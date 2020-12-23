特朗普離任後，美國會因分裂而癱瘓嗎？

有自己的員工不信任疫苗、延遲宣佈拜登當選、嘉賓煽動民眾預備槍械，右翼媒體極限新聞面對這些指控，他們如何應對？

後特朗普時代的美國是否注定會因分裂而癱瘓？BBC訪問極限新聞行政總裁克里斯托弗·魯迪。