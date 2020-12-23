沃爾瑪被指濫發鴉片類藥物面臨美司法部起訴

圖像來源，EPA 圖像加註文字， 沃爾瑪旗下許多超市都設有藥店，由駐店的藥劑師按醫生處方向病人出售不同藥物。

美國總統特朗普多年來都聲稱要打擊該國濫用鴉片類藥物（opioid）的行為，美國司法部早前正式落案控告大型連鎖超市沃爾瑪，指控這家公司旗下商店內設置的藥店向病人出鴉片類藥物時，沒有嚴格審查病人所持的處方是否有正當醫療用途。

司法部周二（12月23日）提出起訴時指出，沃爾瑪向前線員工施壓，要求他們向持有處方的病人盡快出售這些鴉片類藥物。雖然沃爾瑪有專負調查的部門發現這些藥物可能被濫發，公司卻隱瞞這些資料。司法部的官員形容沃爾瑪的做法加劇了美國社會濫用藥物的情況。

沃爾瑪回應司法部的指控時指出，這些處方都是由醫生經診斷後發出，藥劑師的工作只是按照處方的內容出售藥物，又形容司法部等同要求藥劑師質疑醫生為這些病人作的決定。

鴉片類藥物是一種止痛劑，但美國近年發生多宗服用過量致死的事件。特朗普早在2017年說每天有超過140人名美國人因為濫用這種藥物死亡，他當時宣佈濫用鴉片類藥物在美國是個「公共衛生危機」，聲言將打擊濫用行為。

圖像來源，Reuters 圖像加註文字， 芬太尼是其中一種經常被濫用的鴉片類藥物。

司法部官員克拉克（Jeffrey Bossert Clark）批評，沃爾瑪有責任防止鴉片類藥物被不當使用，而且它有能力這樣做。

「它不但沒有這樣做，反而在旗下的藥店按數以千計有問題的醫生處方，向病人出售藥物，當發現有問題的處方時又不通報。」

司法部舉例說，當前線藥劑師上報有問題的處方時，沃爾瑪沒有把相關訊息轉送給其他藥劑師。員工說他們沒有足夠時間審視病人提交的處方有沒有問題時，公司又拒絶回應。這造成一個有缺失的呈報系統，令沃爾瑪過去四年處理的約3750萬宗處方時，只向當局呈報了204宗「可疑個案」。

司法部認為沃爾瑪在過程中節省了許多開支，而且讓自己可以向更多的病人銷售藥物，從中獲利，這一行為涉及到許多從被指濫發止痛類藥物的診所轉介的病人。這種診所在美國又被稱為「藥物工廠」（pill mill）。

在美國的醫療系統裏，醫生為病人診症後，如果認為需要為病人處方藥物，他會向病人發出處方，病人需要拿著處方自己到藥店購物相關藥物。

沃爾瑪形容司法部的要求令它陷入兩難，它在一份聲明中指當局「非法地」要求藥劑師介入醫生與病人之間的事務，而且指控有許多事實錯誤，又片面地選擇一些對自己有利的證據。

它說，過去數年已經向美國緝毒局提供上萬宗相關案件的線索，又將數千名醫生列入黑名單，拒絶處理這些醫生發出的處方。