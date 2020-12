傅高義去世 他為鄧小平作傳忍受了中國的審查和刪改

研究鄧小平的中國通

2011年,傅高義出版了鄧小平傳記《鄧小平與中國轉型》(Deng Xiaoping and the Transformation of China),這本書的中文版《鄧小平時代》被稱為鄧小平研究「紀念碑式」的著作,是西方學者所著有關中國改革開放最具影響力的著作之一。