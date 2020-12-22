納瓦爾尼： 俄羅斯反對派領袖聲稱，自己成功誘使特工披露投毒過程

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼多次批評普京的管治。

早前被人投毒的俄羅斯反對派領袖阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）指，他巧拌該國一名高級官員用電話聯絡到一名特工，成功說服對方透露當局試圖暗殺他的過程，首次證明俄國當局與此投毒事件有關。

納瓦爾尼把通話過程上載到視頻網站YouTube，在全長約33分鐘的片段內，他聯絡到一名名為庫德里亞夫採夫（Konstantin Kudryavtsev）的俄羅斯特工，向對方指自己是一名高級官員，凖備為投毒事件寫報告。

納瓦爾尼今年八月在一架客機上暈倒，差點丟命，之後發現被人投毒。他指控俄羅斯政府有份策劃該事件，但當局否認。

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 納瓦爾尼被投毒後，轉送到德國治療至今。

納瓦爾尼被投毒後，到德國留醫至今，調查新聞網站Bellingcat報道指，納瓦爾用技術處理過的號碼打電話給那名俄羅斯特工，令對方以為電話是從負責情報工作的俄羅斯聯邦安全局（FSB）撥出。

接聽電話的特工庫德里亞夫採夫解釋說，毒藥是放在納瓦爾的內褲裏，而毒藥沒有成功殺死納瓦爾是因為客機機師和當地醫護人員迅速為他急救，讓他撿回一命。

俄羅斯當局數月來都否認與投毒事件有關，如果此次納瓦爾的敘述屬實，將會是首次證明俄國當局確實有參與其中。BBC記者史蒂夫·羅森伯格（Steve Rosenberg）分析認為，這將會讓莫斯科當局十分尷尬。

納瓦爾尼在社交網站上有數百萬名支持者，他經常借著網絡批評總統普京政府的施政，形容對方所屬的統一俄羅斯黨（United Russia）充斥著「騙子和盜賊」。

Bellingcat另外發表調查報道稱， 多年來， 數名俄羅斯聯邦安全局化學武器專家在跟蹤納瓦爾尼，直至他八月時被人投毒。