新冠疫情：南極洲首次發現感染病例，智利研究站淪陷

圖像來源，Getty Images 圖像加註文字， 目前全球七大洲均已有新冠病毒確診病例。

新型冠狀病毒疫情爆發以來一直沒有感染病例的南極洲，已經第一次出現2019冠狀病毒病（COVID-19）的傳播。

智利軍方報告，他們在南極半島的貝納爾多·奧希金斯（Bernardo O'Higgins）研究基地已經出現了36例確診。

36人當中有26日軍方人員，另外10人則是後勤維護工作人員，目前全部已被送到智利。

這一消息到來前三天，智利海軍剛剛確認，一艘向研究站運送物資及人員的輪船上有三人確診。

這一消息意味著，新型冠狀病毒在全球七大洲均有確診。

阿迪亞軍士號（The Sargento Aldea）輪船於11月27日抵達研究站，並於12月10日返回智利。

三名船組人員在抵達智利塔爾卡瓦諾的海軍基地之後，新冠病毒檢測呈陽性。

智利海軍表示，所有登船前往南極的人員均在出發前接受過聚合酵素連鎖反應（PCR）檢測新冠病毒，所有結果均呈陰性。

貝納爾多·奧希金斯研究站是智利在南極的四個永久基地之一，由軍方營運。

智利是拉丁美洲新冠疫情嚴重程度排在第六的國家，目前錄得超過58.5萬確診。