎麼樣了

今年3月，美國批准了超過2.4萬億美元的經濟紓困方案，其中包括1200美元的個人支票，為企業提供資金，以及將每周失業救濟金增加600美元。

這項方案被認為緩解了新冠大流行對美國經濟的衝擊。今年春天，美國有超過2000萬人失業，4月失業率一度上升至14.7%。

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 佛羅里達市民排隊領取捐助食物。

美國自此之後挽救了大約一半被削減的工作，但伴隨多項計劃過期、資金開始枯竭導致經濟復蘇放緩，經濟學家與企業一直推動政府批准進一步經濟紓困方案。

美國商會上周四公布的一項調查結果顯示，四分之三的小企業稱他們需要美國政府的幫助才能存活下去。

根據美國芝加哥大學（University of Chicago）與聖母大學（University of Notre Dame）進行的研究，過去五個月期間，美國貧困率飆升，上月達到11.7%，比6月增長了2.4個百分點。

目前美國有接近800萬的新增貧困人口。今年是自60年前開始記錄貧困數據以來數字最高的一年。