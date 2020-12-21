傅高義去世 他為鄧小平作傳忍受了中國的審查和刪改

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 中國問題專家傅高義談「中美對抗」、「習鄧比較」及「香港問題」

哈佛大學費正清中國研究中心周日（12月20日）表示，著名中國問題專家、哈佛大學亨利·福特二世社會科學榮休教授傅高義（Ezra F. Vogel）去世，享年90歲。

傅高義之子、美國加州大學伯克利分校教授史蒂文·福格爾（Steven Vogel）在推特上表示，父親因手術後的併發症去世。

傅高義出生於1930年，能說中文和日文，是研究中國和日本的專家，也是美國著名的「中國通」之一，他曾任哈佛大學費正清東亞研究中心主任。

研究鄧小平的中國通

傅高義1958年在哈佛大學獲得社會學博士學位，然後在日本做了兩年研究。1960-61年，他擔任耶魯大學助理教授，1961-62年和1963-64年兩個時期在哈佛大學擔任博士後研究員，研究中國語言和歷史。

他的研究興趣主要包括改革時代的中國、鄧小平、現代日本等，在哈佛大學講授的課程包括中國共產主義社會、日本社會和東亞工業化等。

2011年，傅高義出版了鄧小平傳記《鄧小平與中國轉型》（Deng Xiaoping and the Transformation of China），這本書的中文版《鄧小平時代》被稱為鄧小平研究「紀念碑式」的著作，是西方學者所著有關中國改革開放最具影響力的著作之一。

《紐約時報》曾報道，大陸版《鄧小平時代》比起港版刪去了5.3萬字，刪節內容主要包括天安門事件、中共黨內矛盾與鬥爭、對領導人的評價等。傅高義當時曾表示，允許中國審查人員刪改其作品的決定是一個討厭卻又必要的妥協。

2018年，BBC中文記者曾在訪問中問傅高義，《鄧小平時代》出了這麼久，中國和中美關係變化都很大，他有沒有想修改和增補的地方？ 傅高義表示，幾年過去，這本書的價值經受住了時間考驗，沒有想修改的地方。

《中國新聞周刊》2015年專訪傅高義時，他曾表示計劃花四年時間寫中共前領導人胡耀邦。

你的器材不支持播放多媒體材料 音頻加註文字， 歷史對鄧小平的評價，從不缺少爭議。他一手締造了中國的經濟奇蹟，也造成政治改革的停滯。回溯改革開放40年，這個龐大國家的成與敗，似乎都與鄧小平密不可分。

傅高義稱，一開始打算寫中國前總理朱鎔基，因為他在政治經濟等方面很聰明，很能幹，後來一些中國朋友建議他，將來中國應該走什麼路、需要考慮什麼問題， 在這方面胡耀邦的意義更大。

除了《鄧小平時代》，傅高義還著有《中國和日本：1500年的交流史》、《日本的新中產階級》等書。

建言中美關係

傅高義在2000年退休，儘管年事已高，但仍然活躍於自己的研究領域，接受媒體採訪表達對中美關係等問題的看法。

2019年7月，100多名熟悉中國和亞洲事務學者、外交官等發表公開信，在公開信中，他們對中國加大控制私營企業、不履行貿易承諾等行為表示擔憂，但大力著墨在指責特朗普政府的行為，認為特朗普本人和其幕僚的許多做法令中美關係「急轉直下」。公開信由五人執筆，傅高義正是其中之一。

今年4月，90多名美國知名學者和前政府官員發出公開信，呼籲中美兩國合作，應對新冠疫情帶來的全球危機，挽救生命。傅高義也簽署了這封公開信。

2019年底及2020年初，傅高義兩次訪問香港，期間接受BBC中文訪問。他在談到中美關係時表示：「現在在美國國內，因為我們非常擔心中國，因為他們對自由、人權、香港和新疆的打壓，美國的政治家們發現現在批評中國很有用，他們認為這有助於他們在美國國內的發展。」

傅高義還談到中國領導人習近平與鄧小平的區別。他認為，習近平不像鄧小平曾有許多在國外的經驗，對他來說，與世界各地領導人合作並不像鄧小平那樣容易。

「他可以談論中國的政策並解釋事情，但是他沒有那麼多在國外的經驗，而且他對外國領導人沒有本能的理解，」他說。

中國反應

周一（21日），外交部發言人汪文斌表示，傅高義教授是美國著名中國問題專家，是中國人民的老朋友。中方對他的逝世表示深切哀悼，對於他的家人表示誠摯的慰問。

「傅高義教授為促進中美溝通與交流，增進兩國人民的相互了解做出了不懈努力。我們將銘記他為推動中美關係發展所做的貢獻。」汪文斌稱。

中國駐美國大使崔天凱在推特上對傅高義的家人表示深切哀悼。崔天凱稱，與傅高義相識已久，從他身上學到了很多。